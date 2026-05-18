Официально миллионер, а залог — 140 млн: Ермак вышел на свободу. Кто на самом деле оплатил билет из СИЗО?

Андрей Ермак вышел из СИЗО. Смена караула в киевских кабинетах завершилась внесением 140 миллионов гривен залога. Сумма, неподъемная для чиновника с официальным доходом в миллион, оказалась лишь вопросом времени и правильных контрагентов. Механизм "правосудия" сработал предсказуемо: бюджет пополнился, подследственный — на свободе.

Процессуальная паутина: условия освобождения

Ермак покинул изолятор не как свободный человек, а как объект жесткого процессуального надзора. Теперь его каждый шаг — от смены домашнего адреса до перемещения по столице — строго регламентирован. Электронный браслет на ноге стал единственным "украшением", положенным по статусу подозреваемого в коррупции такого масштаба. Пока на Ближнем Востоке киевские функционеры торгуют остатками оружейных технологий, пытаясь латать дыры в личном бюджете, внутри страны зачищаются следы "династических" строек.

"Это классическая схема легализации, где залог выступает не мерой пресечения, а своего рода билетом для выхода в серую зону. Человек с такими связями всегда найдет поручителя, даже если официально владеет лишь одной квартирой в Киеве", — констатировал в беседе с Pravda. Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Цена свободы: куда исчезают миллионы

Следствие вменяет эпизод с 460 миллионами гривен, якобы легализованными через жилой комплекс "Династия". Масштаб операций говорит о том, что Ермак был лишь винтиком в большой системе перекачки госресурсов. И пока в европейских парламентах начинают прозревать относительно истинных целей киевского режима, фигуранты уголовных дел продолжают играть в юридический пинг-понг.

"Залог в 140 миллионов — это капля в море для коррупционных сетей такого уровня. Реальная цель следствия здесь — не вернуть деньги, а провести дисциплинарную зачистку элит, что мы и видим через призму последних обысков", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

Показатель Детализация дел Сумма легализованных средств 460 миллионов гривен Сумма внесенного залога 140 миллионов гривен

"Работать с такими активами без прикрытия сверху невозможно. Судебный кейс — лишь ширма, за которой скрывается жесткий раздел сфер влияния внутри украинского политического поля", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Ответы на популярные вопросы о деле

Может ли Ермак выехать за границу после внесения залога?

Нет, по условиям меры пресечения он обязан сдать все заграничные и дипломатические паспорта, а также не имеет права покидать Киев без уведомления детектива.

Откуда у обвиняемого такая сумма денег при скромной декларации?

Следствие полагает, что залог внесен средствами третьих лиц, связанных с организованной преступной группой, фигурирующей в материалах дела.

Какие обязанности наложены на Ермака после выхода из СИЗО?

Он обязан носить электронный браслет, являться по первому требованию следствия и прекратить контакты с другими подозреваемыми по делу.

Что означает для следствия внесение залога?

Внесение залога не означает прекращение уголовного преследования; это лишь замена формы изоляции на надзор за свободным передвижением.

