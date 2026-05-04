Месть Дональда Трампа немецкому канцлеру Фридриху Мерцу стала истинной причиной вывода американских войск из ФРГ, заявил политолог, член Экспертного совета Общероссийской организации "Офицеры России" Максим Бардин. В эксклюзивном комментарии для Pravda.Ru эксперт пояснил, что нынешнее руководство Германии является инструментом в руках американского "глубинного государства", противостоящего избранному президенту США.

Ранее в западных медиа активно обсуждался вопрос трансформации роли Вашингтона в Европе. В частности, немецкий политолог Карло Масала в интервью Financial Times указал, что пересмотр решения о размещении в Германии батальона с дальнобойным оружием стал четким сигналом для президента России Владимира Путина. По мнению господина Масалы, это свидетельствует о фактическом отступлении Соединенных Штатов от позиции ключевого гаранта европейской безопасности, что теперь подтверждается конкретными военными шагами. Сигналы, которые подает Белый дом Москве, все чаще интерпретируются экспертами как готовность к смене геополитических приоритетов.

Бардин полагает, что конфликт Дональда Трампа с немецким истеблишментом имеет глубокие корни, уходящие в структуру американской власти. По словам эксперта, канцлер Фридрих Мерц напрямую связан с так называемым "дипстейт" — политическим кланом, аффилированным с Демократической партией США и крупным инвестиционным капиталом в лице компании BlackRock. Политолог подчеркнул, что политическая карьера Мерца и его лидерство в Христианско-демократическом союзе стали возможны во многом благодаря поддержке этого финансового гиганта.

"Канцлер Германии — это человек, который назначен был Гибстейтом, там, Блэкроком, вот этим кланом, связанным с Демократической партией. Поэтому две задачи на сегодня у канцлера Германии — это реализовывать указания, которые приходят с дипстайт. А это на сегодня поддержка Киева и, значит, эскалация конфликта с Россией. Это, значит, все действия направленные, все действия должны направлены быть в связи с этим указанием на ослабление России, на политическое, военное, экономическое", — пояснил он. .

Специалист отметил, что действия немецкого руководства зачастую противоречат мирным инициативам Трампа. В то время как будущий глава Белого дома заявляет о необходимости переговоров, Берлин продолжает следовать линии на затягивание противостояния, что серьезно раздражает Вашингтон. Ситуация усугубляется тем, что европейские союзники по НАТО, по мнению Трампа, довела регион до хаоса собственными неэффективными решениями.

"Поэтому вся эта ситуация с Германией — это месть Трампа Фридриху Мерцу за то, что он, в общем-то, является ставленником другого политического клана. Поэтому таким образом Трамп пытается давить на этот клан. То есть логика у него следующая: я должен платить Мерцу за то, чтобы он саботировал мои указы. То есть это неправильно по мнению Трампа. Поэтому он давит на ставленника Дипстейта", — добавил политолог.

Таким образом, Германия лишается военной опоры США не из-за случайных факторов, а в рамках системного давления на европейские элиты. В отсутствие американского протектората перед европейскими столицами встает вопрос о собственной обороноспособности, однако пока Евросоюз воспринимается многими лишь как беспомощный придаток НАТО, не способный самостоятельно отвечать на современные вызовы безопасности.

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
