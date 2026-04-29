Механизмы неудачи: почему нехватка отцовского внимания создает барьеры для поиска работы
Внутренний голос подаст сигнал: ловушка, в которую попадают отцы, решившие забыть детей
Из героя в подсудимого: пассажиры спасают пилота Белова от уголовного срока
Кишинёв замер в ожидании, но из Москвы пришёл запрет: как один приказ спас чужую столицу в 1992 году
Хоккейный ажиотаж: дворы в Омске превращаются в парковку, а готовая стоянка у G-Drive Арены пустует
Тревога охватила Житомир: третья волна гибели скота на госпредприятии Рыхальское
Тайное оружие Россотрудничества: зачем России нужны архитекторы смыслов в соседних странах
Президент Путин предупредил об экологической катастрофе после ударов по Туапсе. Местные власти отрицают
Билет в один конец: как в Киеве пытаются спасти себя, поджигая приднестровский фитиль

Прибалтике намекнули на неприятный сценарий: что может случиться без поддержки США

Мир

Страны Прибалтики и Финляндия в случае стремительного военного конфликта с Россией могут оказаться в зоне поражения быстрее, чем США технически успеют вмешаться, при этом усиленная милитаризация региона лишь повышает риски эскалации. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал политолог, член Экспертного совета Общероссийской организации "Офицеры России" Максим Бардин.

Фото: flickr.com by Saeima, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Флаги Прибалтики

Ранее полковник армии США в отставке Лоуренс Уилкерсон в эфире YouTube-канала политолога Гленна Дизена заявил, что странам Прибалтики и Северной Европы не стоит стремиться к войне с Россией и надеяться на военную помощь от Соединенных Штатов.

Бардин отметил, что слова американских военных не стоит воспринимать как заявление о принципиальном отказе США защищать союзников. По его оценке, речь идет о технической невозможности быстро вмешаться, если конфликт у российских границ начнет развиваться стремительно. В такой ситуации первыми под угрозой окажутся небольшие приграничные государства.

"Страны, которые перечисляют американские военные, находятся у границ России и в случае военного конфликта оказываются в зоне поражения. Если конфликт будет развиваться быстро и стремительно, США просто технически не успеют им помочь. Эстония, Литва и Латвия — небольшие страны, и за достаточно короткое время они могут подвергнуться массированным воздушным или артиллерийским атакам. Поэтому США будет проблематично быстро вступить в войну и защитить их", — пояснил он.

Политолог связал подобные предупреждения с усилением военной активности стран НАТО у российских границ. В Прибалтике этот процесс идет уже давно, тогда как в Финляндии после вступления в альянс он стал особенно форсированным. Именно это, по оценке эксперта, США могут воспринимать как движение региона к возможному конфликту с Россией.

"Финляндия не так давно стала членом НАТО, но сейчас там идет форсированная милитаризация. Можно вспомнить заявления Минобороны Финляндии о законопроекте, который позволит провозить через страну ядерное оружие, останавливать или задерживать его там. Американские военные видят в этом подготовку к возможному конфликту с Россией. И дают посыл: если вы так сильно хотите воевать с Россией, мы не станем вам в этом помогать", — сказал политолог.

Бардин считает, что прибалтийские элиты осознают риски возможного обострения, но это не приведет к смягчению их антироссийской риторики. На их позицию, по его мнению, влияет зависимость от внешних политических и финансовых стимулов. При этом в случае кризиса руководство этих стран может рассчитывать прежде всего на собственную безопасность.

"Элиты прибалтийских государств осознают, что в случае военного конфликта с Россией их территории и военные объекты могут подвергнуться атаке в короткий срок. Но, видимо, финансовое или административное вознаграждение, которое они получают из Брюсселя, пересиливает эти опасения. Возможно, они рассчитывают, что их это не коснется и они успеют эвакуироваться. А что будет происходить на территории государств, которые они представляют, их, видимо, волнует не так сильно", — заключил Бардин.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Вкус как из бочки в СССР: старинный способ готовить квас на закваске, покоривший всех хозяек
Еда и рецепты
Вкус как из бочки в СССР: старинный способ готовить квас на закваске, покоривший всех хозяек
Прощай, молодость: какие популярные укладки делают лицо строгим и утомленным
Красота и стиль
Прощай, молодость: какие популярные укладки делают лицо строгим и утомленным
Популярное
Прямое столкновение началось: истребитель Британии вступил в открытый бой с дроном ВС РФ

В небе над акваторией Черного моря зафиксирован беспрецедентный инцидент с участием иностранной авиации, который эксперты называют началом новой фазы противостояния.

Прямое столкновение началось: истребитель Британии вступил в открытый бой с дроном ВС РФ
Такого Парада Победы не ожидал никто: на Красной площади не будет ключевого участника
Такого Парада Победы не ожидал никто: на Красной площади не будет ключевого участника
Радость для ленивых сладкоежек: легендарная Молочная девочка, которая тает во рту за минуты
Нефтяная вольница Эмиратов: что изменится для мирового рынка нефти после мая 2026 года
Россия не будет вмешиваться в скандал между Украиной и Израилем, когда в мире наступает голод Любовь Степушова Призрак большой войны: почему коллективный Запад не решится на блицкриг против России Саид Гафуров Война с Ираном заставила НАТО вспомнить о своей энергетике и подводной инфраструктуре Андрей Николаев
Вкус как из бочки в СССР: старинный способ готовить квас на закваске, покоривший всех хозяек
Приднестровье под прицелом: Санду и Зеленский ищут решение
Россия не будет вмешиваться в скандал между Украиной и Израилем, когда в мире наступает голод
Россия не будет вмешиваться в скандал между Украиной и Израилем, когда в мире наступает голод
Последние материалы
Механизмы неудачи: почему нехватка отцовского внимания создает барьеры для поиска работы
Прибалтике намекнули на неприятный сценарий: что может случиться без поддержки США
Ужин за 30 минут, а разговоров на неделю: как собрать идеальный салат, если гости уже на пороге
Внутренний голос подаст сигнал: ловушка, в которую попадают отцы, решившие забыть детей
Из героя в подсудимого: пассажиры спасают пилота Белова от уголовного срока
Билет в элиту за бесценок: старая добрая сетка бабушки потеснила дорогие сумки звезд
Кишинёв замер в ожидании, но из Москвы пришёл запрет: как один приказ спас чужую столицу в 1992 году
Призраки древности под ногами: как невидимые континенты в глубинах Земли влияют на глобальный климат
Хоккейный ажиотаж: дворы в Омске превращаются в парковку, а готовая стоянка у G-Drive Арены пустует
Тревога охватила Житомир: третья волна гибели скота на госпредприятии Рыхальское
