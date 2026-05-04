Информационная война в Ормузе. Что на самом деле произошло с американским эсминцем?

Противоречивые сообщения о результатах атаки Ирана по ВМС США спровоцировали серьезные колебания на сырьевых биржах и обозначили новые границы влияния в регионе.

Фото: commons.wikimedia.org by Cpl. Gary Jayne III, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ормузский пролив

Центральное командование США (CENTCOM) опровергло сообщения иранских СМИ о ракетной атаке на американский эсминец в районе Ормузского пролива не соответствуют действительности.

Ранее иранские государственные медиа сообщали, что силы КСИР якобы выпустили две ракеты по кораблю ВМС США после того, как он попытался пройти пролив, проигнорировав предупреждения Тегерана. Сообщалось о попаданиях и том, что судно после инцидента не смогло продолжить маршрут и было вынуждено отступить.

В Центральном командовании США эти данные опровергли: "Ни один корабль ВМС США не был атакован", отметив отсутствие повреждений. В CENTCOM подчеркнули, что американские силы продолжают операцию "Проект Свобода" и осуществляют контроль за соблюдением мер против иранских портов. По информации WSJ, это скорее координация действий между странами, чем прямая миссия сопровождения каждого судна.

Параллельно в Иране объявили новую зону контроля в Ормузском проливе — под действиями вооружённых сил Исламской Республики. Согласно заявлению военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции, зона включает следующие линии: с юга - от линии между горой Мубарак в Иране и югом Фуджейры в ОАЭ; с запада - линия между концом острова Кешм в Иране и Умм-эль-Кувейном в ОАЭ.

Что сообщали иранские СМИ Позиция CENTCOM США Якобы удар двумя ракетами по кораблю ВМС США у Ормуза после игнорирования предупреждений "Ни один корабль ВМС США не был атакован", повреждений нет Сообщалось о потере способности продолжать путь Уточнения по инциденту не подтверждены; операции продолжаются

На этом фоне мировые цены на нефть растут: Brent прибавляет около 5% и поднимается выше 114 долларов за баррель.