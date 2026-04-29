Прибалтике намекнули на неприятный сценарий: что может случиться без поддержки США

Страны Прибалтики и Финляндия в случае стремительного военного конфликта с Россией могут оказаться в зоне поражения быстрее, чем США технически успеют вмешаться, при этом усиленная милитаризация региона лишь повышает риски эскалации. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал политолог, член Экспертного совета Общероссийской организации "Офицеры России" Максим Бардин.

Фото: flickr.com by Saeima, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Флаги Прибалтики

Ранее полковник армии США в отставке Лоуренс Уилкерсон в эфире YouTube-канала политолога Гленна Дизена заявил, что странам Прибалтики и Северной Европы не стоит стремиться к войне с Россией и надеяться на военную помощь от Соединенных Штатов.

Бардин отметил, что слова американских военных не стоит воспринимать как заявление о принципиальном отказе США защищать союзников. По его оценке, речь идет о технической невозможности быстро вмешаться, если конфликт у российских границ начнет развиваться стремительно. В такой ситуации первыми под угрозой окажутся небольшие приграничные государства.

"Страны, которые перечисляют американские военные, находятся у границ России и в случае военного конфликта оказываются в зоне поражения. Если конфликт будет развиваться быстро и стремительно, США просто технически не успеют им помочь. Эстония, Литва и Латвия — небольшие страны, и за достаточно короткое время они могут подвергнуться массированным воздушным или артиллерийским атакам. Поэтому США будет проблематично быстро вступить в войну и защитить их", — пояснил он.

Политолог связал подобные предупреждения с усилением военной активности стран НАТО у российских границ. В Прибалтике этот процесс идет уже давно, тогда как в Финляндии после вступления в альянс он стал особенно форсированным. Именно это, по оценке эксперта, США могут воспринимать как движение региона к возможному конфликту с Россией.

"Финляндия не так давно стала членом НАТО, но сейчас там идет форсированная милитаризация. Можно вспомнить заявления Минобороны Финляндии о законопроекте, который позволит провозить через страну ядерное оружие, останавливать или задерживать его там. Американские военные видят в этом подготовку к возможному конфликту с Россией. И дают посыл: если вы так сильно хотите воевать с Россией, мы не станем вам в этом помогать", — сказал политолог.

Бардин считает, что прибалтийские элиты осознают риски возможного обострения, но это не приведет к смягчению их антироссийской риторики. На их позицию, по его мнению, влияет зависимость от внешних политических и финансовых стимулов. При этом в случае кризиса руководство этих стран может рассчитывать прежде всего на собственную безопасность.