Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Цена безопасности: почему за бесплатную передачу квартиры теперь придётся платить
Бойкот или верность канону: почему из трейлера Одиссеи Кристофера Нолана убрали темнокожих актёров
Не делай добра: что телеведущая Лера Кудрявцева заявила о предательстве и женской дружбе
Синдром ватного тела: критические симптомы, после которых обычный спорт превращается в яд для сердца
Миллионы на гуманность: как Казань планирует решать проблему бродячих собак в 2026 году
Теплица как экзамен на прочность: рассада приживается только при одном важном условии
Театр Модерн везет в Санкт-Петербург 5 спектаклей и арт-лекцию
Репутация против денег: какой гонорар получил Рома Жёлудь в скандальном телешоу Звёзды под капельницей
Возвращение Мэла Гибсона: почему продолжение Страстей Христовых выйдет в двух частях

Киеву нужны не переговоры, а интерес мира: как Украина снова заставляет о себе говорить

Мир

Переговоры по Украине остаются необходимыми, но заявления об их ненужности Западу могут работать как способ вернуть конфликт в информационную повестку. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала политолог, профессор Российского государственного гуманитарного университета, ведущий специалист информационно-аналитического центра МГУ, доктор политических наук Людмила Адилова.

Переговоры между Россией и Украиной в Белоруссии
Фото: Кировский районный исполнительный комитет by БелТА, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Переговоры между Россией и Украиной в Белоруссии

Адилова отметила, что переговоры по украинскому конфликту остаются необходимыми, но вокруг этой темы идет борьба за внимание мировой аудитории. Вопрос связан не только с дипломатией, но и с тем, как Киев удерживает интерес к себе на фоне перегруженной информационной повестки.

"Переговоры нужны, просто подобные заявления могут быть одной из уловок для привлечения внимания к проблеме. Украина имеет собственную позицию, а затягивание войны — это процесс больших денег, потому что каждый день в нее вкладываются очень большие средства. Затягивание переговоров для Киева становится способом выманивания этих денег. Сегодня информационная повестка перегружена, и многие заняты уже не Украиной, а проблемами на других направлениях", — пояснила она.

Политолог также обратила внимание на приближение 9 Мая, когда особенно важно учитывать риск провокаций со стороны Киева. По ее оценке, украинская сторона может пытаться заранее представить себя незаинтересованной в обострении. Поэтому российская сторона должна исходить не из публичных формулировок, а из необходимости обеспечивать безопасность.

"Надо помнить, что они готовятся к диверсиям, а сейчас изображают, будто война и затягивание конфликта им неинтересны. Они заранее пытаются представить себя стороной, не причастной к возможному обострению. К 9 Мая они стремятся переключить наше внимание и показать, что не готовятся нанести удар. Удары, на мой взгляд, они будут наносить, как всегда подло и беззастенчиво, в том числе по гражданским объектам. Но небо над Москвой будет защищено, потому что у нас есть для этого средства", — подчеркнула специалист.

Адилова добавила, что переговорный процесс вряд ли будет окончательно остановлен. Президент США Дональд Трамп, по ее оценке, будет стремиться довести начатую линию до результата, в том числе ради образа миротворца и Нобелевской премии мира. Быстрого завершения конфликта ждать не стоит, но дипломатическое продолжение остается вероятным.

"После завершения конфликта возникнет вопрос, куда денется армия наемников. Там воюют не только украинцы, но и люди, которые зарабатывали на войне. Нужно понимать, по каким странам они могут разойтись и что будут делать дальше. Поэтому завершение конфликта — это не только прекращение боевых действий, но и вопрос дальнейшей судьбы тех, кто в них участвовал", — заключила она.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Молчание длиной в жизнь: кошмар на дне океана заставил Жака-Ива Кусто сжечь секретные отчеты
Наука и техника
Молчание длиной в жизнь: кошмар на дне океана заставил Жака-Ива Кусто сжечь секретные отчеты
Информационная война в Ормузе. Что на самом деле произошло с американским эсминцем?
Ближний Восток
Информационная война в Ормузе. Что на самом деле произошло с американским эсминцем?
Пустоцвету — бой: вишня стоит белой, а ягод нет? Секретный коктейль спасет ваш урожай
Садоводство, цветоводство
Пустоцвету — бой: вишня стоит белой, а ягод нет? Секретный коктейль спасет ваш урожай
Популярное
Зеленский выбросил белый флаг: Минобороны РФ не на шутку напугало киевский режим

Москва выдвинула жесткие условия обеспечения безопасности в праздничные дни, на что Киев отреагировал неожиданным маневром, скрывающим иные намерения штаба.

Зеленский выбросил белый флаг: Минобороны РФ не на шутку напугало киевский режим
Пашинян доигрался: визит Зеленского в Ереван ставит под удар экономику страны
Пашинян доигрался: визит Зеленского в Ереван ставит под удар экономику страны
Молчание длиной в жизнь: кошмар на дне океана заставил Жака-Ива Кусто сжечь секретные отчеты
Первая ласточка: Пекин решился на радикальный ответ США по иранским нефтяным сделкам
Земля превратится в бетон: роковая ошибка с золой, которую совершают 90% неопытных дачников Елена Мороз Пашинян доигрался: визит Зеленского в Ереван ставит под удар экономику страны Любовь Степушова Итоговый взгляд на апрель 2026 года в зоне СВО: динамика перехвата дронов, авиабомб и ракет Андрей Николаев
Информационная война в Ормузе. Что на самом деле произошло с американским эсминцем?
Радары видели пустоту, а там летела гора металла: как советский гений обманул физику и НАТО
Нефтяной пожар в ОАЭ: разведка Ирана вскрыла кровавую диверсию военных США
Нефтяной пожар в ОАЭ: разведка Ирана вскрыла кровавую диверсию военных США
Последние материалы
Не просто мода, а спасение для рациона: пять причин, по которым стоит заменить макароны на это зерно
Забудьте о духовке на всё лето: рецепт-выручалочка, когда хочется сладкого, но лень возиться с тестом
Теплица как экзамен на прочность: рассада приживается только при одном важном условии
Театр Модерн везет в Санкт-Петербург 5 спектаклей и арт-лекцию
Репутация против денег: какой гонорар получил Рома Жёлудь в скандальном телешоу Звёзды под капельницей
Пустяковые опечатки тайно воруют твой стаж: 1 элементарное заявление навсегда вернет пропавшую пенсию
Редис — на старт, помидорам приготовиться: календарь правильных посадок в переменчивом мае
Миллион на унитазе: одна ошибка в ванной сделает вашу квартиру неликвидом и оставит без денег
Возвращение Мэла Гибсона: почему продолжение Страстей Христовых выйдет в двух частях
Забытый стаж и кривые фамилии: как найти ошибки в данных фонда и вернуть себе право на полную пенсию
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.