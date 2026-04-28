Уступки ради ЕС не сработают: какой непреодолимый барьер стоит на пути Украины к Евросоюзу

Мир

Территориальные уступки со стороны Киева не станут гарантией вступления Украины в Евросоюз: переговорный процесс остается заблокированным позицией Владимира Зеленского, а сам ЕС переживает внутренний кризис. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала политолог, профессор РГГУ, ведущий специалист информационно-аналитического центра МГУ, доктор политических наук Людмила Адилова.

Владимир Зеленский и Фридрих Мерц
Фото: сайт правительства Германии by https://www.bundesregierung.de
Владимир Зеленский и Фридрих Мерц

Ранее бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель написала в соцсети X, что заявление канцлера Германии Фридриха Мерца об уступках территорий стало ультиматумом украинскому лидеру: территориальные уступки могут стать ценой европейского будущего Украины.

Адилова указала, что территориальный вопрос останется одним из ключевых препятствий до завершения переговорного процесса. Даже обсуждение возможных уступок не меняет перспектив Украины в отношении Евросоюза. Каждый новый раунд договоренностей, по этой логике, может возвращаться к исходной точке из-за позиции Киева.

"В Евросоюз Украину никто не возьмет, это исключено и даже не может рассматриваться. Территориальный спор будет идти до самого конца, потому что Зеленский не склонен к переговорам и каждый раз нарушает договоренности. С ним могут обсуждать территорию, по которой возможны уступки, но через какое-то время он все перечеркивает, и процесс начинается с нуля. Именно поэтому он остается главным препятствием для переговоров и продвижения в этом вопросе", — отметила она.

Политолог объяснила действия канцлера Германии попыткой усилить давление на Киев в вопросе территориальных уступок. Такой подход, по ее оценке, связан с тем, что прежние договоренности не давали устойчивого результата. В этой логике жесткие сигналы со стороны европейских лидеров становятся способом вернуть переговоры к конкретным решениям.

"Мерц — разумный человек: он понял, с кем имеет дело, и пытается заставить Зеленского трезво оценить происходящее. Зеленский, на мой взгляд, не воспринимает ситуацию адекватно, поэтому на него приходится воздействовать такими методами. Эти территории не принадлежат лично ему, они принадлежат Украине, однако он цепляется за власть. Он понимает, что каждый день у власти и каждый день войны означает новые поступления, которые он умеет выпрашивать по всей Европе", — пояснила специалист.

Адилова также обратила внимание на кризис внутри самого Евросоюза. Нынешнее руководство ЕС, по ее оценке, серьезно подорвало свою репутацию, поэтому объединение будет занято внутренними конфликтами и сменой руководства, а появление новых членов станет практически невозможным.

"Сам Евросоюз сегодня находится в критическом состоянии, а его лидеры серьезно себя скомпрометировали. Вопрос будет идти о замене руководства, ротации и приходе новых политиков, хотя общий политический курс может существенно не измениться. Затем начнутся разбирательства вокруг крупных финансовых поступлений: будут выяснять, куда ушли эти деньги. Все это ударит по престижу и репутации Евросоюза, а из-за внутренних споров появление новых членов станет практически невозможным", — указала эксперт.

Она допустила, что кризис внутри ЕС приведет не только к кадровым перестановкам, но и к более глубоким изменениям в объединении. Репутационные потери лидеров и коррупционные скандалы усилят внутренние противоречия, что, по ее прогнозу, может закончиться постепенным распадом ЕС и сменой нынешней политической конфигурации.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
