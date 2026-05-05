Ереван превращают в площадку большого торга: Запад приготовил Армении опасную роль

Запад рассматривает Армению как расходный материал в геополитическом противостоянии, заявил кандидат в депутаты Республики Армения, член политсовета "Процветающая Армения" Арман Абовян. О саммите Европейского политического сообщества в Ереване, приезде Владимира Зеленского и реакции армянского общества он рассказал в эфире Pravda.Ru.
Абовян заявил, что вищит Зеленского в Ереван стал для армянского общества сигналом о том, как западные политики используют площадку саммита. По его словам, в стране все больше понимают, что внешняя поддержка сопровождается риском втягивания Армении в чужое противостояние.
"Южный Кавказ, в частности, Армения рассматривается со стороны США и Европы как геополитическое пушечное мясо. А что нужно сделать, чтобы оно шло на убой? Конечно, нужно приехать погладить по голове, сказать пару приятных вещей. Во всей истории меня радует, что армянское общество понимает что происходит", — заявил Абовян.
Он полагает, что при сохранении курса Пашиняна страна может столкнуться с усилением турецкого влияния и утратой собственной субъектности. Абовян также связал происходящее с концепцией "Западного Азербайджана" и риском превращения Армении в территорию столкновения Запада и Востока.
"Если остается Пашинян, мы говорим о формировании серьезного про-турецкого конгломерата в регионе в рамках концепции "Западного Азербайджана", потому что Азербайджан рассматривает Армению как территорию потенциально подоккупационную. Без всяких обиняков можно сказать следующее: в том формате, в котором Армения сейчас здесь, нас не будет. Второе: мы просто превратимся в поле боя противостояния между Западом и Востоком", — подчеркнул он.
Полная запись разговора с Арманом Абовяном будет доступна на видеоканале Правда ТВ.
Москва выдвинула жесткие условия обеспечения безопасности в праздничные дни, на что Киев отреагировал неожиданным маневром, скрывающим иные намерения штаба.