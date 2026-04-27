Санкции против России зацепили Китай: Брюссель может дорого заплатить за рискованный шаг

Новые санкции ЕС против России, затронувшие отдельные китайские компании, не означают прямого конфликта Брюсселя с Пекином, однако могут обернуться для Европы экономическими рисками из-за ее зависимости от сотрудничества с КНР. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал ответственный редактор отдела международной и внутренней политики газеты "Известия" Семен Бойков.

Фото: commons.wikimedia.org by Council.gov.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Флаги Китая и России

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X заявил, что новые санкции ЕС против России затрагивают компании из Китая, и по этой причине ограничения втягивают Евросоюз в прямой конфликт с КНР.

Бойков отметил, что новые ограничения не означают автоматического перехода Евросоюза к открытому конфликту с Китаем. В краткосрочной перспективе ситуация остается управляемой, поскольку крупные страны ЕС не заинтересованы в резком ухудшении отношений с Пекином. Главный риск, по его словам, связан не с разовыми мерами, а с общей линией Брюсселя на расширение вторичных санкций.

"Санкции против отдельных китайских компаний пока не сильно отразились на общих политических отношениях ЕС и Китая. Крупнейшие экономики Европы — Германия, Франция и Италия — остро нуждаются в торговом сотрудничестве с КНР. Это особенно заметно на фоне непредсказуемости США, которые в любой момент могут развязать новую торговую войну с ЕС. Тем не менее тенденция очевидна: Евросоюз последовательно идет по пути ужесточения вторичных санкций против Китая. В перспективе это безусловно навредит интересам самих европейцев", — объяснил он.

Политолог подчеркнул, что зависимость Европы от Китая связана не только с торговым оборотом, но и с целыми промышленными цепочками. Ограничения против китайских структур могут затронуть сферы, где у ЕС мало быстрых альтернатив. Особенно чувствительными остаются технологии, энергетический переход и экспортные рынки для европейского бизнеса.

"ЕС критически зависит от импорта редкоземельных металлов, которые нужны для производства электроники, магнитов и продукции оборонной промышленности. Китай также важен для Евросоюза в вопросе энергоперехода. Основной объем солнечных панелей и значительная часть компонентов для литий-ионных аккумуляторов поступают именно из КНР. Кроме того, Китай остается важнейшим рынком сбыта для многих европейских компаний. Особенно это касается автомобильного и люксового секторов, в том числе немецкого автопрома", — пояснил Бойков.

Он считает, что Пекин вряд ли будет отвечать на такие шаги резкими действиями. Китайская сторона, по его оценке, обычно выбирает меры, которые позволяют одновременно сохранить экономическую устойчивость и послать политический сигнал. Поэтому реакция КНР, скорее всего, будет осторожной, адресной и рассчитанной на давление без чрезмерного ущерба для собственной экономики.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
