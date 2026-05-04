Брюссель добивает Лондон: у ЕС появился новый инструмент давления

Неопределенность Британии после Brexit стала для Брюсселя удобным рычагом давления: пока Лондон колеблется между окончательным разрывом с ЕС и попытками переиграть это решение, от него будут добиваться новых уступок. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал политолог Александр Ведруссов.

Фото: commons.wikimedia.org by Rian (Ree) Saunders, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Ранее газета The Times сообщила, что Брюссель требует от Британии ежегодных выплат в бюджет ЕС в размере около одного миллиарда фунтов стерлингов для получения доступа к внутреннему рынку сообщества.

Ведруссов пояснил, что требования к Британии связаны с перестройкой мировой торговли и международных договоренностей. Прежний баланс интересов между союзниками уходит на второй план. Его сменяет жесткая модель переговоров, где каждая сторона стремится получить максимум выгоды даже за счет партнеров.

"Сейчас идет полное переформатирование договоренностей между странами и организациями. Каждый стремится получить от соседа максимум выгоды — в более или менее цивилизованной форме. Если раньше взаимодействие государств не считалось игрой с нулевой суммой, то теперь даже политически близкие страны жестко конкурируют. Это касается цен, тарифов, торговли и даже идеологических вопросов. Такая конкуренция будет только обостряться", — сказал он.

В качестве показательного примера Ведруссов привел изменение отношений между США и Европой после возвращения Дональда Трампа к власти. Внутри западного блока, по его оценке, уже не работает прежняя логика безусловной союзнической солидарности. Экономические интересы начинают перевешивать политические декларации о единстве.

"Простой пример — отношения между Соединенными Штатами и Европой после возвращения Трампа. Он начал новый срок со ставки на тарифы и жесткий протекционизм. Логика Вашингтона сводится к тому, чтобы получить максимум выгоды даже от союзников. То же самое проявляется и в ситуации с Британией. Даже страны, которые формально должны проводить схожую политику, теперь все жестче конкурируют между собой", — отметил политолог.

Ситуацию вокруг Лондона Ведруссов связал с незавершенностью Brexit. Формально Британия вышла из Европейского союза, но внутри страны продолжаются разговоры о возможном пересмотре этого решения. Такая позиция ослабляет переговорную линию. Другие игроки получают возможность выторговывать дополнительные уступки.

"Британия не может определиться, вышла она из Европейского союза полностью или только на полноги. Может быть, Brexit был ошибкой и надо возвращаться. Если решение принято только наполовину, условия будут выторговываться именно таким образом. Раз вы сами не можете принять окончательное решение, этим будут пользоваться. Проблема Лондона в том, что нет окончательного консенсуса о том, как дальше выстраивать политику", — указал эксперт.

При этом Ведруссов уточнил, что речь не идет о заведомом превосходстве Евросоюза над Британией. Сам ЕС, по его оценке, сейчас тоже не выглядит сильным и устойчивым игроком. Однако в переговорах важна не только формальная сила сторон, но и наличие понятной политической линии.

"Великобритания всегда воспринималась как максимально суверенная страна, которая проводит свою политику. Иногда это была достаточно жесткая политика в отношении соседей. Британия защищала внутренний рынок, своего товаропроизводителя и свой бизнес. Но если вы не решили, вышли вы или не вышли, возвращаетесь или не возвращаетесь, с вас можно что-то получить. Именно этой неопределенностью и будут пользоваться", — добавил политолог.

Ведруссов также обратил внимание на роль глобальных корпораций в западной политике. Многие решения, по этой логике, нужно оценивать не только через интересы государств. Сначала стоит смотреть, кому они выгодны экономически. Интересы граждан в такой системе часто оказываются последними.

"Когда принимается решение, которое может идти вразрез с экономическими интересами Британии, важно смотреть, кому оно выгодно. Самой стране оно может быть не нужно, а для британцев последствия могут оказаться негативными. Но если такой шаг отвечает интересам глобальных корпораций, значит, он вполне может быть реализован. Поэтому сначала нужно оценивать, насколько происходящее выгодно именно им. И только потом — насколько это соответствует интересам национального государства и народа Великобритании", — заключил политолог.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
