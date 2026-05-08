Европа пересчитала расходы: переговоры с Россией могут стать неизбежными

Кризис в Персидском заливе и растущая финансовая нагрузка на Европу могут повлиять на готовность ЕС искать новые форматы переговоров с Россией. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал кандидат политических наук, ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН, военный эксперт, экономист, старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Василий Кашин.

Фото: commons.wikimedia.org by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Евросоюз

Ранее Financial Times писала, что европейские политики готовятся к возможной беседе с президентом России Владимиром Путиным. По данным издания, глава Евросовета Антониу Кошта обсуждает с лидерами стран ЕС возможные переговоры с Россией и пытается определить, как лучше организовать работу, а также какие вопросы стоит поднимать в диалоге с Москвой, когда для этого наступит подходящий момент.

Кашин объяснил, что диалог России и Евросоюза уже пытались запустить, однако прежние попытки не дали результата. По его оценке, ключевым вопросом остается не сам факт возможных контактов, а содержание повестки, которую европейская сторона сможет предложить Москве.

"Попытки диалога России с Евросоюзом предпринимались. Был визит в Москву советника президента Франции Эмманюэля Макрона, который закончился неудачно, потому что повестка, которую французы пытались предложить, была сочтена российской стороной неконструктивной и неприемлемой. Все зависит от того, насколько Евросоюз будет готов предложить конструктивную повестку для переговоров. В этом есть большие сомнения, особенно с учетом позиции руководства Европейской комиссии по вопросам отношений с Россией", — пояснил он.

Международная обстановка может подтолкнуть Европу к корректировке подхода. Кашин связал это с иранским кризисом, осложнившим положение ЕС, и изменениями на украинском направлении. По его оценке, переговоры станут возможны, если европейские лидеры согласуют темы, приемлемые для России.

"Если следовать тем публичным заявлениям, которые они ранее делали, сложно предположить, что речь пойдет о чем-то, о чем Россия захочет разговаривать. Но все меняется, меняется международная ситуация. Важным фактором является иранский конфликт, который осложнил положение Европы. Возможно, какие-то корректировки произойдут, но все зависит от характера диалога между европейскими лидерами", — отметил эксперт.

Кризис в Персидском заливе Кашин выделил как фактор, который может изменить расчеты ЕС по украинскому направлению. На фоне роста расходов европейским странам придется учитывать не только внешнеполитические задачи, но и состояние собственных экономик. Финансовая нагрузка, по его оценке, будет усиливаться и влиять на дальнейшие решения Европы.