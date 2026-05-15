Зеленский под прицелом: кто заказал коррупционный скандал с Ермаком на Украине

Коррупционный скандал на Украине мог всплыть именно сейчас не потому, что Запад внезапно узнал о проблемах в Киеве, а потому что эта тема стала удобным рычагом давления на Владимира Зеленского перед возможными переговорами или паузой в конфликте. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал директор Центра военно-политических исследований концерна "Алмаз-Антей", доктор исторических наук, профессор Алексей Подберезкин.

Ранее швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung написала, что Дарья Каленюк, названная изданием одной из ведущих фигур в борьбе с коррупцией на Украине, заявила: Владимир Зеленский уверен, что Евросоюз продолжит финансировать Киев, несмотря на последние скандалы.

Подберезкин предложил оценивать коррупционный скандал не как неожиданное открытие для Запада, а как политический сигнал, появившийся в удобный момент. По его мнению, важнее не сам факт обвинений, а причина, по которой тему решили вывести в публичное поле именно сейчас.

"Коррупция была для Украины общепризнанной характерной чертой управления. В этом сейчас никто не сомневается и тем более не удивляется. Вопрос в другом: почему это вдруг всплыло, если все об этом знали? Вся экономика Украины находится под абсолютным контролем западных союзников, движение средств тоже контролируется", — сказал он.

Профессор считает, что скандал может использоваться как способ усилить зависимость Зеленского от внешних решений. Такой рычаг, по оценке эксперта, становится особенно чувствительным, когда от Киева ждут уступок по вопросам, которые напрямую связаны с дальнейшим ходом конфликта.

"Я думаю, это произошло только потому, что кому-то это потребовалось — в частности, чтобы надавить на Зеленского и сделать его более уступчивым. Давить на него можно потому, что он нелегитимный президент, а коррупционный скандал становится дополнительным рычагом по вопросам, где он сопротивляется. Возможно, речь идет о сроках переговоров или паузе в войне с Россией, которая нужна Западу и прежде всего США. Чтобы Зеленский пошел на эту паузу, его пытаются заставить таким способом", — пояснил политолог.

Он также не исключил появления материалов, которые будут напрямую касаться Зеленского. Однако эксперт считает, что для давления уже достаточно претензий к его ближайшему окружению, поскольку политическая ответственность в такой ситуации все равно ложится на руководителя.