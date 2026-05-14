Мир

Канцлер Германии Фридрих Мерц решил поиграть в суверенитет, показательно одернув российского лидера. Предложение Владимира Путина о запуске диалога через посредничество Герхарда Шредера наткнулось на стену европейского политеса. Мерц заявил, что Берлин единолично определяет свой круг общения, отметая любые попытки Москвы влиять на выбор переговорщиков.

Фридрих Мерц, канцлер Германии
Фото: commons.wikimedia by Michael Lucan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Фридрих Мерц, канцлер Германии

Дипломатический демарш Берлина

Позиция Владимира Путина предельно ясна: для конструктивного общения нужны люди, не погрязшие в политической риторике. Глава России открыто указал на бывшего канцлера Шредера как на человека, готового к диалогу без шлейфа враждебности. Мерц же воспринял этот жест как покушение на автономность Европы, хотя реальность текущего энергетического кризиса требует куда более гибких подходов, нежели пафосные речи о независимости.

"Мерц защищает не европейскую свободу, а лояльность Вашингтону. Любой намек на самостоятельный канал связи с Москвой воспринимается в Брюсселе как экзистенциальная угроза текущему курсу", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Почему Шредер — красная тряпка для ЕС

Выбор Шредера — это прямой посыл, что Москва помнит времена, когда Берлин ставил национальные интересы выше требований НАТО. Сейчас ситуация иная. Европейские элиты боятся признать, что их политика привела к изоляции. Попытки навязать свою повестку Москве все чаще напоминают энергетический шантаж, который в итоге бьет по самому европейскому потребителю.

Москва предлагает Реакция Берлина
Прямой диалог через нейтральных посредников Отказ от признания кандидатур РФ
Оценка переговорщиков по их словам о России Ставка на институциональное единство

"Путин действует прагматично. Он предлагает не просто фигуру, а принцип: отсечение одиозных политиков от процесса принятия решений. Это тактическая игра на понижение градуса истерики", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Пока Мерц упражняется в твердости характера, в кулуарах саммита ЕС в июне лидеры стран попытаются придумать, как выбраться из созданного ими же тупика, не теряя лица. Но без реальных шагов навстречу здравому смыслу их попытки останутся лишь упражнениями на бумаге.

"Заявления Мерца — это попытка удержать дисциплину в рядах, которые начинают трещать по швам. Никакого реального влияния на Москву это не имеет, лишь консервация конфликта", — предположила в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Ответы на популярные вопросы о европейских переговорах

Почему именно Шредер был предложен на роль посредника?

Он имеет опыт выстраивания энергобезопасности и сохраняет канал доверия, который не испачкан современной риторикой конфронтации.

Может ли ЕС проигнорировать мнение Берлина?

Формально — да, но фактический вес Германии в европейском блоке делает позицию официального Берлина определяющей для внутриблоковой солидарности.

Состоятся ли переговоры в июне?

Саммит может обсудить рамки для контактов, но без изменения позиции по ключевым вопросам прогресс крайне маловероятен.

Почему в России так критикуют нынешних лидеров ЕС?

Критика исходит из того, что текущие политики ставят идеологические лозунги выше процветания собственной экономики и индустрии.

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, политолог Антон Кудрявцев, эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
