Анонсированное Белым домом предание огласке секретных сведений о неопознанных летающих объектах может стать не научным прорывом, а стратегическим ходом в рамках политической кампании Дональда Трампа.
По мнению исследователя внеземных контактов Анны Ажажи, подобные действия направлены на удержание фокуса общественного внимания и укрепление позиций лидера перед грядущими выборами.
Ожидается, что процесс обнародования части архивов об НЛО начнется в ближайшее время, что уже вызвало активные дискуссии о подлинных мотивах американской администрации.
Культуролог подчеркивает, что Трамп известен своей непредсказуемостью, и текущая активность вокруг темы космоса, скорее всего, преследует цель заработать дополнительные электоральные баллы.
Как сообщается на сайте MoneyTimes со ссылкой на эксперта, вероятность публикации действительно сенсационных фактов крайне мала, и документы могут ограничиться лишь простой фиксацией географических точек, где предположительно наблюдались аномальные явления.
На фоне того, как в Вашингтоне обсуждают неспособность скрыть секреты НЛО, реальное содержание новых отчетов может разочаровать искателей истины.
Специалисты полагают, что вместо содержательных данных о внеземных цивилизациях Белый дом раскроет лишь названия технических программ, в рамках которых велось наблюдение.
Между тем, сокрытие пугающих фактов в США часто объясняют нежеланием сеять панику, хотя критики видят в этом попытку оправдать триллионные траты на оборонный бюджет. В России также накоплен внушительный объем свидетельств о неопознанных объектах, однако, в отличие от западных коллег, отечественные исследователи крайне редко выводят эту работу в публичную плоскость.
"Рассекречивание подобных архивов в США редко приводит к обнаружению биологических улик, чаще речь идет о фиксации физических параметров объектов, которые современная аэродинамика не может объяснить", — отметил в беседе с Pravda.Ru астроном Павел Громов.
Эксперты связывают это с необходимостью привлечения внимания избирателей и созданием повестки, которая демонстрирует открытость власти перед обществом.
Вероятнее всего, материалы будут содержать только отчеты о неопознанных атмосферных явлениях и названия исследовательских проектов без прямых улик внеземной жизни.
Да, в нашей стране собран большой массив данных о подобных объектах, но работа с ними носит закрытый характер и практически не освещается в СМИ.
Значимого научного прорыва не ожидается, так как информация, скорее всего, пройдет цензуру спецслужб для исключения утечек секретных технологий.
