Дельфины Черного моря под угрозой: скрытые причины падения популяции раскрыты учеными
Долги по алиментам могут стать пожизненными: чем грозит россиянам новая инициатива
Лондон объявил о создании нового военного союза против России в дополнение к НАТО
Купили обручальное кольцо в ломбарде — готовьтесь к лечению: сплавы, которые заставляют чесаться
Секрет садоводов: весенний снег может увеличить урожай — вот как это работает
Срок ипотеки можно срезать на годы: этот способ дает максимальную экономию на процентах
Минус лишнее — плюс рельеф: внешний вид рук меняется при одном важном условии
Цивилизованный наём: поручение президента вытеснит серый рынок частных арендодателей
Автобокс покупают за час, а жалеют годами: 5 просчётов, которые превращают поездку в испытание

Чёрное золото пахнет свободой: почему Абу-Даби надоело играть по правилам ОПЕК

Мир

Вероятный уход Объединенных Арабских Эмиратов из состава ОПЕК после шести десятилетий партнерства не вызовет мгновенного коллапса в глобальной энергетике, однако создаст рискованный прецедент для единства картеля.

Фото: Desingned by Freepik by kotkoa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Силуэт масляного насоса ночью

Профессор РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина Валерий Бессель полагает, что стремление Абу-Даби к суверенитету в вопросах добычи обусловлено желанием максимизировать экспортные доходы. Несмотря на то, что Трамп дожал Эмираты в вопросах стимулирования предложения, реальные объемы дополнительной нефти от ОАЭ будут слишком малы для критического изменения баланса сил.

Одной из ключевых причин демарша является логистическая независимость: монархии Залива активно развивают маршруты к Красному морю в обход Ормузского пролива для снижения геополитических рисков.

"Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия могут экспортировать по нефтепроводам добытую нефть не к Персидскому заливу, а к Красному морю, то есть в другую сторону. Они это делают специально для того, чтобы хоть как-то продолжать зарабатывать на продаже нефти", — пояснил профессор Бессель, чье мнение приводит NewsInfo.Ru.

Свобода от квот ОПЕК+ позволит стране нарастить производство до 250 миллионов тонн в год, что практически не затронет глобальный рынок объемом в 4 миллиарда тонн.

Для Москвы выход партнера из соглашения может принести краткосрочные дивиденды, но в перспективе это поставит под удар стабильность котировок, отмечает NewsInfo. Ru со ссылкой на Бесселя.

Если восьмерка ОПЕК+ утратит координацию, это спровоцирует падение стоимости фьючерсов, что нанесет ущерб российскому бюджету. Эксперт пояснил: ОАЭ покинули организацию, потому что в период нестабильности решили сосредоточиться на своих интересах, а не на коллективных обязательствах.

"Маршруты к Красному морю — страховка от угроз в Ормузском проливе. Выход из ОПЕК+ — страховка от ценовых ограничений. ОАЭ выстраивают многоуровневую защиту своей нефтяной политики", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Ответы на популярные вопросы о выходе ОАЭ из ОПЕК

Почему ОАЭ решили покинуть ОПЕК?

Основная причина заключается в желании Абу‑Даби самостоятельно определять объёмы добычи нефти и не зависеть от жёстких квот альянса, чтобы окупить инвестиции в расширение производственных мощностей.

Как это отразится на мировых ценах на нефть?

В краткосрочной перспективе значительных колебаний не ожидается, так как объёмы добычи ОАЭ не критичны для мирового спроса, однако в долгосрочном периоде ослабление ОПЕК может усилить волатильность и потенциально привести к снижению цен.

Пострадает ли Россия от этого решения?

Для России выход ОАЭ не имеет прямых негативных последствий в моменте, но ослабление координации между производителями нефти делает рынок менее предсказуемым для всех экспортёров.

Связано ли это с безопасностью транспортировки нефти?

Да, ОАЭ стремятся использовать новые трубопроводы к портам Красного моря, чтобы снизить зависимость от Ормузского пролива, где часто возникают угрозы безопасности из‑за региональных конфликтов.

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Забудьте о долгом ожидании: как приготовить воздушные пирожки по экспресс-методу
Еда и рецепты
Забудьте о долгом ожидании: как приготовить воздушные пирожки по экспресс-методу
Майю Санду обвинили в госизмене: в Молдавии возмущены выдачей России шефа спецслужб
Мир. Новости мира
Майю Санду обвинили в госизмене: в Молдавии возмущены выдачей России шефа спецслужб
Популярное
Вкуснее любых пирожков: превращаем вчерашнее пюре в роскошный деликатес с расплавленным сыром

Узнайте, как с помощью простой технологии превратить картофель в воздушные пышки и удивить близких вкусом домашней кухни.

Вкуснее любых пирожков: превращаем вчерашнее пюре в роскошный деликатес с расплавленным сыром
Больше не надо выпалывать: эффективные способы навсегда избавиться от травы в швах плитки
Больше не надо выпалывать: эффективные способы навсегда избавиться от травы в швах плитки
Пустоцвету — бой: вишня стоит белой, а ягод нет? Секретный коктейль спасет ваш урожай
Один жест Путина довел Британию до бешенства: встреча с министром Ирана разрушила всё
Обостряется конфликт между Китаем и США за ключевые терминалы Панамского канала Любовь Степушова Призрак большой войны: почему коллективный Запад не решится на блицкриг против России Саид Гафуров Война с Ираном заставила НАТО вспомнить о своей энергетике и подводной инфраструктуре Андрей Николаев
Удар в спину из Казахстана: оружие НАТО потихоньку вытесняет ВПК России
Майю Санду обвинили в госизмене: в Молдавии возмущены выдачей России шефа спецслужб
Королева бедных почв: этот народный многолетник цветет там, где другие просто засыхают
Королева бедных почв: этот народный многолетник цветет там, где другие просто засыхают
Последние материалы
Топ-10 онлайн-школ для подготовки к ЕГЭ
Купили обручальное кольцо в ломбарде — готовьтесь к лечению: сплавы, которые заставляют чесаться
Чёрное золото пахнет свободой: почему Абу-Даби надоело играть по правилам ОПЕК
Секрет садоводов: весенний снег может увеличить урожай — вот как это работает
Нефтяной капкан Москвы: Германия сражается за транзит через Польшу для спасения своих НПЗ
Чемодан, ускользнувший от КГБ: в США вывезли архивы об охоте СССР на НЛО
Квартира убрана, а ощущение бардака остаётся: ошибка в начале ломает весь результат
Смерть глубоким морщинам: этот мощный ингредиент из списка дерматологов буквально выталкивает заломы
Срок ипотеки можно срезать на годы: этот способ дает максимальную экономию на процентах
Мясной гипноз в кастрюле: яркий вкус и аромат этой солянки лишают воли с первой ложки
