Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Смена курса: временные маршруты трамваев изменят привычную жизнь екатеринбуржцев
Развод и исчезновение отца: скрытые последствия, которые проявятся в судьбе ребенка позже
Можно ли худеть без углеводов: мифы, которые мешают прогрессу в фитнесе раскрыты
Финансовый лайфхак: как понять, когда продукт в большой упаковке на самом деле дороже
Атмосферная ловушка: почему Красноярск и север края накрыло «черное небо»
Минфин призвал граждан инвестировать: россияне выбирают актив, который можно потрогать руками
Эти модели обуви будут носить все летом 2026 — стилисты раскрыли неожиданный список
Хотели порадовать, а довели до скальпеля: это лакомство для собак превращает кишечник в решето
Хегсет на слушаниях сравнил демократов с врагами США и требует 1,5 трлн долларов на военные расходы

Кремль и Белый дом на связи: в разговоре Путина и Трампа усмотрели сигнал Украине

Мир

Сам факт разговора президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа важен не как сигнал к быстрому миру, а как подтверждение прямого диалога Москвы и Вашингтона, в котором Украина пока остается наблюдателем. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал руководитель отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер.

Владимир Путин и Дональд Трамп на саммите в Аляске
Фото: Kremlin.Ru by пресс-служба президента РФ is licensed under https://www.kremlin.ru/
Владимир Путин и Дональд Трамп на саммите в Аляске

Швейцер пояснил, что делать выводы о возможном усилении давления США на Украину пока рано. Для такой оценки нужно знать содержание разговора Владимира Путина и Дональда Трампа, а полного текста беседы пока нет. Без этого невозможно уверенно говорить о нюансах и конкретных последствиях контакта двух лидеров.

"Факт разговора говорит о том, что диалог России с Америкой продолжается. Это хорошо, здесь вопросов нет. Каким будет результат, посмотрим, но хочется надеяться на определенное замирение или поиск консенсуса вокруг ситуации с Украиной. При этом многое зависит и от самой Украины. Пока ее в этом диалоге нет: она скорее выступает зрителем, а участниками являются российский и американский лидеры", — отметил он.

Политолог указал, что для Киева звонок не стал неожиданностью: украинскую сторону, по его оценке, заранее проинформировали о возможности такого разговора. Однако быстрых решений ждать не стоит, поскольку ситуация остается сложной, а каждая сторона действует исходя из собственных интересов.

"Я убежден, что Украина была проинформирована о возможности такого разговора, поэтому неожиданностью он не стал. Все понимают, что мира сегодня-завтра не будет: это очень сложная проблема. Американцы играют в свою игру, как и остальные участники процесса. Нельзя сказать, что у всех есть единая задача. Интересы и цели у сторон разные", — подчеркнул Швейцер.

Он добавил, что внутри Украины ситуация остается сложной: общество устало от войны, а стране нужны снижение напряженности и улучшение экономики. В международном контексте разговора Путина и Трампа более острым направлением эксперт назвал Иран, где выше риск обострения из-за жестких позиций США и Тегерана.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Крупная и сладкая: как правильно подкормить смородину в фазе набухших почек
Садоводство, цветоводство
Крупная и сладкая: как правильно подкормить смородину в фазе набухших почек
Трагедия под грифом секретно: как в 1952 году в СССР за пару часов исчез целый город и тысячи людей
Наука и техника
Трагедия под грифом секретно: как в 1952 году в СССР за пару часов исчез целый город и тысячи людей
Восемь зашедших, одна выжившая: что увидели ученые в недрах Тибета перед тем, как исчезнуть навсегда
Наука и техника
Восемь зашедших, одна выжившая: что увидели ученые в недрах Тибета перед тем, как исчезнуть навсегда
Популярное
Пустоцвету — бой: вишня стоит белой, а ягод нет? Секретный коктейль спасет ваш урожай

Узнайте, почему вишни сбрасывают завязи и как это предотвратить, а также откройте для себя секреты ухода за растением и успешного плодоношения.

Пустоцвету — бой: вишня стоит белой, а ягод нет? Секретный коктейль спасет ваш урожай
Вкуснее любых пирожков: превращаем вчерашнее пюре в роскошный деликатес с расплавленным сыром
Вкуснее любых пирожков: превращаем вчерашнее пюре в роскошный деликатес с расплавленным сыром
Трагедия под грифом секретно: как в 1952 году в СССР за пару часов исчез целый город и тысячи людей
Больше не надо выпалывать: эффективные способы навсегда избавиться от травы в швах плитки
Обостряется конфликт между Китаем и США за ключевые терминалы Панамского канала Любовь Степушова Призрак большой войны: почему коллективный Запад не решится на блицкриг против России Саид Гафуров Война с Ираном заставила НАТО вспомнить о своей энергетике и подводной инфраструктуре Андрей Николаев
Один жест Путина довел Британию до бешенства: встреча с министром Ирана разрушила всё
Майю Санду обвинили в госизмене: в Молдавии возмущены выдачей России шефа спецслужб
Удар в спину из Казахстана: оружие НАТО потихоньку вытесняет ВПК России
Удар в спину из Казахстана: оружие НАТО потихоньку вытесняет ВПК России
Последние материалы
Семейные авто взорвали рынок: 10 универсалов, которые удивили скоростью и силой
Смена курса: временные маршруты трамваев изменят привычную жизнь екатеринбуржцев
Развод и исчезновение отца: скрытые последствия, которые проявятся в судьбе ребенка позже
Можно ли худеть без углеводов: мифы, которые мешают прогрессу в фитнесе раскрыты
Взгляд, от которого стынет кровь: в Оклахоме семья столкнулась с неизвестным двуногим существом
Финансовый лайфхак: как понять, когда продукт в большой упаковке на самом деле дороже
Атмосферная ловушка: почему Красноярск и север края накрыло «черное небо»
Минфин призвал граждан инвестировать: россияне выбирают актив, который можно потрогать руками
Эти модели обуви будут носить все летом 2026 — стилисты раскрыли неожиданный список
Хотели порадовать, а довели до скальпеля: это лакомство для собак превращает кишечник в решето
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.