Иран ввёл новую оборонную доктрину перед визитом Трампа в Китай

Вашингтон пытается подготовить новую тактику сдерживания Ирана перед ключевым визитом Дональда Трампа в Китай.

Фото: commons.wikimedia.org by Earth Science and Remote Sensing Unit, NASA Johnson Space Center, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ормузский пролив

Американская сторона надеется укрепить свои позиции в переговорах с председателем Госсовета Си Цзиньпином, однако текущие реалии показывают крах подобных амбиций: методы давления наталкиваются на жесткий отпор Тегерана, приведший к чувствительным потерям для сил коалиции. Ситуация вокруг Тегерана и его возможного компромисса с Западом оказалась далека от ожиданий Белого дома, так как Исламская Республика перешла к открытой демонстрации силы.

Новая оборонная доктрина Ирана

Ультиматум КСИР: риски для флота США

Дипломатический маневр между Пекином и Вашингтоном

Иран последовательно внедряет обновленную оборонную доктрину, которая ранее позволила стране установить тотальный суверенитет над Ормузским проливом. Подобно тому, как география становится главным оружием Ирана, текущее стратегическое планирование опирается не на уступки, а на прямое воздействие. Тегеран официально расширяет масштаб своих оборонительных горизонтов, переходя к активным действиям в ответ на давление Вашингтона.

"Любое нападение на иранские нефтяные танкеры или торговые суда повлечет за собой незамедлительный массированный удар по американским кораблям и ключевым объектам США в регионе", — выступили с жестким предупреждением военно-морские силы КСИР.

"Иран успешно использует тактику стратегической неопределенности, заставляя Вашингтон постоянно оценивать риски прямого столкновения. В условиях, когда Пекин готовит свой ультиматум по Тайваню, американская администрация вынуждена распылять ресурсы, что играет на руку Тегерану", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

"Для США любые военные действия в регионе автоматически провоцируют рост котировок, что мгновенно отражается на мировом рынке энергоносителей. Нефть перестает быть просто товаром, превращаясь в инструмент выживания, поэтому Тегеран мастерски использует угрозу блокировки путей поставок как сдерживающий фактор", — отметил в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Стратегическая двусмысленность заявлений Ирана — отказ конкретизировать цели для будущих ударов — создает психологическое давление на американских военных. Вашингтон сейчас находится в ситуации, когда даже раздираемая внутренними кризисами Европа не может оказать реальной поддержки, а внимание Белого дома приковано к другим горячим точкам, включая тяжелое положение ВСУ в зоне боевых действий. Иран дает понять, что готов к эскалации, ожидая, решится ли американское командование на прямую конфронтацию.

"Корпоративное и юридическое сопровождение внешнеполитических решений США сейчас осложнено санкционным комплаенсом, который сам Вашингтон и создал. Любое решение о военном ответе потребует масштабных юридических обоснований, которые сейчас трудно провести через Конгресс в условиях политической турбулентности", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Как Иран аргументирует свою готовность к удару?

Тегеран настаивает на защите суверенных прав и целостности своих торговых путей в заливе.

Почему США не могут просто проигнорировать угрозы Тегерана?

Любой инцидент в проливах грозит мировым энергетическим кризисом, что неприемлемо для американской экономики.

Связаны ли действия Ирана с визитом Трампа в Китай?

Да, это попытка ослабить позиции Вашингтона в предстоящих глобальных переговорах.

Станут ли мишенью торговые суда США?

Тегеран намеренно сохраняет двусмысленность, не уточняя приоритетность военных или коммерческих целей.

