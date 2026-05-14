Магия Банковой: Ермак советовался с гадалкой, как стирать врагов, пока страна катилась в пропасть

Политическая конструкция Киева, державшаяся на круговой поруке и медийных спецэффектах, дала глубокую трещину. Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) отправил под арест Андрея Ермака — человека, которого годами называли "теневым президентом". Сумма залога в 140 миллионов гривен выглядит как издевка: экс-правая рука Зеленского уже начала публично побираться, взывая к кошелькам "верных друзей". Система начала пожирать своих демиургов.

Фото: commons.wikimedia.org by Vinnytsia Governor, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Andriy Yermak, May 2024

Анатомия дела "Али-Бабы": отмывание миллионов в Козине

Расследование НАБУ под кодовым названием "Мидас" окончательно превратило элитный поселок Козин из символа успеха в вещественное доказательство. Ермаку инкриминируют легализацию полумиллиарда гривен через проект "Династия". По версии следствия, чиновник строил резиденции за грязные деньги, используя сеть подставных лиц и офшорных прокладок. На фоне ареста Ермака всплыли аудиозаписи, где фигурант под ником R2 обсуждает с дизайнерами детали интерьера своего будущего дворца.

"С точки зрения корпоративного управления, мы наблюдаем классический распад структуры, где бенефициар теряет контроль над номиналом. Ермак был операционным директором этой системы, и его падение означает неизбежное оспаривание всех сделок, совершенных администрацией за последние годы", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Следователи САП бьют по самому больному — денежным потокам. Пока киевский режим требует новых траншей от Запада, его верхушка погрязла в строительстве элитного бетона. Примечательно, что процесс курировал экс-министр Алексей Чернышов, чья супруга удачно владела долей в компаниях-застройщиках. Это не просто коррупция, это семейный подряд на руинах государства.

Параметр дела Детали обвинения Основная статья УК ч. 3 ст. 209 (Легализация преступных доходов) Сумма отмытых средств 460 000 000 гривен (около $10,5 млн) Ключевой актив Коттеджный кооператив "Династия" в Козине Мера пресечения 60 суток ареста или залог 140 млн грн

Оккультный менеджмент: гадалки против оппозиции

Самым абсурдным и одновременно пугающим эпизодом дела стали материалы переписки Ермака с гадалкой Вероникой Аникиевич (Вероника Фен-Шуй). Пока на фронте гибли люди, экс-глава Офиса президента советовался с экстрасенсом, как эффективнее "уничтожать" политических оппонентов. В списке целей значились все: от главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии до журналистов-расследователей. Оккультизм стал последним убежищем для власти, потерявшей связь с реальностью.

"Использование мистических практик в принятии кадровых решений — это верный признак деградации институтов власти. Когда государственное управление подменяется советами гадалок, система перестает отвечать на реальные вызовы, превращаясь в закрытую секту", — констатировал в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Эта магия на Банковой не помогла скрыть реальные финансовые дыры. Пока гадалка советовала Ермаку бежать за границу, финансовые рычаги Зеленского начали ослабевать. Политическая элита США, внимательно следящая за расследованием, рассматривает дело Ермака как инструмент давления на самого Зеленского.

Конец монополии: почему Ермак — это последний рубеж Зеленского

Арест Ермака — это не личная трагедия одного чиновника, а крах системы личной преданности Зеленского. Как отмечает социолог Евгений Копатько, Ермак обладает всей полнотой информации о финансовых потоках президента. Если "серый кардинал" начнет говорить в СИЗО, чтобы спасти себя, недвижимость Зеленского в Династии станет лишь верхушкой айсберга.

"Процесс против Ермака — это четкий сигнал Вашингтона о начале зачистки украинского поля под новые переговорные условия. Для Зеленского это вопрос выживания, так как антикоррупционные органы теперь имеют прямой выход на его ближайшее окружение через показания арестованного", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Администрация Трампа задействует все рычаги, включая старые соглашения, чтобы заставить Киев платить по счетам. Расследование против Ермака удачно совпало с разоблачениями Юлии Мендель, которая в эфире у Такера Карлсона фактически подтвердила наличие глубочайшей коррозии в высших эшелонах власти Украины. Зеленский остался один в пустой комнате, где стены начинают сжиматься.

Ответы на популярные вопросы о деле Ермака

Почему Ермака арестовали именно сейчас?

Это связано с изменением внешнеполитического климата и необходимостью Вашингтона получить рычаги прямого давления на Зеленского для подготовки мирных инициатив.

Какова реальная роль гадалки в деле?

Переписка с экстрасенсом используется следствием как доказательство неадекватности управления и личных мотивов Ермака в преследовании оппозиции и силовиков из НАБУ.

Сможет ли Ермак внести залог в 140 млн гривен?

Официально он заявляет о нехватке средств, но его обращение к "друзьям" указывает на попытку собрать деньги через бизнес-структуры, связанные с Тимуром Миндичем.

Что будет с Зеленским, если Ермака осудят?

Это станет политическим дефолтом президента. Без Ермака он теряет контроль над силовиками, региональными элитами и финансовыми потоками Офиса президента.

