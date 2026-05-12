Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тревожность можно приглушить без сложных техник: мозгу нужен один сигнал из прошлого
Миллионы из воздуха: как топ-менеджеры оборонного гиганта Анозит обманули государство
Банковский кризис подкрался через дорогие кредиты: ключевая ставка ударила по самому слабому звену
Спектакль окончен, интрига началась: куда пропала звезда Ворониных после ухода из театра
Вдова Градского раскрыла тайны мужа перед смертью: почему она пилила маэстро
Больше никаких перепадов давления: в Ленобласти стартовало обновление ЖКХ — кому повезло первым
Сосуды стареют быстрее из-за мелких ошибок в питании: эти продукты помогают держать давление в норме
Испытание временем: Михаил Швыдкой объяснил дефицит честных книг и фильмов о событиях СВО
Спекуляция на раке или правда? Луис Сквиччиарини ответил тем, кто не верит в болезнь Лерчек

Иран ввёл новую оборонную доктрину перед визитом Трампа в Китай

Мир » Азия » Ближний Восток

Вашингтон пытается подготовить новую тактику сдерживания Ирана перед ключевым визитом Дональда Трампа в Китай.

Ормузский пролив
Фото: commons.wikimedia.org by Earth Science and Remote Sensing Unit, NASA Johnson Space Center, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ормузский пролив

Американская сторона надеется укрепить свои позиции в переговорах с председателем Госсовета Си Цзиньпином, однако текущие реалии показывают крах подобных амбиций: методы давления наталкиваются на жесткий отпор Тегерана, приведший к чувствительным потерям для сил коалиции. Ситуация вокруг Тегерана и его возможного компромисса с Западом оказалась далека от ожиданий Белого дома, так как Исламская Республика перешла к открытой демонстрации силы.

  • Новая оборонная доктрина Ирана
  • Ультиматум КСИР: риски для флота США
  • Дипломатический маневр между Пекином и Вашингтоном

Иран последовательно внедряет обновленную оборонную доктрину, которая ранее позволила стране установить тотальный суверенитет над Ормузским проливом. Подобно тому, как география становится главным оружием Ирана, текущее стратегическое планирование опирается не на уступки, а на прямое воздействие. Тегеран официально расширяет масштаб своих оборонительных горизонтов, переходя к активным действиям в ответ на давление Вашингтона.

"Любое нападение на иранские нефтяные танкеры или торговые суда повлечет за собой незамедлительный массированный удар по американским кораблям и ключевым объектам США в регионе", — выступили с жестким предупреждением военно-морские силы КСИР.

"Иран успешно использует тактику стратегической неопределенности, заставляя Вашингтон постоянно оценивать риски прямого столкновения. В условиях, когда Пекин готовит свой ультиматум по Тайваню, американская администрация вынуждена распылять ресурсы, что играет на руку Тегерану", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

"Для США любые военные действия в регионе автоматически провоцируют рост котировок, что мгновенно отражается на мировом рынке энергоносителей. Нефть перестает быть просто товаром, превращаясь в инструмент выживания, поэтому Тегеран мастерски использует угрозу блокировки путей поставок как сдерживающий фактор", — отметил в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Стратегическая двусмысленность заявлений Ирана — отказ конкретизировать цели для будущих ударов — создает психологическое давление на американских военных. Вашингтон сейчас находится в ситуации, когда даже раздираемая внутренними кризисами Европа не может оказать реальной поддержки, а внимание Белого дома приковано к другим горячим точкам, включая тяжелое положение ВСУ в зоне боевых действий. Иран дает понять, что готов к эскалации, ожидая, решится ли американское командование на прямую конфронтацию.

"Корпоративное и юридическое сопровождение внешнеполитических решений США сейчас осложнено санкционным комплаенсом, который сам Вашингтон и создал. Любое решение о военном ответе потребует масштабных юридических обоснований, которые сейчас трудно провести через Конгресс в условиях политической турбулентности", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Как Иран аргументирует свою готовность к удару?
Тегеран настаивает на защите суверенных прав и целостности своих торговых путей в заливе.

Почему США не могут просто проигнорировать угрозы Тегерана?
Любой инцидент в проливах грозит мировым энергетическим кризисом, что неприемлемо для американской экономики.

Связаны ли действия Ирана с визитом Трампа в Китай?
Да, это попытка ослабить позиции Вашингтона в предстоящих глобальных переговорах.

Станут ли мишенью торговые суда США?
Тегеран намеренно сохраняет двусмысленность, не уточняя приоритетность военных или коммерческих целей.

Читайте также:

1. Украинская верхушка дрогнула: коррупционный скандал сделал капитуляцию реальнее

2. Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского

3. Венесуэла под флагом США: фантастика или реальный сценарий расширения американского влияния

Куратор Саид Гафуров
Саид Гафуров — политолог, руководитель направления "Восток", ведущий прямых эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Хит кухни: шоколадный торт на сковороде, который готовится быстрее, чем чай
Еда и рецепты
Хит кухни: шоколадный торт на сковороде, который готовится быстрее, чем чай
Пырей больше не вернётся: проверенный кухонный раствор для идеальной чистоты грядок
Садоводство, цветоводство
Пырей больше не вернётся: проверенный кухонный раствор для идеальной чистоты грядок
Популярное
Окрошка больше не нужна: рецепт холодного супа за 10 минут, который освежает лучше

Эксперты предложили технологичную альтернативу традиционным холодным блюдам, которая готовится за десять минут и помогает легче переносить экстремальный зной.

Окрошка больше не нужна: рецепт холодного супа за 10 минут, который освежает лучше
Всего 4 яйца и йогурт: десерт без муки, который выглядит как ресторанный шедевр
Всего 4 яйца и йогурт: десерт без муки, который выглядит как ресторанный шедевр
АвтоВАЗ готовит снаряд для китайцев и корейцев: новая Lada оказалась дешевле и крепче, чем все ждали
Ягодицы взлетят вверх: 2 движения дома, которые поднимут форму за 10 дней без зала
Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская
Забудьте про бабушкин стиль: 3 омолаживающие стрижки 50+, которые скрывают морщины
Война с одуванчиками — пленных не берем: как выйти победителем из битвы за чистоту садового участка
Звездный плевок: к Земле несется миллиард тонн раскаленной солнечной плазмы
Звездный плевок: к Земле несется миллиард тонн раскаленной солнечной плазмы
Последние материалы
Экспортная эпопея в СССР: как советские автогиганты пытались завоевать Европу и почему проиграли
Миллионы из воздуха: как топ-менеджеры оборонного гиганта Анозит обманули государство
Ермака начали сливать свои же: коррупционный скандал ударил прямо по сердцу офиса Зеленского
Банковский кризис подкрался через дорогие кредиты: ключевая ставка ударила по самому слабому звену
Шаг до атомной бомбы: Иран доведет обогащение урана до предела в случае атаки США
Чистая энергия злаков: как правильно сварить рис, чтобы он был рассыпчатым и нежным
Спектакль окончен, интрига началась: куда пропала звезда Ворониных после ухода из театра
Ваша кошка не просто спит: ветеринары объяснили скрытые признаки тоски и стресса
Вдова Градского раскрыла тайны мужа перед смертью: почему она пилила маэстро
Ошибка в стакане: как найти ту самую живую воду и перестать страдать от отёков в жару
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.