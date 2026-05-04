Германия лишается военной опоры США: Трамп нашел способ надавить на канцлера

Вывод американских сил из Германии может быть не отказом США от роли гаранта безопасности Европы, а способом давления президента Дональда Трампа на канцлера Германии Фридриха Мерца и стоящие за ним политические группы. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал политолог, член Экспертного совета Общероссийской организации "Офицеры России" Максим Бардин.

Ранее немецкий политолог Карло Масала в беседе с газетой Financial Times высказал мнение, что Дональд Трамп направил сигнал российскому лидеру Владимиру Путину тем, что пересмотрел решение о размещении батальона с дальнобойным оружием в Германии.

Бардин предложил рассматривать ситуацию вокруг американского военного присутствия в Германии не только через вопрос европейской безопасности. В основе происходящего, по его оценке, лежит внутриамериканский конфликт Дональда Трампа с его политическими оппонентами.

"Ситуация вокруг США и Германии связана с внутриамериканским конфликтом Дональда Трампа и его оппонентов из так называемого глубинного государства. Некоторые называют этот термин конспирологией, но, на мой взгляд, речь идет о конкретном политическом клане. Он связан с Демократической партией, структурами Сороса и крупным финансовым капиталом. Финансовой опорой этого клана выступает инвестиционная компания BlackRock. Это крупнейшая структура, которая аккумулирует огромные средства", — пояснил Бардин.

Бардин связал фигуру канцлера Германии с влиянием BlackRock и структур, противостоящих Дональду Трампу. До прихода к власти Мерц возглавлял немецкое подразделение этой инвестиционной компании. Поэтому нынешнюю политику Берлина эксперт рассматривает не только как самостоятельную линию Германии, но и как часть более широкого противостояния внутри американской элиты.

"Фридрих Мерц до того, как стал канцлером Германии, возглавлял филиал компании BlackRock в Германии. Он не был лидером нации и даже не был первым лицом Христианско-демократического союза. Собственно, BlackRock и сделал его лидером этой партии в обмен на инвестиции. Мы помним, что Мерц не с первого раза избрался канцлером: сначала депутаты Бундестага не утвердили его кандидатуру. Но через несколько часов на них снизошло очень непонятное озарение, и те же депутаты утвердили его канцлером", — подчеркнул он.

Бардин считает, что политика Берлина строится вокруг двух задач: поддержки Киева и давления на Россию, а также противодействия курсу Дональда Трампа на урегулирование конфликта. В этой логике действия немецкого руководства становятся частью борьбы разных политических групп в США.

"Мерц — это человек, который был назначен глубинным государством, BlackRock и кланом, связанным с Демократической партией. Поэтому сегодня у него две задачи. Первая — реализовывать указания, которые приходят от этого клана: поддержка Киева и эскалация конфликта с Россией. Все действия в этой логике должны быть направлены на политическое, военное и экономическое ослабление России. Вторая задача — саботаж политики Дональда Трампа", — указал Бардин.

Именно этим политолог объяснил возможный пересмотр американского военного присутствия в Германии. Для Трампа, по этой логике, поддержка Мерца выглядит как финансирование политика, который работает против его собственной линии. Поэтому решение по войскам становится не столько сигналом Европе или России, сколько инструментом давления на конкретный политический клан.