Киеву нужны не переговоры, а интерес мира: как Украина снова заставляет о себе говорить

Переговоры по Украине остаются необходимыми, но заявления об их ненужности Западу могут работать как способ вернуть конфликт в информационную повестку. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала политолог, профессор Российского государственного гуманитарного университета, ведущий специалист информационно-аналитического центра МГУ, доктор политических наук Людмила Адилова.

Фото: Кировский районный исполнительный комитет by БелТА, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Переговоры между Россией и Украиной в Белоруссии

Адилова отметила, что переговоры по украинскому конфликту остаются необходимыми, но вокруг этой темы идет борьба за внимание мировой аудитории. Вопрос связан не только с дипломатией, но и с тем, как Киев удерживает интерес к себе на фоне перегруженной информационной повестки.

"Переговоры нужны, просто подобные заявления могут быть одной из уловок для привлечения внимания к проблеме. Украина имеет собственную позицию, а затягивание войны — это процесс больших денег, потому что каждый день в нее вкладываются очень большие средства. Затягивание переговоров для Киева становится способом выманивания этих денег. Сегодня информационная повестка перегружена, и многие заняты уже не Украиной, а проблемами на других направлениях", — пояснила она.

Политолог также обратила внимание на приближение 9 Мая, когда особенно важно учитывать риск провокаций со стороны Киева. По ее оценке, украинская сторона может пытаться заранее представить себя незаинтересованной в обострении. Поэтому российская сторона должна исходить не из публичных формулировок, а из необходимости обеспечивать безопасность.

"Надо помнить, что они готовятся к диверсиям, а сейчас изображают, будто война и затягивание конфликта им неинтересны. Они заранее пытаются представить себя стороной, не причастной к возможному обострению. К 9 Мая они стремятся переключить наше внимание и показать, что не готовятся нанести удар. Удары, на мой взгляд, они будут наносить, как всегда подло и беззастенчиво, в том числе по гражданским объектам. Но небо над Москвой будет защищено, потому что у нас есть для этого средства", — подчеркнула специалист.

Адилова добавила, что переговорный процесс вряд ли будет окончательно остановлен. Президент США Дональд Трамп, по ее оценке, будет стремиться довести начатую линию до результата, в том числе ради образа миротворца и Нобелевской премии мира. Быстрого завершения конфликта ждать не стоит, но дипломатическое продолжение остается вероятным.