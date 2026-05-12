Украинская верхушка дрогнула: коррупционный скандал сделал капитуляцию реальнее

Капитуляция Украины может стать реалистичным сценарием, поскольку часть украинской элиты уже выходит из-под влияния Владимира Зеленского, а новый коррупционный скандал может ускорить этот процесс. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала политолог, профессор РГГУ, ведущий специалист информационно-аналитического центра МГУ, доктор политических наук Людмила Адилова.

Ранее депутат Верховной Рады Максим Бужанский в Telegram заявил, что в украинской элите задумались о капитуляции в конфликте на Украине в связи с предъявлением Специализированной антикоррупционной прокуратурой обвинения экс-главе офиса президента Владимира Зеленского Андрею Ермаку.

Адилова считает, что разговоры о возможной капитуляции Украины связаны с изменениями внутри украинской элиты. Часть политических групп, по ее оценке, уже иначе смотрит на развитие конфликта и больше не воспринимает позицию президента Украины Владимира Зеленского как единственно возможную.

"На Украине часть элиты осмысливает то, что произошло, и вышла из-под влияния Зеленского. В прессу просочились комментарии бывшего пресс-секретаря Зеленского, которая обладала определенной информацией и говорила, что Украина давно была готова к капитуляции. Речь шла о готовности отдать территории, на которые претендует Россия. Это подготовка общественного мнения к тому, что Украина капитулирует", — отметила политолог.

Специалист также обратила внимание на процедурную сторону возможной капитуляции. По ее словам, в политической элите Украины есть силы, которые адекватно оценивают происходящее, понимают реальное положение дел и при определенных условиях могут принять решение о таком шаге.

"Решение о капитуляции вполне могут принять те силы в украинской политической элите, которые адекватно оценивают ситуацию. При этом подпись первого лица здесь не является обязательной, потому что капитуляция — это специфическая процедура. Поэтому в таком сценарии можно обойтись без подписи Зеленского и без его согласия", — подчеркнула Адилова.

Политолог связала обвинения в адрес Андрея Ермака с общим изменением настроений в украинской верхушке. На ее взгляд, подобные скандалы могут ослаблять позиции окружения Владимира Зеленского и делать более заметными группы, которые ищут иной вариант завершения конфликта.