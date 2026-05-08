Тихий океан меняет климат планеты: чем Эль-Ниньо реально опасен для России

Глобальное потепление и возвращение океанического течения Эль-Ниньо в тропиках Тихого океана породили волну опасений относительно грядущего лета. В СМИ обсуждается вероятность аномальной жары в Европе и России, однако метеорологи призывают к взвешенному анализу физических процессов.

Тихий океан

Прямая статистическая корреляция между температурой тихоокеанских вод и климатическими рекордами в евразийских широтах на данный момент научно не подтверждена.

Метеоролог информационного агентства NewsInfo.Ru Татьяна Позднякова в интервью изданию подчеркнула, что Эль-Ниньо представляет собой локальный перегрев воды, способный влиять на циркуляцию атмосферы лишь опосредованно.

По ее словам, это явление может спровоцировать рост числа тропических циклонов, способных затронуть Приморье и восточные окраины страны, но не гарантирует засуху в центральных регионах.

Как сообщается на сайте NewsInfo.Ru, надежные данные о влиянии этой аномалии на российскую погоду отсутствуют, так как глубокое изучение вопроса началось лишь в последние десятилетия.

Для европейской части континента гораздо важнее не океанические течения за тысячи километров, а меридиональные перемещения воздушных масс. Ситуации, подобные экстремальному лету 2010 года, возникают из-за блокирующих антициклонов и притока воздуха с юга, а не из-за процессов в тропиках.

В период мощнейшего Эль-Ниньо конца 90-х ни в России, ни в Европе не фиксировалось катастрофических температурных скачков. Климатические риски скорее связаны с резкой сменой фаз давления, когда балтийский циклон может резко уступить место раскаленному субтропическому фронту.

"Хотя Эль-Ниньо и является мощным драйвером глобальных изменений, для России его роль вторична по сравнению с Арктическим вторжением или блокирующими высотными гребнями. Океан дает энергию, но распределяют ее атмосферные реки, траектория которых в наших широтах зависит от совершенно иных факторов", — объяснил в беседе с Pravda.Ru климатолог Максим Орлов.

Позднякова акцентировала внимание на том, что основные последствия потепления в Тихом океане ощутят Мексика и Калифорния, где изменение биоразнообразия напрямую влияет на рыболовство.

"Где Тихий океан и где мы?" — риторически заметила Позднякова.

Специалист уверена, что летние аномалии зависят от того, какие потоки — северные или южные — станут доминирующими в конкретный сезон, что делает прогноз погоды сложным многофакторным уравнением.

Ответы на популярные вопросы о влиянии Эль-Ниньо

Что такое Эль-Ниньо простыми словами?

Это природный феномен, при котором поверхностный слой воды в экваториальной части Тихого океана становится теплее обычного на 0,5-3 градуса, что меняет схему ветров и осадков на планете.

Вызовет ли Эль-Ниньо жару в Москве и Европе?

Прямой связи нет. Жара в этих регионах чаще зависит от атмосферной циркуляции над Атлантикой и Арктикой, а не от температуры воды в тропиках Тихого океана.

Какие регионы России могут пострадать от этого явления?

В первую очередь это может коснуться Дальнего Востока и Приморья из-за возможного увеличения интенсивности и частоты выхода тропических тайфунов.

Были ли экстремальные холода из-за Эль-Ниньо?

Само по себе явление сопряжено с глобальным ростом температур, однако локально оно может перестраивать потоки так, что в отдельные регионы начнет активнее поступать холодный воздух с полюсов.

