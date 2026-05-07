Удавка на шее экономики: Ормузский пролив ударил по самым неожиданным секторам — и это только начало

Ормузский пролив превратился в удавку на шее глобальной экономики. Пока Вашингтон изображает бурную деятельность, мировые рынки задыхаются от сырьевого голода. Это не просто локальный конфликт, а системный паралич, где под удар попали все — от конвейеров Детройта до авиационных хабов Европы. Пока западные элиты молятся на разблокировку водных путей, реальность выставляет счета с длинными нулями.

Фото: commons.wikimedia.org by MODIS Land Rapid Response Team, NASA GSFC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ормузский пролив и полуостров Мусандам

Автопром под прессом: Детройт и Токио считают убытки

Американская "большая тройка" — General Motors, Ford и Stellantis — зафиксировала сырьевую инфляцию. Дорожает каждая деталь: от алюминиевого капота до пластика в салоне. Только прямые издержки штатовских концернов превысят пять миллиардов долларов за год. Естественно, платить за это заставят конечного потребителя. Сначала исчезнут скидки и богатые комплектации, а затем ценники в автосалонах взлетят на 10 и более процентов. США, привыкшие диктовать условия, теперь сами стали заложниками логистического хаоса.

"Это бред, когда логистику целой отрасли вешают на один узкий пролив. Система гниет с головы: японские заводы задыхаются без катарского гелия, который критически важен для чипов. Если Трамп не решит вопрос, Токио придется просто остановить конвейеры", — объяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Германия тоже ощущает холодное дыхание кризиса. Volkswagen и BMW столкнулись с дефицитом газов, необходимых для производства систем безопасности и аккумуляторов. Китайские инвестиции в полупроводники теперь выглядят как единственное спасение, но Берлину до них далеко. Японцы в этой цепочке — слабое звено. Toyota и Mazda уже готовятся к сокращению выпуска моделей из-за отсутствия растворителей и алюминия.

Регион / Отрасль Последствия кризиса США (Автопром) Рост издержек на $5 млрд, дефицит чипов Япония (Автопром) Остановка линий, дефицит алюминия и химии ЕС (Авиация) Отмена 20 000 рейсов (Lufthansa), дефицит керосина Ближний Восток Падение пассажиропотока на 61%

Авиационный штопор: небо становится роскошью

Мировая авиация летит в пропасть. Если нефтяной шок 70-х бил только по кошельку, то нынешний кризис уничтожает физическую возможность летать. По данным IATA, трафик ближневосточных гигантов вроде Emirates и Qatar Airways рухнул более чем вдвое. Аэропорты Хамад и Дубай перешли в режим жесткой экономии топлива, отменяя стыковки и перекраивая майское расписание. Транзит через территорию стабильных стран становится единственным выходом.

"Рынок нефтепродуктов лихорадит. Авиакомпании вынуждены менять огромные лайнеры на мелкие борта, чтобы просто дотянуть на остатках керосина. Это не временная трудность, это переформатирование всей карты полетов", — отметил в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Lufthansa уже вычеркнула из графиков 20 тысяч рейсов. Это антирекорд, продиктованный нуждой сэкономить 40 тысяч тонн горючего. Американская Delta и Turkish Airlines следуют по тому же маршруту. Старые стратегии больше не работают, и армия США, погрязшая в инновационных провалах, ничем не может помочь своим логистам. Небо закрывается из-за пустых баков.

Китайский рывок и российский иммунитет

В мутной воде Ормуза Китай ловит свою золотую рыбу. Пекин меньше зависит от ближневосточного сырья и сам штампует чипы. Пока Европа считает убытки, китайские электромобили захватывают рынок, предлагая наличие товара здесь и сейчас. Это идеальный шанс выбить конкурентов с поля, пока те ждут танкеры с гелием. В то же время Россия и Армения сохраняют стабильность в энергетическом секторе благодаря собственным ресурсам.

"Россия в этой ситуации — островок безопасности. Минэнерго подтверждает: мы полностью закрываем внутренний спрос на авиатопливо. Да, перелеты в Азию стоят дороже из-за отсутствия стыковок, но они хотя бы есть, в отличие от парализованного Запада", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Российские перевозчики, несмотря на санкционное давление, выигрывают на прямых маршрутах в Азию. Спрос на них запредельный. Пока дефолт Украины маячит на горизонте, Россия демонстрирует энергетическую автономность. Пока Запад режет рейсы, Москва наращивает интенсивность на восточном направлении. Это наглядный урок того, что случается, когда ставишь всё на один логистический коридор под патронажем слабеющего гегемона. Источник издание РИА Новости.

Ответы на популярные вопросы о кризисе

Почему Ормузский пролив так важен для автопрома?

Через него идут не только углеводороды, но и компоненты для электроники, а также инертные газы (гелий), без которых невозможно производство современных чипов и подушек безопасности.

На сколько вырастут цены на машины?

Аналитики прогнозируют рост на 5-10% в ближайшие полгода, если логистика не восстановится. При этом скидки и выгодные условия кредитования уже практически отменены.

Как кризис затронул авиаперелеты?

Из-за дефицита авиакеросина отменены тысячи рейсов по всему миру. Авиакомпании переходят на самолеты меньшей вместимости, а прямые рейсы становятся дефицитом.

Почему Россия страдает меньше других?

Россия обладает полным циклом производства собственного авиатоплива и независима от импорта ключевых энергоресурсов из ближневосточного региона.

