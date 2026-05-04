Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секреты городского дизайна: почему мэрия Курска выбирает особые оттенки цветов для городских клумб
Противник применил тактику двойного удара: спасатели попали под повторный огонь БПЛА в Красной Поляне
Сигнал тревоги: на какие изменения в дыхании стоит обратить внимание каждому астматику
Германия лишается военной опоры США: Трамп нашел способ надавить на канцлера
Брюссель добивает Лондон: у ЕС появился новый инструмент давления
Проснуться до извержения: учёные нашли способ договориться с самыми опасными горами Камчатки
Банки тормозят снижение ставок: какие факторы мешают кредитам стать доступнее
На страже порядка Студконтроль: почему во Владивостоке решили доверить осмотр стройплощадок студентам
Театр Ромэн в юбилейный сезон представит Цыганку Азу

Информационная война в Ормузе. Что на самом деле произошло с американским эсминцем?

Мир » Азия » Ближний Восток

Противоречивые сообщения  о результатах атаки Ирана по ВМС США спровоцировали серьезные колебания на сырьевых биржах и обозначили новые границы влияния в регионе.

Ормузский пролив
Фото: commons.wikimedia.org by Cpl. Gary Jayne III, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ормузский пролив

Центральное командование США (CENTCOM) опровергло сообщения иранских СМИ о ракетной атаке на американский эсминец в районе Ормузского пролива не соответствуют действительности.

Ранее иранские государственные медиа сообщали, что силы КСИР якобы выпустили две ракеты по кораблю ВМС США после того, как он попытался пройти пролив, проигнорировав предупреждения Тегерана. Сообщалось о попаданиях и том, что судно после инцидента не смогло продолжить маршрут и было вынуждено отступить.

В Центральном командовании США эти данные опровергли: "Ни один корабль ВМС США не был атакован", отметив отсутствие повреждений. В CENTCOM подчеркнули, что американские силы продолжают операцию "Проект Свобода" и осуществляют контроль за соблюдением мер против иранских портов. По информации WSJ, это скорее координация действий между странами, чем прямая миссия сопровождения каждого судна.

Параллельно в Иране объявили новую зону контроля в Ормузском проливе — под действиями вооружённых сил Исламской Республики. Согласно заявлению военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции, зона включает следующие линии: с юга - от линии между горой Мубарак в Иране и югом Фуджейры в ОАЭ; с запада - линия между концом острова Кешм в Иране и Умм-эль-Кувейном в ОАЭ.

Что сообщали иранские СМИ Позиция CENTCOM США
Якобы удар двумя ракетами по кораблю ВМС США у Ормуза после игнорирования предупреждений "Ни один корабль ВМС США не был атакован", повреждений нет
Сообщалось о потере способности продолжать путь Уточнения по инциденту не подтверждены; операции продолжаются

На этом фоне мировые цены на нефть растут: Brent прибавляет около 5% и поднимается выше 114 долларов за баррель.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Саид Гафуров
Саид Гафуров — политолог, руководитель направления "Восток", ведущий прямых эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Как жить на проценты: расчет капитала, который заменит государственную пенсию
Экономика и бизнес
Как жить на проценты: расчет капитала, который заменит государственную пенсию
Чёрное золото рождается прямо в куче: простая закваска ускоряет компост и даёт результат за 14 дней
Садоводство, цветоводство
Чёрное золото рождается прямо в куче: простая закваска ускоряет компост и даёт результат за 14 дней
Скорая помощь для рассады: природные рецепты для защиты и роста вашего сада
Садоводство, цветоводство
Скорая помощь для рассады: природные рецепты для защиты и роста вашего сада
Популярное
Плитка это прошлый век: садовая дорожка за один день быстро стильно и почти бесплатно

Создание уютного пространства на даче давно не является сложной задачей. Уникальные решения могут обойтись гораздо дешевле, чем традиционные методы.

Плитка это прошлый век: садовая дорожка за один день быстро стильно и почти бесплатно
Оно выглядело как водоросли, пока не ожило: у Комодо заметили древнее существо с пугающей маскировкой
Оно выглядело как водоросли, пока не ожило: у Комодо заметили древнее существо с пугающей маскировкой
Летний суп, который исчезает первым: окрошка на ряженке собирает семью за столом
Цветение, которое обсуждают соседи: три подкормки превращают пионы в главное украшение сада
Первая ласточка: Пекин решился на радикальный ответ США по иранским нефтяным сделкам Любовь Степушова Итоговый взгляд на апрель 2026 года в зоне СВО: динамика перехвата дронов, авиабомб и ракет Андрей Николаев География по версии ЕС: Крым не Россия, Голаны не Израиль, а карта мира — политическая салфетка Юрий Бочаров
Красивая, но бесполезная: 5 признаков рассады, которая оставит грядки без урожая
Гороховый провал: 5 роковых ошибок, из-за которых вместо сочных стручков растет пустая ботва
Цвет, который не выдаёт время: какие оттенки волос скрывают отросшие корни и держат аккуратный вид
Цвет, который не выдаёт время: какие оттенки волос скрывают отросшие корни и держат аккуратный вид
Последние материалы
Рельеф, заметный даже через плотную рубашку: это движение у скамьи построит атлетичные руки
Брюссель добивает Лондон: у ЕС появился новый инструмент давления
Первая ласточка: Пекин решился на радикальный ответ США по иранским нефтяным сделкам
Проснуться до извержения: учёные нашли способ договориться с самыми опасными горами Камчатки
Банки тормозят снижение ставок: какие факторы мешают кредитам стать доступнее
На страже порядка Студконтроль: почему во Владивостоке решили доверить осмотр стройплощадок студентам
Театр Ромэн в юбилейный сезон представит Цыганку Азу
Трамп уходит из Ирана не из-за победы: чего на самом деле боится администрация США
Без ремня и без штрафа: последняя лазейка для непривязанных пассажиров
Невидимые нити муравейника: эта аномалия предсказывает катастрофу задолго до гибели колонии
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.