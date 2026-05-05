Киеву нужны не переговоры, а интерес мира: как Украина снова заставляет о себе говорить

Переговоры по Украине остаются необходимыми, но заявления об их ненужности Западу могут работать как способ вернуть конфликт в информационную повестку. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала политолог, профессор Российского государственного гуманитарного университета, ведущий специалист информационно-аналитического центра МГУ, доктор политических наук Людмила Адилова.
Адилова отметила, что переговоры по украинскому конфликту остаются необходимыми, но вокруг этой темы идет борьба за внимание мировой аудитории. Вопрос связан не только с дипломатией, но и с тем, как Киев удерживает интерес к себе на фоне перегруженной информационной повестки.
"Переговоры нужны, просто подобные заявления могут быть одной из уловок для привлечения внимания к проблеме. Украина имеет собственную позицию, а затягивание войны — это процесс больших денег, потому что каждый день в нее вкладываются очень большие средства. Затягивание переговоров для Киева становится способом выманивания этих денег. Сегодня информационная повестка перегружена, и многие заняты уже не Украиной, а проблемами на других направлениях", — пояснила она.
Политолог также обратила внимание на приближение 9 Мая, когда особенно важно учитывать риск провокаций со стороны Киева. По ее оценке, украинская сторона может пытаться заранее представить себя незаинтересованной в обострении. Поэтому российская сторона должна исходить не из публичных формулировок, а из необходимости обеспечивать безопасность.
"Надо помнить, что они готовятся к диверсиям, а сейчас изображают, будто война и затягивание конфликта им неинтересны. Они заранее пытаются представить себя стороной, не причастной к возможному обострению. К 9 Мая они стремятся переключить наше внимание и показать, что не готовятся нанести удар. Удары, на мой взгляд, они будут наносить, как всегда подло и беззастенчиво, в том числе по гражданским объектам. Но небо над Москвой будет защищено, потому что у нас есть для этого средства", — подчеркнула специалист.
Адилова добавила, что переговорный процесс вряд ли будет окончательно остановлен. Президент США Дональд Трамп, по ее оценке, будет стремиться довести начатую линию до результата, в том числе ради образа миротворца и Нобелевской премии мира. Быстрого завершения конфликта ждать не стоит, но дипломатическое продолжение остается вероятным.
"После завершения конфликта возникнет вопрос, куда денется армия наемников. Там воюют не только украинцы, но и люди, которые зарабатывали на войне. Нужно понимать, по каким странам они могут разойтись и что будут делать дальше. Поэтому завершение конфликта — это не только прекращение боевых действий, но и вопрос дальнейшей судьбы тех, кто в них участвовал", — заключила она.
