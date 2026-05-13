Атомное предложение Кремля: сможет ли российская АЭС удержать Армению от евроамбиций

Предложение России построить в Армении АЭС может стать для Еревана способом решить проблему энергетического дефицита и укрепить устойчивость экономики, однако такой проект сам по себе не отменяет возможного курса страны на сближение с Евросоюзом. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

Ранее директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Михаил Калугин заявил, что Россия предложила Армении построить атомную электростанцию большой мощности, которая сможет обеспечить страну дешевой электроэнергией на десятилетия вперед.

Топорнин объяснил, что предложение России имеет для Армении большое значение, поскольку республика сталкивается с дефицитом энергии. Строительство атомной станции, по его оценке, могло бы кардинально решить эту проблему и повысить устойчивость армянской энергетики. При этом на фоне курса Еревана на сближение с Евросоюзом многие эксперты видят в инициативе Москвы политический сигнал.

"Армения под руководством премьер-министра Никола Пашиняна объявила курс на более тесную интеграцию с Европейским союзом. Недавно в Ереване прошел первый саммит ЕС и Армении, а также заседание Европейского политического сообщества. Пашинян говорил, что о вступлении пока рассуждать преждевременно, но страна хочет взять генеральный курс, чтобы в нужный момент подать весомую заявку и получить статус кандидата. На этом фоне предложение России можно рассматривать как попытку глубже привязать Армению к себе и снизить ее интерес к партнерству с ЕС", — пояснил он.

Политолог обратил внимание, что строительство АЭС и движение Армении к Европейскому союзу не противоречат друг другу. Речь идет о крупном экономическом и инфраструктурном проекте, который может существовать параллельно с политическим курсом страны. Опыт Венгрии показывает, что сотрудничество с Россией в атомной энергетике возможно даже для государства — члена ЕС.

"Например, Россия продолжает строить атомную электростанцию в Венгрии, хотя это страна ЕС и она находится в списке недружественных государств. Такой статус не мешает реализовывать крупный энергетический проект. Армения тоже может согласиться на строительство АЭС, поскольку предложение выгодное и заманчивое, а Россия, очевидно, выступит главным кредитором. Но через пять или десять лет это не помешает Еревану снова заявить о стремлении к ЕС", — указал эксперт.

Топорнин добавил, что политический выбор Армении будет зависеть не столько от АЭС, сколько от решения избирателей. В случае победы партии Никола Пашиняна на выборах в июне вопрос о сближении с ЕС может быть вынесен на референдум. Если этот курс поддержат граждане, Еревану придется сворачивать евразийскую интеграцию, и строительство АЭС этого не изменит.