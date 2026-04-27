Стресс и йога: как дыхательные циклы запускают процессы самовосстановления организма

Йогатерапия выступает эффективным вспомогательным инструментом в рамках комплексного лечения различных патологий, способствуя психоэмоциональной разгрузке и поиску внутреннего баланса.

Фото: Designed by Freepik by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Как пояснила йогатерапевт Олеся Вишня, возглавляющая столичное отделение Школы йоги "Крылья совершенства", регулярные занятия помогают организму адаптироваться к нагрузкам. Специальные физические упражнения и дыхательные циклы позволяют сохранять продуктивность в периоды высокой загруженности на работе.

Методика базируется на использовании асан и осознанного дыхания, которые мягко корректируют состояние человека через глубокую релаксацию и купирование зажимов. По словам эксперта, на которую ссылается издание NewsInfo.Ru, для жителей крупных городов крайне критично осваивать техники расслабления.

Высокий уровень стресса провоцирует деструктивные процессы в организме, поэтому мягкие позы становятся необходимым условием для восстановления ресурсов.

"Стресс это причина девяноста процентов заболеваний. Йога дает расслабляющие практики, так необходимые современному человеку. Расслабляясь, все органы человека получают полноценное питание", — отметила Вишня.

Специалист добавила, что практика помогает достичь гармонии с собой и окружением, делая человека более открытым и позитивным. Согласно заявлению эксперта, именно доброжелательный настрой и ментальное спокойствие закладывают фундамент для долгой и качественной жизни.

"Йога — это не просто физкультура, а биохимическая настройка организма: через глубокое дыхание мы снижаем уровень кортизола и активируем парасимпатическую нервную систему, что критически важно для регенерации тканей", — объяснила в беседе с Pravda.Ru тренер по йоге Оксана Васильева.

Ответы на популярные вопросы о йогатерапии

Может ли йога полностью заменить медикаментозное лечение?

Нет, йога рассматривается исключительно как дополнение к основной терапии, помогающее ускорить восстановление и снизить побочные эффекты от стресса.

Какие практики наиболее полезны при высоком уровне стресса?

Наибольшую эффективность показывают дыхательные техники (пранаямы) и перевернутые асаны, которые способствуют быстрому переключению нервной системы в режим отдыха.

Правда ли, что стресс является основной причиной болезней?

Специалисты подтверждают, что до 90% недугов связаны с психосоматическими факторами, вызванными хроническим нервным напряжением.

Помогает ли йога улучшить питание внутренних органов?

Да, за счет снятия мышечных спазмов и улучшения кровообращения в процессе расслабления органы получают больше кислорода и питательных веществ.

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
