США перед выбором: новые требования Ирана ставят сделку под вопрос

Мир

США не согласятся на условия Ирана, особенно в части признания суверенитета над Ормузским проливом, поэтому борьба за пролив может затянуться на два-три года, а ключом к урегулированию станет Россия, без участия которой Тегеран и Вашингтон не договорятся. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал эксперт по безопасности, военный аналитик Игорь Герасимов.

Ранее агентство Fars со ссылкой на осведомленный источник сообщило, что Иран проведет переговоры с США при выполнении Вашингтоном пяти условий: прекращение войны на всех фронтах (особенно в Ливане), снятие антииранских санкций, разблокировка иранских активов, компенсация ущерба, а также признание суверенитета Ирана над Ормузским проливом.

Герасимов считает, что вероятность согласия США на условия Ирана крайне низка. По его оценке, Вашингтон вряд ли примет пакет требований Тегерана в нынешнем виде, поскольку один из его пунктов имеет для сторон принципиальное значение. Именно вокруг него, как полагает аналитик, и будет выстраиваться дальнейшая логика противостояния.

"Думаю, США не согласятся на эти условия. Главным вопросом здесь является Ормузский пролив, потому что именно вокруг него сейчас сосредоточена основная борьба. Остальные требования Ирана тоже важны, но по значимости они уступают вопросу контроля над проливом. На мой взгляд, из-за этого кризис перейдет в затяжную стадию. Вся эта ситуация может растянуться примерно на два-три года", — пояснил он.

Военный аналитик объяснил, что непубличные попытки склонить Иран к американскому варианту уже предпринимались. Тегеран, по его оценке, не готов принимать условия Вашингтона и в нынешней ситуации больше доверяет Москве. Поэтому участие России становится не дополнительным, а ключевым фактором для возможного урегулирования.

"Уже были признаки того, что по линии непубличной дипломатии Иран пытались склонить к условиям США. Но Тегеран на это не идет, потому что сейчас больше доверяет России, чем Соединенным Штатам. Поэтому без участия Москвы договориться не получится. Ключ к урегулированию этого кризиса находится именно у России. Пока США не договорятся с Россией, иранский вопрос не будет решен", — подчеркнул эксперт.

Герасимов связал иранский вопрос с более широкими договоренностями между Россией и США. Он считает, что Москва сможет обсуждать эту тему только с учетом собственных интересов и интересов Ирана. При этом возможное урегулирование он увязывает и с условиями завершения украинского конфликта.

"Пока США не договорятся с Россией, вопрос не решится. Сейчас самое интересное — признаки тайных договоренностей с Москвой. После парада 9 Мая президент заявил, что конфликт на Украине движется к завершению. Это свидетельствует о том, что между США и Россией уже пошли реальные договоренности. Хотелось бы, чтобы они велись с учетом интересов России и Ирана", — заключил аналитик.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
