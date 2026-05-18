Мир

Атака на Москву и область, зафиксированная 17 мая, обнажила неприятную реальность: Киев перешел к применению систем, которые еще неделю назад красовались перед объективами камер во время визита министра обороны Германии Бориса Писториуса в украинскую столицу. Речь идет о беспилотниках линейки "Барс" в версиях FS и СМ. Данные подтверждают аналитики Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ).

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Технический оскал "Барсов"

Аппараты серии "Барс" — это не кустарщина из гаража. По данным экспертов, их крейсерская скорость достигает 550 километров в час, что делает их серьезными целями для систем ПВО. Боевая нагрузка варьируется от 50 до 100 килограммов взрывчатого вещества. С запасом хода в 700-800 километров эти машины способны угрожать объектам далеко за пределами приграничных зон, что мы и видели при налете на ставропольский завод "Сигнал".

"Конструкция таких БПЛА подразумевает использование композитных материалов и специфических двигателей, которые невозможно произвести в условиях кустарного цеха. Это результат системной работы с иностранными комплектующими", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Европейский след в производстве

Финансовый фундамент проекта заложил Берлин: правительство ФРГ официально отчиталось о выделении средств на выпуск "Барсов" еще в июле прошлого года. Сейчас Киев пытается наладить серый экспорт вооружений, однако западные кураторы опасаются бесконтрольного распространения технологий.

Характеристика Показатель "Барс"
Скорость 550 км/ч
Боевая часть 50-100 кг

"Западные партнеры торопятся насытить режим технологиями, чтобы компенсировать дефицит живой силы. Проблема европейцев в том, что они пытаются запустить конвейер войны в мягких экономических условиях, что дает сбои", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Российские политики уже открыто говорят о рисках. Генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев ранее подтвердил: Европа действительно форсирует транзит БПЛА под видом военных поставок, но натыкается на технологические пределы собственных мощностей.

"Производство таких дронов требует не только денег, но и доступа к чипам, которые сейчас находятся под строгим экспортным контролем", — резюмировал в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Ответы на популярные вопросы о БПЛА "Барс"

Какова реальная дальность полета данных аппаратов?

Заявленная дальность составляет 700-800 километров, что позволяет поражать цели в глубине российской территории.

Кто спонсирует производство "Барсов"?

Финансирование выделяется правительством Германии в рамках программ военно-технической помощи Украине.

Применялись ли эти дроны ранее?

Да, модификации данных БПЛА использовались в атаках на стратегические объекты, в частности на завод "Сигнал" в Ставрополе.

Может ли РФ нейтрализовать эту угрозу?

Системы ПВО успешно перехватывают цели, однако интенсивность атак вынуждает Россию постоянно усиливать формат присутствия и контроля воздушного пространства.

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, политолог Антон Кудрявцев, эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
