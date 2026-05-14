Миротворческие амбиции Трампа: что мешает США заняться урегулированием конфликта на Украине

Российско-украинский конфликт слишком сложен для внешнего посредничества, а США сейчас заняты другими кризисами и не имеют на Украине значимых экономических интересов. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал главный научный сотрудник отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что только Соединенные Штаты могут быть посредниками в урегулировании российско-украинского конфликта.

Швейцер объяснил, что в урегулирование могут включаться разные политические фигуры и страны, однако само по себе посредничество не будет эффективным без реального политического веса. Он также обратил внимание на то, что даже Европейский союз не может выступать как полностью единый игрок, поскольку внутри него существуют разные позиции.

"Европейский союз тоже нельзя воспринимать как единую позицию, потому что внутри него существуют разные точки зрения. В этот конфликт очень сложно включиться: у него много сторон — и открытых, и теневых, которые не всегда известны внешним игрокам. Поэтому здесь нужны очень знающие люди, способные глубоко разобраться в ситуации и понимать все ее уровни. Но я лично таких людей сейчас не вижу", — отметил он.

Перспективы США как основного посредника специалист оценил скептически. По его мнению, Вашингтон сейчас сосредоточен сразу на нескольких внешнеполитических направлениях, что делает полноценное вовлечение в российско-украинское урегулирование крайне сложным.