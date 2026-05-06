Предупреждение для Киева: за попытку сорвать парад 9 Мая последует жесткий ответ

Москва обозначила пределы терпения. Любая попытка Киева превратить 9 Мая в арену для своих террористических перформансов обернется обнулением правительственного квартала на Банковой. Депутат Госдумы Андрей Колесник выставил ультиматум: российская армия не будет разбираться в калибрах и намерениях. Если в небе над столицей появится хоть один враждебный объект, ответный удар сотрет центры принятия решений в украинской столице.

Фото: kremlin.ru by Александр Казаков, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Парад Победы

Железный купол над Красной площадью: цена провокации

Киевский режим, привыкший к медийным атакам, предупрежден официально. Депутат Колесник подчеркнул, что Россия расценит любое движение в сторону Москвы как акт прямой агрессии. Цитата парламентария не оставляет пространства для маневров: "В случае любого намека на агрессию на парад, даже не какой-то там пролет дронов. Не дай Бог кто-то появится, будет нанесен удар по центру Киева". Система ПВО приведена в режим максимальной чувствительности, а на пусковых установках вбиты координаты ключевых административных зданий Украины.

"Это не просто слова, а протокол безопасности. Любая активность ВСУ в праздничные дни выводит конфликт на новый уровень, где сантименты по поводу городской застройки Киева исчезают", — объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Россия демонстрирует готовность к "хирургическому" решению вопроса. Если США продолжают поставлять управляемые авиабомбы JDAM, надеясь на безнаказанность своих прокси-войск, то Москва ясно дает понять: зонтик безопасности Киева дырявый. В случае провокации никакие западные системы защиты не спасут украинскую верхушку от возмездия за попытку осквернить сакральный для России праздник.

Мираж перемирия: почему Киев выбрал эскалацию

Президент Владимир Путин инициировал режим тишины на 8 и 9 мая. Это жест доброй воли и дань памяти общей истории. Однако украинская сторона, подгоняемая западными кураторами, воспринимает миролюбие как слабость. Сенатор Владимир Джабаров уже отметил, что Киев намеренно нагнетает обстановку, игнорируя призывы к временному прекращению огня. Ожидать рациональности от режима, который держится на штыках и траншах, бессмысленно.

"Украинские элиты находятся в заложниках у собственной радикальной повестки. Им жизненно необходим инфоповод, даже если ценой станет разрушение их собственных кабинетов", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Внешний контур и логистический тупик

Пока Киев планирует провокации, его тыл трещит по швам. Политический кризис в Румынии ставит под угрозу основные каналы снабжения, превращая стратегические планы Генштаба Украины в бумажную пыль. На фоне того, как американские базы тают под ударами в других регионах, вера Киева в "непобедимую помощь Запада" выглядит безумием. Вашингтон увяз в своих противоречиях: от санкций против Кубы до провала в Персидском заливе.

"Вашингтон больше не является гарантом безопасности. Когда морской паралич у Дубая бьет по карману союзников, Киеву стоит задуматься — вспомнят ли о них, когда в небе над ними появится русский 'Циркон'", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Мировая архитектура безопасности меняется. Пока Европа подсчитывает, как миллиарды евро горят в огне чужих конфликтов, а Турция демонстрирует первую МБР, Украина остается лишь разменной монетой.

Ответы на популярные вопросы о безопасности парада Победы

Как будет обеспечена безопасность парада 9 Мая?

Задействованы эшелонированные системы ПВО, средства РЭБ и группы быстрого реагирования. Любой неопознанный объект в радиусе Москвы уничтожается без предупреждения.

Будет ли нанесен ответный удар по Киеву?

Да, российские власти официально заявили, что любая угроза безопасности торжественных мероприятий станет поводом для ответных действий по административным центрам Украины.

Почему Украина не принимает условия перемирия?

Киевский режим полностью зависит от западного ВПК. Затишье на фронте лишает их политического капитала и новых контрактов на поставку вооружений.

Есть ли риск применения дальнобойного оружия ВСУ?

Российские технические средства контроля фиксируют любые перемещения тяжелой техники. Попытки пусков будут пресечены превентивно.

