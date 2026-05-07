Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ВСУ меняют направление у российской границы: за маневром увидели подготовку к жесткому сценарию
Призрачные наследники: фанаты обсуждают странности на новых фото детей Меган Маркл
Европа нашла чёрный ход в ядерный клуб: Польша и Германия уже готовы примерить новый статус
Деменцию можно вычислить дома: быстрая проверка помогает не упустить опасный момент
Лежать и становиться стройнее — не шутка: нервная система решает больше, чем тренировки
Разница в 31 год не помеха: что актриса Олексюк рассказала о браке с режиссёром Марком Горобцом
Война с призраками: Гуф резко высказался в адрес анонимных хейтеров в соцсетях
Сибирь захватывает ИИ-бум: кому в Новосибирске готовы платить по 500 тысяч рублей
Весь мир рукоплещет, а внутри — пустота: почему успех внезапно начинает казаться фальшивкой

Берлин потерял контроль над экономикой: Германия вошла в самый тяжелый кризис за десятилетия

Мир

Германия переживает один из самых серьезных кризисов со времен Второй мировой войны: по стране ударили отказ от российских энергоресурсов, санкционная политика, поддержка Киева и необходимость субсидировать другие экономики Евросоюза. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал эксперт Центра сопровождения политических процессов, политолог Петр Колчин.

Фридрих Мерц
Фото: commons.wikimedia.org by Michael Lucan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Фридрих Мерц

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия столкнулась с масштабными переменами на международной арене и накопившимися внутренними проблемами, которые формируют эпохальный перелом.

Колчин считает, что заявление о переломе отражает не внезапный кризис, а накопленный результат прежнего курса немецких властей. Экономическая модель ФРГ оказалась под давлением сразу по нескольким направлениям, и теперь прежние способы удерживать стабильность уже не работают. На этом фоне нагрузка на бюджет и промышленность становится для страны все менее посильной.

"Германия сталкивается со сложнейшими экономическими кризисами, возможно, даже самыми крупными с 1945 года. Санкции, отказ от российских энергоресурсов, бесконечная поддержка Киева в условиях нестабильности энергетических рынков и общей рецессии ЕС ударили по Германии сильнее всех. Немцы до сих пор на свои средства субсидируют и поляков, и другие страны Евросоюза, которые без внешней подпитки быстро устремятся на дно. Такой нагрузки ФРГ уже не выдерживает", — объяснил политолог.

Он отметил, что попытки представить происходящее как внешние вызовы не снимают ответственности с немецких властей. Нынешние проблемы, по его мнению, стали результатом политики целого ряда администраций. Одним из политических последствий кризиса может стать ухудшение позиций канцлера Фридриха Мерца.

"Немцы пытаются как-то оправдать сложившуюся ситуацию и переложить все на вызовы, но эти проблемы — результат политики целого ряда немецких администраций. Теперь Германии пришлось столкнуться со всем этим комом проблем. Как видно по очередным антирейтингам Мерца, скорее всего, это скомкает его политическую карьеру. Кризис уже стал не только экономическим, но и политическим фактором", — пояснил эксперт.

Колчин отметил, что экономическое давление уже переросло в фактор политической инерции. Даже на фоне растущего недовольства прежний курс сохраняет сильную поддержку внутри действующей системы. Поэтому быстрый разворот маловероятен, а накопленные проблемы будут постепенно расширять зону кризиса.

"Пока смены курса Германии ожидать не стоит, потому что проевропейская позиция слишком сильна. "Альтернативу для Германии" никто до власти не пустит: брошены все ресурсы, чтобы самая популярная партия Германии этой власти не получила. Такой вот парадокс демократии. Проблемы будут нарастать, промышленность уже не справляется. Вслед за знаменитой немецкой промышленностью пойдут и другие сферы", — подчеркнул специалист.

Политолог допустил, что следующим уязвимым направлением станет немецкая система социальной поддержки. Сокращения в этой сфере могут заметно изменить внутренний облик страны и усилить общественное недовольство. Смена политической парадигмы, по его оценке, станет возможной только в том случае, если "Альтернатива для Германии" и другие евроскептики смогут получить уверенное большинство, однако сейчас таких предпосылок нет.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Спасла ребенка и стала изгоем: почему героический поступок в Казани вызвал гнев в сети - НЕ ПУБЛИКОВАТЬ
Новости Казани
Спасла ребенка и стала изгоем: почему героический поступок в Казани вызвал гнев в сети - НЕ ПУБЛИКОВАТЬ
Десять стран объединяют флоты у границ РФ: какие регионы России попадают в зону риска
Военные новости
Десять стран объединяют флоты у границ РФ: какие регионы России попадают в зону риска
Розовые очки разбились: украинский комик, поливавший Россию грязью, теперь скучает по Москве
Мир. Новости мира
Розовые очки разбились: украинский комик, поливавший Россию грязью, теперь скучает по Москве
Популярное
Соседи лопнут от зависти, а чеснок — от роста: аптечный секрет для гигантских головок в мае

Получите крепкий урожай чеснока этой весной с помощью простого восстановления и помощи аптечных средств, подходящих для вашего сада.

Соседи лопнут от зависти, а чеснок — от роста: аптечный секрет для гигантских головок в мае
Конкуренция в космосе: способна ли ракета Союз-5 бросить вызов зарубежным аналогам
Конкуренция в космосе: способна ли ракета Союз-5 бросить вызов зарубежным аналогам
Больше, чем просто десерт: тонкое искусство создания домашнего Птичьего молока
Фиаско в Персидском заливе: США экстренно сворачивают военные операции против Ирана
Пашинян доигрался: визит Зеленского в Ереван ставит под удар экономику страны Любовь Степушова Итоговый взгляд на апрель 2026 года в зоне СВО: динамика перехвата дронов, авиабомб и ракет Андрей Николаев География по версии ЕС: Крым не Россия, Голаны не Израиль, а карта мира — политическая салфетка Юрий Бочаров
Галловая тля больше не трогает мою смородину: нужны лишь 1 стакан золы и ложка суперфосфата
Тень работает на урожай, а не против него: правильные культуры растут даже при 4 часах света
Розовые очки разбились: украинский комик, поливавший Россию грязью, теперь скучает по Москве
Розовые очки разбились: украинский комик, поливавший Россию грязью, теперь скучает по Москве
Последние материалы
Деменцию можно вычислить дома: быстрая проверка помогает не упустить опасный момент
Лежать и становиться стройнее — не шутка: нервная система решает больше, чем тренировки
Мужчина в косухе считывается иначе: этот крой делает силуэт жестче и сексуальнее
Машина ест деньги всё быстрее: бензин подорожал уже в 44 регионах страны
Берлин совершил историческое харакири: запретил Знамя Победы и песни 9 Мая
Разница в 31 год не помеха: что актриса Олексюк рассказала о браке с режиссёром Марком Горобцом
Метелки размером с ладонь: один простой секрет пышного цветения сирени
Война с призраками: Гуф резко высказался в адрес анонимных хейтеров в соцсетях
Дырявая крыша США: уход американцев из Германии оголяет бессилие НАТО перед Россией
Весь мир рукоплещет, а внутри — пустота: почему успех внезапно начинает казаться фальшивкой
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.