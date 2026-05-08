Сенсация или пиар: зачем Трамп раскрывает данные о неопознанных объектах НЛО США

Мир

Анонсированное Белым домом предание огласке секретных сведений о неопознанных летающих объектах может стать не научным прорывом, а стратегическим ходом в рамках политической кампании Дональда Трампа.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by by OpenAI is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
По мнению исследователя внеземных контактов Анны Ажажи, подобные действия направлены на удержание фокуса общественного внимания и укрепление позиций лидера перед грядущими выборами.

Ожидается, что процесс обнародования части архивов об НЛО начнется в ближайшее время, что уже вызвало активные дискуссии о подлинных мотивах американской администрации.

Культуролог подчеркивает, что Трамп известен своей непредсказуемостью, и текущая активность вокруг темы космоса, скорее всего, преследует цель заработать дополнительные электоральные баллы.

Как сообщается на сайте MoneyTimes со ссылкой на эксперта, вероятность публикации действительно сенсационных фактов крайне мала, и документы могут ограничиться лишь простой фиксацией географических точек, где предположительно наблюдались аномальные явления.

На фоне того, как в Вашингтоне обсуждают неспособность скрыть секреты НЛО, реальное содержание новых отчетов может разочаровать искателей истины.

Специалисты полагают, что вместо содержательных данных о внеземных цивилизациях Белый дом раскроет лишь названия технических программ, в рамках которых велось наблюдение.

Между тем, сокрытие пугающих фактов в США часто объясняют нежеланием сеять панику, хотя критики видят в этом попытку оправдать триллионные траты на оборонный бюджет. В России также накоплен внушительный объем свидетельств о неопознанных объектах, однако, в отличие от западных коллег, отечественные исследователи крайне редко выводят эту работу в публичную плоскость.

"Рассекречивание подобных архивов в США редко приводит к обнаружению биологических улик, чаще речь идет о фиксации физических параметров объектов, которые современная аэродинамика не может объяснить", — отметил в беседе с Pravda.Ru астроном Павел Громов.

Ответы на популярные вопросы о раскрытии данных по НЛО

Почему Трамп решил опубликовать данные именно сейчас?

Эксперты связывают это с необходимостью привлечения внимания избирателей и созданием повестки, которая демонстрирует открытость власти перед обществом.

Будут ли в документах доказательства существования пришельцев?

Вероятнее всего, материалы будут содержать только отчеты о неопознанных атмосферных явлениях и названия исследовательских проектов без прямых улик внеземной жизни.

Изучают ли проблему НЛО в России?

Да, в нашей стране собран большой массив данных о подобных объектах, но работа с ними носит закрытый характер и практически не освещается в СМИ.

Могут ли эти публикации повлиять на мировую науку?

Значимого научного прорыва не ожидается, так как информация, скорее всего, пройдет цензуру спецслужб для исключения утечек секретных технологий.

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
