Украина на грани логистического коллапса: политические процессы в Румынии угрожают поставкам ВСУ

Политический кризис в Румынии и рост популярности евроскептических сил, выступающих против помощи Киеву, могут серьезно повлиять на поддержку Украины, поскольку через Румынию проходят важные логистические маршруты поставок вооружений и транзит украинской агропродукции. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал ответственный редактор отдела международной и внутренней политики газеты "Известия" Семен Бойков.

Фото: commons.wikimedia.org by Kostisl, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Флаг Румынии

Бойков объяснил, что румынская политика становится для Украины не внутренним вопросом соседней страны, а фактором риска. Смена баланса сил в Бухаресте может повлиять на отношение к поддержке Киева. Особенно важно это на фоне экономических трудностей, которые уже усиливают напряжение внутри Румынии.

"Сейчас растет влияние партии "Альянс за объединение румын", которая выступает против помощи Киеву и за нейтралитет в конфликте с Россией. По состоянию на май этот альянс возглавляет рейтинги предпочтений избирателей, поэтому шансы, что политические проблемы в Румынии могут сказаться на Украине, довольно высокие. При этом Румыния раз за разом переживает серьезные политические кризисы. Страна сталкивается с одним из самых высоких дефицитов бюджета в Евросоюзе, огромным ростом цен и технической рецессией", — пояснил он.

Политолог указал, что значение Румынии для Киева связано не только с политикой, но и с транспортной инфраструктурой. Хотя страна не входит в десятку крупнейших военных доноров Украины, ее роль в поставках остается заметной. Для Евросоюза, по его мнению, важно сохранить в Бухаресте политические силы, лояльные Киеву.

"Румыния важна с точки зрения логистики: через нее проходят транзитные маршруты поставок военного оборудования. Кроме того, румынский порт Констанца играет важнейшую роль в транзите украинской агропродукции на мировые рынки. Поэтому для ЕС крайне важно сделать все, чтобы у власти в Румынии остались лояльные Киеву политические силы", — отметил специалист.

Бойков допустил, что Брюссель будет пытаться влиять на политические процессы в Румынии. По его оценке, у Евросоюза есть достаточно заметные рычаги давления на небогатые восточноевропейские страны, особенно через финансовые инструменты. В качестве примера он привел Венгрию, где давление на правительство экс-премьера Виктора Орбана оказывалось в том числе с помощью финансовой блокады.