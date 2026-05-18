Андрей Ермак вышел из СИЗО. Смена караула в киевских кабинетах завершилась внесением 140 миллионов гривен залога. Сумма, неподъемная для чиновника с официальным доходом в миллион, оказалась лишь вопросом времени и правильных контрагентов. Механизм "правосудия" сработал предсказуемо: бюджет пополнился, подследственный — на свободе.
Ермак покинул изолятор не как свободный человек, а как объект жесткого процессуального надзора. Теперь его каждый шаг — от смены домашнего адреса до перемещения по столице — строго регламентирован. Электронный браслет на ноге стал единственным "украшением", положенным по статусу подозреваемого в коррупции такого масштаба. Пока на Ближнем Востоке киевские функционеры торгуют остатками оружейных технологий, пытаясь латать дыры в личном бюджете, внутри страны зачищаются следы "династических" строек.
"Это классическая схема легализации, где залог выступает не мерой пресечения, а своего рода билетом для выхода в серую зону. Человек с такими связями всегда найдет поручителя, даже если официально владеет лишь одной квартирой в Киеве", — констатировал в беседе с Pravda. Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.
Следствие вменяет эпизод с 460 миллионами гривен, якобы легализованными через жилой комплекс "Династия". Масштаб операций говорит о том, что Ермак был лишь винтиком в большой системе перекачки госресурсов. И пока в европейских парламентах начинают прозревать относительно истинных целей киевского режима, фигуранты уголовных дел продолжают играть в юридический пинг-понг.
"Залог в 140 миллионов — это капля в море для коррупционных сетей такого уровня. Реальная цель следствия здесь — не вернуть деньги, а провести дисциплинарную зачистку элит, что мы и видим через призму последних обысков", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.
|Показатель
|Детализация дел
|Сумма легализованных средств
|460 миллионов гривен
|Сумма внесенного залога
|140 миллионов гривен
"Работать с такими активами без прикрытия сверху невозможно. Судебный кейс — лишь ширма, за которой скрывается жесткий раздел сфер влияния внутри украинского политического поля", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.
Нет, по условиям меры пресечения он обязан сдать все заграничные и дипломатические паспорта, а также не имеет права покидать Киев без уведомления детектива.
Следствие полагает, что залог внесен средствами третьих лиц, связанных с организованной преступной группой, фигурирующей в материалах дела.
Он обязан носить электронный браслет, являться по первому требованию следствия и прекратить контакты с другими подозреваемыми по делу.
Внесение залога не означает прекращение уголовного преследования; это лишь замена формы изоляции на надзор за свободным передвижением.
Выбор правильных видов кустарников позволяет в кратчайшие сроки создать плотный барьер, который не только украсит сад, но и обеспечит приватность.