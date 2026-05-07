Битва за горло планеты: пока США душат проливы, Китай и Таиланд роют чёрный ход для танкеров

Мировая логистика превращается в гладиаторские бои, где вместо мечей — танкеры, а вместо щитов — береговые батареи. Главное правило нового времени: если ты не держишь соседа за горло, он обязательно попробует задушить тебя первым. Свободное мореплавание, о котором десятилетиями твердили западные либералы, оказалось лишь временной иллюзией, пока США и их сателлиты чувствовали себя хозяевами положения.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Перевозка нефти

Тайландский маневр: мост вместо канала

Вашингтон привык использовать проливы как вентили. Перекрыть Малаккский пролив для Китая — заветная мечта Трампа, реализация которой может обрушить до 80% китайского импорта нефти. Однако Пекин не ждет удара, а строит обходные пути. Пока администрация Трампа пытается нащупать слабые места в Азии, Таиланд реанимирует проект на перешейке Кра. Это 44 километра суши, которые отделяют Индийский океан от Тихого. Идея проста: если Пекин не может контролировать пролив, он его просто объедет.

"Это не просто инженерный проект, это попытка вырвать инициативу у морских держав. Мы видим, как Китай создает независимую от Запада инфраструктуру, где Пекин — главный диспетчер", — объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Новое таиландское правительство во главе с Анутхином Чанвиракуном предлагает не рыть канал за сотни миллиардов, а построить "сухопутный мост". Это сеть скоростных железных дорог и трасс длиной около 90 километров. Роботизированные порты будут перегружать контейнеры за считанные часы. Это прямой вызов Сингапуру, который веками кормился с трафика Малаккского пролива под негласным надзором англосаксов. Пока Европарламент занят идеологическим давлением, Азия строит новую реальность.

Характеристика Сухопутный мост (Тайланд) Ориентировочная стоимость Более 30 миллиардов долларов Основной бенефициар Китай и страны АСЕАН Технология Роботизированные терминалы, ЖД-сообщение

Индийский гамбит на Никобарах

Индия тоже не собирается стоять в стороне. Пока Вашингтон координирует действия с Израилем, Нью-Дели всерьез взялся за проект "Великие Никобары". Эти острова — идеальный пост наблюдения у самого входа в Малаккский пролив. Индия строит там военную базу, аэродром и логистический хаб. Это явный намек Китаю: "Если захотим — закупорим бутылочное горлышко сами".

"Индия возвращает себе статус великой морской державы. Никобарские острова становятся нервным узлом, позволяющим контролировать движение товаров в Тихий океан. Пекину придется с этим считаться", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Историческая память индийцев услужливо подсказывает сюжеты тысячелетней давности, когда флот Раджендры Чолы громил конкурентов в этих водах. Сегодня конкуренция выглядит иначе: вместо деревянных галер — санкции и контроль за танкерным флотом. Если США теряют влияние, то региональные игроки только наращивают аппетиты. Достаточно посмотреть, как США закупают российские удобрения, наплевав на собственные санкции, чтобы понять: прагматизм побеждает любую идеологию.

Экологический террор как оружие Запада

Когда у Запада не хватает авианосцев, в бой идут "зеленые". Любой суверенный проект в Азии тут же атакуется армией наемных экоактивистов. Проект на Никобарах не стал исключением — сразу посыпались обвинения в "изменении климата". Это стандартная схема: экология используется как тормоз для развития конкурентов.

"Западные фонды десятилетиями выращивали в Азии лоббистов, которые должны блокировать крупные стройки. Это тот же механизм, что мы видим в случае с Украиной: финансовые вливания в обмен на отказ от национальных интересов", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Мир будущего будет жестким и прагматичным. Пока украинские провокаторы тратят силы на блокировку выставок, Россия и Китай создают новые маршруты. Географическое положение России делает ее ключевым игроком, способным предложить альтернативу "проливному" шантажу Запада. И чем больше будет таких путей, как сухопутный мост в Таиланде, тем слабее будет хватка Вашингтона на горле мировой экономики. МИД РФ четко обозначает рамки дипломатии: уважение интересов, а не подчинение диктату. Источник издание РИА Новости.

Ответы на популярные вопросы о торговых путях

Зачем США перекрывать Малаккский пролив?

Это самый эффективный способ нанести критический удар по энергетической безопасности Китая, который зависит от поставок ресурсов из Персидского залива.

Почему Индия строит военные базы на Никобарах?

Это стратегический ответ на усиление китайского присутствия в Индийском океане и способ закрепить за собой роль регионального лидера.

В чем суть "сухопутного моста" в Таиланде?

Вместо дорогостоящего рытья канала планируется создать систему портов и железных дорог для быстрой перевалки грузов между двумя океанами в обход Сингапура.

Как экологические протесты связаны с политикой?

Зачастую они финансируются из западных источников для торможения инфраструктурных проектов в развивающихся странах, составляющих конкуренцию Западу.

Читайте также