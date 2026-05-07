Берлин потерял контроль над экономикой: Германия вошла в самый тяжелый кризис за десятилетия

Германия переживает один из самых серьезных кризисов со времен Второй мировой войны: по стране ударили отказ от российских энергоресурсов, санкционная политика, поддержка Киева и необходимость субсидировать другие экономики Евросоюза. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал эксперт Центра сопровождения политических процессов, политолог Петр Колчин.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия столкнулась с масштабными переменами на международной арене и накопившимися внутренними проблемами, которые формируют эпохальный перелом.

Колчин считает, что заявление о переломе отражает не внезапный кризис, а накопленный результат прежнего курса немецких властей. Экономическая модель ФРГ оказалась под давлением сразу по нескольким направлениям, и теперь прежние способы удерживать стабильность уже не работают. На этом фоне нагрузка на бюджет и промышленность становится для страны все менее посильной.

"Германия сталкивается со сложнейшими экономическими кризисами, возможно, даже самыми крупными с 1945 года. Санкции, отказ от российских энергоресурсов, бесконечная поддержка Киева в условиях нестабильности энергетических рынков и общей рецессии ЕС ударили по Германии сильнее всех. Немцы до сих пор на свои средства субсидируют и поляков, и другие страны Евросоюза, которые без внешней подпитки быстро устремятся на дно. Такой нагрузки ФРГ уже не выдерживает", — объяснил политолог.

Он отметил, что попытки представить происходящее как внешние вызовы не снимают ответственности с немецких властей. Нынешние проблемы, по его мнению, стали результатом политики целого ряда администраций. Одним из политических последствий кризиса может стать ухудшение позиций канцлера Фридриха Мерца.

"Немцы пытаются как-то оправдать сложившуюся ситуацию и переложить все на вызовы, но эти проблемы — результат политики целого ряда немецких администраций. Теперь Германии пришлось столкнуться со всем этим комом проблем. Как видно по очередным антирейтингам Мерца, скорее всего, это скомкает его политическую карьеру. Кризис уже стал не только экономическим, но и политическим фактором", — пояснил эксперт.

Колчин отметил, что экономическое давление уже переросло в фактор политической инерции. Даже на фоне растущего недовольства прежний курс сохраняет сильную поддержку внутри действующей системы. Поэтому быстрый разворот маловероятен, а накопленные проблемы будут постепенно расширять зону кризиса.

"Пока смены курса Германии ожидать не стоит, потому что проевропейская позиция слишком сильна. "Альтернативу для Германии" никто до власти не пустит: брошены все ресурсы, чтобы самая популярная партия Германии этой власти не получила. Такой вот парадокс демократии. Проблемы будут нарастать, промышленность уже не справляется. Вслед за знаменитой немецкой промышленностью пойдут и другие сферы", — подчеркнул специалист.

Политолог допустил, что следующим уязвимым направлением станет немецкая система социальной поддержки. Сокращения в этой сфере могут заметно изменить внутренний облик страны и усилить общественное недовольство. Смена политической парадигмы, по его оценке, станет возможной только в том случае, если "Альтернатива для Германии" и другие евроскептики смогут получить уверенное большинство, однако сейчас таких предпосылок нет.