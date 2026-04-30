Хегсет на слушаниях сравнил демократов с врагами США и требует 1,5 трлн долларов на военные расходы

Министр обороны США на слушаниях обвинил демократов в подрывной работе, демократы в ответ отказали ему в одобрении триллионного военного бюджета на 2027 год.

Фото: Сайт министерства обороны США Пит Хегсет

Министр обороны США Пит Хегсет на слушаниях 29 апреля в комитете по вооруженным силам палаты представителей Конгресса приравнял демократов к главным врагам США, требуя рекордные 1,5 трлн долларов на военные расходы на 2027 год.

Министр отверг критику войны с Ираном как "болота", назвав её "ошеломляющим успехом" и "экзистенциальной необходимостью". Он заявил, что самым большим противником США является не иранская армия, а "бесплодные и пораженческие заявления" демократов и некоторых республиканских законодателей.

Хегсет игнорировал вопросы о росте цен на бензин и еду, парируя: "Сколько вы заплатите, чтоб Иран не получил ядерку?".

Демократы в ответ обрушились с критикой: Крисси Хулахан обвинила в ярости к демократам больше, "чем к Путину и Си вместе взятым". Салуд Карбахаль назвала Хегсета "некомпетентным", а Сара Джейкобс усомнилась в психической пригодности Трампа — Хегсет в ответ охарактеризовал его как "проницательного главнокомандующего".

Война обошлась США в 25 млрд долларов, по данным Пентагона. Демократы назвали эту цифру заниженной, утверждая, что она не учитывает долгосрочные экономические последствия и расходы налогоплательщиков. Демократы пока блокируют дополнительное финансирование Пентагона, обвиняя в введении в заблуждение об "укреплении позиций Ирана".

Министра также жёстко критиковали за увольнение как минимум восьми генералов. На вопросы о причинах он ответил, что офицеры служат "по желанию президента", что усилило опасения о политизации военного руководства.

Слушания прошли на фоне внесения демократами резолюции об импичменте Хегсету (по 6 статьям), включая обвинения в злоупотреблении властью и начале войны без одобрения Конгресса.

Республиканцы из-за непопулярной войны с Ираном начали уже на 10 пунктов уступать демократам на предстоящих выборах в Конгресс — 40% против 50%. С таким отрывом демократы могут легко взять десятки мест в нижней палате на выборах в ноябре и заблокировать военные действия против Ирана.