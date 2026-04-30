Кремль и Белый дом на связи: в разговоре Путина и Трампа усмотрели сигнал Украине

Сам факт разговора президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа важен не как сигнал к быстрому миру, а как подтверждение прямого диалога Москвы и Вашингтона, в котором Украина пока остается наблюдателем. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал руководитель отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер.

Фото: Kremlin.Ru by пресс-служба президента РФ is licensed under https://www.kremlin.ru/ Владимир Путин и Дональд Трамп на саммите в Аляске

Швейцер пояснил, что делать выводы о возможном усилении давления США на Украину пока рано. Для такой оценки нужно знать содержание разговора Владимира Путина и Дональда Трампа, а полного текста беседы пока нет. Без этого невозможно уверенно говорить о нюансах и конкретных последствиях контакта двух лидеров.

"Факт разговора говорит о том, что диалог России с Америкой продолжается. Это хорошо, здесь вопросов нет. Каким будет результат, посмотрим, но хочется надеяться на определенное замирение или поиск консенсуса вокруг ситуации с Украиной. При этом многое зависит и от самой Украины. Пока ее в этом диалоге нет: она скорее выступает зрителем, а участниками являются российский и американский лидеры", — отметил он.

Политолог указал, что для Киева звонок не стал неожиданностью: украинскую сторону, по его оценке, заранее проинформировали о возможности такого разговора. Однако быстрых решений ждать не стоит, поскольку ситуация остается сложной, а каждая сторона действует исходя из собственных интересов.

"Я убежден, что Украина была проинформирована о возможности такого разговора, поэтому неожиданностью он не стал. Все понимают, что мира сегодня-завтра не будет: это очень сложная проблема. Американцы играют в свою игру, как и остальные участники процесса. Нельзя сказать, что у всех есть единая задача. Интересы и цели у сторон разные", — подчеркнул Швейцер.

Он добавил, что внутри Украины ситуация остается сложной: общество устало от войны, а стране нужны снижение напряженности и улучшение экономики. В международном контексте разговора Путина и Трампа более острым направлением эксперт назвал Иран, где выше риск обострения из-за жестких позиций США и Тегерана.