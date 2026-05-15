США и Китай делят Европу без войны: причина в российском газе

Европа после разрыва с дешевыми российскими энергоресурсами рискует превратиться в рынок, который будут делить США и Китай, заявил политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов. О перестройке мирового порядка, энергетическом кризисе Европы и переносе промышленности в США он рассказал в эфире Pravda.Ru.

Баширов отметил, что европейская промышленность столкнулась с тяжелыми последствиями отказа от дешевых российских энергоресурсов. По его словам, первый удар по энергетической основе экономики Европы был нанесен еще при бывшем президенте США Джо Байдене.

"Европейские промышленники недовольны, потому что первую удавку на них набросили при Байдене после взрывов "Северных потоков", потом американцы их спровоцировали на то, чтобы европейцы вели свои санкции", — заявил Баширов.

Политолог считает, что при президенте США Дональде Трампе давление на европейскую экономику усилилось на фоне кризиса вокруг Ирана и сокращения поставок с Ближнего Востока. Одновременно, отметил он, Китай занимает все больше прибыльных секторов европейской экономики, включая рынок электромобилей.

По словам Баширова, тяжелая ситуация уже затронула крупные промышленные производства. Он привел в пример химический концерн БАСФ, первичное производство которого, по его оценке, было перенесено в США из-за более дешевых нефти и газа.

"И оказалось, что Европа, не имея своей нефти и газа, разрушив отношения с Россией в части поставки энергоносителей дешевых, оказалась третьесортной территорией. У них еще есть технологические платформы, которые им позволяют пока удерживаться", — подчеркнул политолог.

Полная запись разговора с Маратом Башировым будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
