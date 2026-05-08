Глобальное потепление и возвращение океанического течения Эль-Ниньо в тропиках Тихого океана породили волну опасений относительно грядущего лета. В СМИ обсуждается вероятность аномальной жары в Европе и России, однако метеорологи призывают к взвешенному анализу физических процессов.
Прямая статистическая корреляция между температурой тихоокеанских вод и климатическими рекордами в евразийских широтах на данный момент научно не подтверждена.
Метеоролог информационного агентства NewsInfo.Ru Татьяна Позднякова в интервью изданию подчеркнула, что Эль-Ниньо представляет собой локальный перегрев воды, способный влиять на циркуляцию атмосферы лишь опосредованно.
По ее словам, это явление может спровоцировать рост числа тропических циклонов, способных затронуть Приморье и восточные окраины страны, но не гарантирует засуху в центральных регионах.
Как сообщается на сайте NewsInfo.Ru, надежные данные о влиянии этой аномалии на российскую погоду отсутствуют, так как глубокое изучение вопроса началось лишь в последние десятилетия.
Для европейской части континента гораздо важнее не океанические течения за тысячи километров, а меридиональные перемещения воздушных масс. Ситуации, подобные экстремальному лету 2010 года, возникают из-за блокирующих антициклонов и притока воздуха с юга, а не из-за процессов в тропиках.
В период мощнейшего Эль-Ниньо конца 90-х ни в России, ни в Европе не фиксировалось катастрофических температурных скачков. Климатические риски скорее связаны с резкой сменой фаз давления, когда балтийский циклон может резко уступить место раскаленному субтропическому фронту.
Позднякова акцентировала внимание на том, что основные последствия потепления в Тихом океане ощутят Мексика и Калифорния, где изменение биоразнообразия напрямую влияет на рыболовство.
"Где Тихий океан и где мы?" — риторически заметила Позднякова.
Специалист уверена, что летние аномалии зависят от того, какие потоки — северные или южные — станут доминирующими в конкретный сезон, что делает прогноз погоды сложным многофакторным уравнением.
Это природный феномен, при котором поверхностный слой воды в экваториальной части Тихого океана становится теплее обычного на 0,5-3 градуса, что меняет схему ветров и осадков на планете.
Прямой связи нет. Жара в этих регионах чаще зависит от атмосферной циркуляции над Атлантикой и Арктикой, а не от температуры воды в тропиках Тихого океана.
В первую очередь это может коснуться Дальнего Востока и Приморья из-за возможного увеличения интенсивности и частоты выхода тропических тайфунов.
Само по себе явление сопряжено с глобальным ростом температур, однако локально оно может перестраивать потоки так, что в отдельные регионы начнет активнее поступать холодный воздух с полюсов.
Взаимодействие плодовых культур может обернуться скрытой борьбой за выживание. Какие растения мешают друг другу развиваться и как спасти урожай.