Ловушка обязательств: как перехват дронов ВСУ стал проблемой для Латвии

Правительственный кризис в Латвии показал уязвимость прибалтийских стран перед проблемой украинских беспилотников, которую не удается решить даже при растущих оборонных расходах. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал ответственный редактор отдела международной и внутренней политики газеты "Известия" Семен Бойков.
Ранее в Латвии произошел инцидент с украинскими дронами: два из них проникли в воздушное пространство страны, после чего один рухнул на нефтехранилище в Резекне. Премьер-министр Эвика Силиня возложила ответственность на министра обороны Андриса Спрудса, который 10 мая ушел в отставку. В минувший четверг в отставку подала и сама Силиня вместе со всем кабинетом министров.
Бойков указал, что отставка правительства произошла на фоне регулярных проблем с украинскими беспилотниками в воздушном пространстве Латвии. По его оценке, для стран Прибалтики это стало серьезной сложностью, поскольку такие аппараты попадают туда свободно, а действенных способов быстро изменить ситуацию почти нет.
"Даже несмотря на то что страны Прибалтики довольно много по собственным меркам тратят на оборону, конкретных результатов у них нет. Со средствами ПВО у них большие сложности, и это стало мощным поводом для латвийского правительства. Думаю, это не последнее правительство, которое может уйти в отставку из-за Украины и украинских дронов. Новое правительство будет сталкиваться с этими же проблемами", — пояснил он.
Бойков объяснил, что беспилотники, направляющиеся в сторону России, могут оказываться в Прибалтике после потери курса под воздействием российских средств радиоэлектронной борьбы. При этом для местных властей ситуация осложняется не только технически, но и политически.
"Возможно, у них есть определенные союзнические обязательства перед Украиной. Может быть, им не особенно приятно сбивать украинские беспилотники. При этом, если какая-нибудь противоракета попадет в приграничные области России или в какой-то дом, это может стать серьезным основанием для ответа. С учетом нынешней ситуации в отношениях России и НАТО такой инцидент способен даже спровоцировать новый конфликт", — заключил политолог.
