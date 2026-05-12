Венесуэла под флагом США: фантастика или реальный сценарий расширения американского влияния

Присоединение Венесуэлы к США в статусе 51-го штата пока выглядит фантастическим сценарием, однако для президента США Дональда Трампа такой шаг мог бы стать способом войти в историю, получить доступ к крупной ресурсной базе и запустить процесс дальнейшего расширения американского влияния. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал политолог, член Экспертного совета Общероссийской организации "Офицеры России" Максим Бардин.

Флаг Венесуэлы
Фото: commons.wikimedia.org by Stefaniegbh, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Ранее журналист Fox News после разговора с американским лидером сообщил, что Дональд Трамп всерьез рассматривает возможность присоединения Венесуэлы к Соединенным Штатам в качестве 51-го штата.

Бардин объяснил, что тема 51-го штата для Трампа стала частью более широкой политической стратегии. Через такие инициативы американский лидер, по оценке политолога, стремится подчеркнуть масштаб собственных амбиций и войти в историю США как политик, расширивший страну.

"На протяжении второго срока Трамп уже неоднократно говорил, что хотел бы видеть какую-либо страну 51-м штатом США. Сначала речь шла о Канаде, и там для него не все было безнадежно: эту идею обсуждали и анализировали отдельные политики. Потом появились Гренландия и Куба, а теперь речь зашла о Венесуэле. Для Трампа 51-й штат — это красивая пиар-кампания и возможность войти в историю США и мира как крупный политический деятель. От самой идеи расширения США таким способом он, думаю, не откажется", — пояснил политолог.

Специалист указал, что применительно к Венесуэле обсуждаются два возможных подхода. Первый связан с моделью территорий под управлением США, но без полноценного встраивания в американские институции. Второй вариант — статус 51-го штата — сейчас выглядит фантастическим, однако на фоне нынешней мировой политики не выглядит полностью невозможным.

"Есть модель неинкорпорированной территории: она управляется Вашингтоном, но не живет по американским институтам. Так устроены Пуэрто-Рико, Гуам и небольшие территории в Тихом океане, однако Венесуэле такая схема вряд ли подойдет: обычно речь идет о территориях, которым сложно содержать армию, полицию и коммуникации. Трамп, по сути, убрал президента Венесуэлы Николаса Мадуро, и теперь Белый дом выстраивает отношения с новым руководством страны. Если договориться с новыми властями получится, идея может перейти к обсуждению и приблизиться к реализации", — допустил он.

Политолог также указал, что для Трампа такой сценарий связан не только с политическим символизмом, но и с практическими выгодами. В случае успеха Венесуэла дала бы США огромную территорию, доступ к полезным ископаемым и возможность распределять крупные подряды. Кроме того, сам прецедент мог бы стать для Вашингтона отправной точкой для дальнейших попыток расширения американского влияния.

"Для Трампа это, конечно, было бы великое достижение: огромная территория Венесуэлы, много полезных ископаемых и серьезные политические плюсы. Такой сценарий можно было бы встроить в его стратегию и использовать как задел для будущих кандидатов в президенты, в том числе госсекретаря США Марко Рубио и вице-президента США Джей Ди Вэнса. Кроме того, там можно было бы распределять крупные подряды среди своих людей. Но главное в том, что если этот прецедент состоится, то после Венесуэлы уже можно будет говорить о Кубе, Канаде и Гренландии. Трампу важно начать сам процесс", — заключил Бардин.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
