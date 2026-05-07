США потеряли важного союзника. Эр-Рияд закрыл проект Свобода в Ормузском проливе

Саудовская Аравия фактически вышла из союзнических отношений с США, закрыв авиабазу для американской операции "Проект Свобода".

Дональд Трамп и Мухаммед бен Салман

По данным NBC News, ссылающегося на двух неназванных американских чиновников, внезапная пауза в "Проекте Свобода" была вызвана тем, что Саудовская Аравия приостановила доступ американских военных к своему воздушному пространству и авиабазе принца Султана.

Чиновники отметили, что Эр-Рияд был возмущён внезапным объявлением президента Дональда Трампа об операции в Truth Social без предварительных консультаций. Телефонный звонок Трампа наследному принцу Мухаммеду ибн Салману не помог решить проблему, что сделало невозможным воздушное прикрытие миссии и вынудило США поставить проект на паузу.

Без доступа к саудовским объектам и воздушным коридорам США не могли эффективно задействовать самолеты, необходимые для защиты кораблей в Ормузском проливе.

Официально Вашингтон ссылается на дипломатический прогресс и просьбы союзников. Трамп объявил о приостановке "проекта" в своей соцсети Truth Social 5 мая. По словам президента, достигнут "огромный прогресс" в сторону окончательного соглашения с Ираном и после обращений Пакистана и ряда других государств.

Таким образом, Вашингтон публично объясняет паузу "прогрессом в диалоге", в то время как фактически столкнулся с отказом ключевого союзника поддерживать несогласованную военную активность в регионе.

Проект Свобода" был призван "освободить" Ормузский пролив от блокады и мин, каким он был до начала агрессии США и Израиля. Предыдущая операция "Эпическая ярость"  официально завершена. 

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Саид Гафуров
Саид Гафуров — политолог, руководитель направления "Восток", ведущий прямых эфиров Правды.Ру
