Армению втягивают в большую игру: у границ России появился новый очаг напряжения

Саммит в Ереване стал для Запада способом обозначить поддержку Армении и продолжить линию на усиление влияния в государствах, расположенных у российских границ. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал директор Центра военно-политических исследований концерна Алмаз-Антей, доктор исторических наук, профессор Алексей Подберезкин.

Ранее в Армении прошел саммит Европейских политических сил, в Ереван прибыли Владимир Зеленский и ключевые политические игроки Евросоюза.

Подберезкин пояснил, что саммит в Ереване не стоит рассматривать как изолированное событие. По его оценке, он вписывается в более широкий контекст западной политики на постсоветском пространстве. Особое значение в этой логике получают государства, расположенные рядом с Россией.

"Это был морально-политический акт поддержки, который совпадает с общей стратегией Запада. Эта стратегия направлена на дестабилизацию приграничных с Россией государств — не только Украины, но и Беларуси, Грузии, Азербайджана и других стран. Сейчас Армения стала одним из объектов внимания западных стран. Ее будут дальше раскачивать, постепенно превращая в подобие Молдавии и Украины", — отметил он.

Дальнейшее развитие этой линии Подберезкин связал с более долгосрочными планами Запада. По его оценке, происходящее вокруг Армении нельзя отделять от общей военно-политической трансформации Европы. Украина в этой схеме остается главным инструментом давления на Россию до того момента, пока Запад не перейдет к следующему этапу противостояния.