Чёрное золото пахнет свободой: почему Абу-Даби надоело играть по правилам ОПЕК

Вероятный уход Объединенных Арабских Эмиратов из состава ОПЕК после шести десятилетий партнерства не вызовет мгновенного коллапса в глобальной энергетике, однако создаст рискованный прецедент для единства картеля.

Силуэт масляного насоса ночью

Профессор РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина Валерий Бессель полагает, что стремление Абу-Даби к суверенитету в вопросах добычи обусловлено желанием максимизировать экспортные доходы. Несмотря на то, что Трамп дожал Эмираты в вопросах стимулирования предложения, реальные объемы дополнительной нефти от ОАЭ будут слишком малы для критического изменения баланса сил.

Одной из ключевых причин демарша является логистическая независимость: монархии Залива активно развивают маршруты к Красному морю в обход Ормузского пролива для снижения геополитических рисков.

"Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия могут экспортировать по нефтепроводам добытую нефть не к Персидскому заливу, а к Красному морю, то есть в другую сторону. Они это делают специально для того, чтобы хоть как-то продолжать зарабатывать на продаже нефти", — пояснил профессор Бессель, чье мнение приводит NewsInfo.Ru.

Свобода от квот ОПЕК+ позволит стране нарастить производство до 250 миллионов тонн в год, что практически не затронет глобальный рынок объемом в 4 миллиарда тонн.

Для Москвы выход партнера из соглашения может принести краткосрочные дивиденды, но в перспективе это поставит под удар стабильность котировок, отмечает NewsInfo. Ru со ссылкой на Бесселя.

Если восьмерка ОПЕК+ утратит координацию, это спровоцирует падение стоимости фьючерсов, что нанесет ущерб российскому бюджету. Эксперт пояснил: ОАЭ покинули организацию, потому что в период нестабильности решили сосредоточиться на своих интересах, а не на коллективных обязательствах.

"Маршруты к Красному морю — страховка от угроз в Ормузском проливе. Выход из ОПЕК+ — страховка от ценовых ограничений. ОАЭ выстраивают многоуровневую защиту своей нефтяной политики", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Ответы на популярные вопросы о выходе ОАЭ из ОПЕК

Почему ОАЭ решили покинуть ОПЕК?

Основная причина заключается в желании Абу‑Даби самостоятельно определять объёмы добычи нефти и не зависеть от жёстких квот альянса, чтобы окупить инвестиции в расширение производственных мощностей.

Как это отразится на мировых ценах на нефть?

В краткосрочной перспективе значительных колебаний не ожидается, так как объёмы добычи ОАЭ не критичны для мирового спроса, однако в долгосрочном периоде ослабление ОПЕК может усилить волатильность и потенциально привести к снижению цен.

Пострадает ли Россия от этого решения?

Для России выход ОАЭ не имеет прямых негативных последствий в моменте, но ослабление координации между производителями нефти делает рынок менее предсказуемым для всех экспортёров.

Связано ли это с безопасностью транспортировки нефти?

Да, ОАЭ стремятся использовать новые трубопроводы к портам Красного моря, чтобы снизить зависимость от Ормузского пролива, где часто возникают угрозы безопасности из‑за региональных конфликтов.

