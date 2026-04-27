Фанатский юмор под угрозой: власти расширили понятие потенциального оскорбления

Российские стадионы готовятся к работе в условиях обновленного регламента, который существенно ограничивает возможности визуального самовыражения фанатов. Поправки в правила поведения зрителей на официальных спортивных турнирах делают пространство для привычного креатива на трибунах заметно более узким.

Фото: commons.wikimedia.org by Biso, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Футбольные фанаты

Основатель Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин пояснил, что грядущие изменения напрямую коснутся не только радикальных фанатских объединений, но и обычных зрителей, предпочитающих активную поддержку своих команд в рамках РПЛ.

Ключевым новшеством стало внедрение размытых юридических формулировок, позволяющих цензурировать практически любой контент. Теперь под запрет попадают не только прямые оскорбления, но и действия, несущие "потенциальную возможность оскорбления" или наносящие урон "деловой репутации юридических лиц".

Как сообщается на сайте MoneyTimes, эксперт подчеркнул: под эти критерии теоретически можно подвести любую ироничную растяжку в адрес соперника или критический баннер, адресованный руководству клубов.

По мнению Шпрыгина, на которого ссылается MoneyTimes, в легальном поле остается преимущественно нейтральная символика, флаги и стандартные речевки.

"Ужесточение правил неизбежно приведет к стерильности трибун, из которых исчезает живая эмоция и суппорт как искусство. Безопасность важна, однако грань между защитой достоинства и полным запретом на спортивный юмор становится слишком тонкой", — отметил в беседе с Pravda.Ru тренер по игровым видам спорта Сергей Пеньков.

Дополнительную сложность создает расширение списка признаков, по которым запрещено унижение достоинства, включая расплывчатое понятие принадлежности к "социальной группе".

Александр Шпрыгин обратил внимание, что данные нормы закреплены постановлением правительства, а не просто рекомендациями федераций, поэтому их исполнение службами безопасности будет максимально строгим. На фоне борьбы за лидерство, которую ведут Зенит и Краснодар, подобные перемены могут существенно изменить общую атмосферу на трибунах арен страны.

"Если раньше речь шла о прямых оскорблениях участников соревнований, зрителей или организаторов, то теперь появился термин "потенциальная возможность оскорбления", а также упоминание "деловой репутации юридических лиц". Это означает, что под ограничения теоретически может попасть гораздо более широкий круг баннеров и надписей на трибунах", — рассказал Шпрыгин.

Ответы на популярные вопросы о новых правилах поведения на стадионах

Что именно запретили писать на баннерах?

Запрещены любые надписи, которые могут быть истолкованы как оскорбление деловой репутации организаций или несут потенциальную угрозу унижения достоинства по социальным и иным признакам.

Кто будет определять допустимость растяжки?

Окончательное решение о допуске визуальной атрибутики остается за организаторами соревнований и представителями служб безопасности стадиона, опирающимися на новые формулировки постановления.

Относятся ли правила к обычным флагам клубов?

Нет, стандартная клубная атрибутика, флаги с эмблемами команд и одобренные фанатские лозунги поддержки остаются разрешенными и не попадают под ограничения.

Каков статус этих изменений?

Данные нормы являются не внутренними правилами лиг, а официальным постановлением правительства РФ, что делает их обязательными для исполнения на всех спортивных объектах.

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
