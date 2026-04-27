Протест Словакии: что стоит за громкими заявлениями депутатов о выходе из ЕС

Заявления словацких депутатов о возможном выходе из Евросоюза не имеют серьезных оснований — это лишь попытка привлечь внимание в рамках политической борьбы, поскольку большинство граждан Словакии выступают за сохранение членства в ЕС. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

Ранее евродепутат от Словакии Любош Блага рассказал РИА Новости, что Словакия пересматривает отношения с Евросоюзом из-за того, что для Брюсселя вопрос Украины играет большую роль, нежели ситуация в странах объединения.

Топорнин отметил, что отдельные заявления словацких политиков о пересмотре отношений с Евросоюзом не стоит воспринимать как подготовку к выходу страны из объединения. По его оценке, внутри Словакии нет массового запроса на такой шаг. Напротив, членство в ЕС остается для граждан практическим и экономически значимым фактором.

"Как минимум две трети жителей Словакии выступают за то, чтобы страна оставалась в Евросоюзе. Для них это очень значимо, потому что многие уезжают на работу в другие страны ЕС. Братислава находится недалеко от Вены, и человек может на машине поехать работать в Австрию, а вечером вернуться домой. Поэтому для Словакии вопрос выхода из Евросоюза даже не стоит", — пояснил он.

Политолог объяснил, что подобные высказывания чаще связаны с внутренней политической борьбой. Депутаты и партии используют громкие темы, чтобы привлечь к себе внимание избирателей и повысить узнаваемость. Особенно это актуально для небольших политических сил, которым важно чаще появляться в публичном поле.

"Депутаты пытаются привлечь к себе внимание, чтобы поднять свои политические акции. Человек делает заметное заявление, его начинают обсуждать в соцсетях, и он получает публичность. Через год или полтора, когда подойдет время выборов, избиратели могут уже не помнить, что именно он говорил, но его имя останется на слуху. Такой депутат будет более известным по сравнению с другими", — отметил эксперт.

Топорнин подчеркнул, что за идеей выхода Словакии из ЕС не стоят ни правительство премьер-министра Роберта Фицо, ни влиятельные оппозиционные силы. При этом сама критика распределения европейских средств понятна, но она не равна требованию покинуть объединение.

"В Словакии главная оппозиционная сила проевропейская и даже больше настроена на сотрудничество с Брюсселем, чем нынешнее правительство. Тема распределения средств ЕС действительно популярна: политики говорят, что деньги нужно направлять на проблемы стран объединения, а не на сторонние проекты, включая поддержку Украины. Но связывать споры о расходах Евросоюза с возможным выходом Словакии из ЕС — наивно", — сказал он.

Он добавил, что для граждан Словакии, Венгрии или Чехии членство в ЕС намного важнее споров вокруг внешнего финансирования. Эти вопросы могут использоваться в политической риторике, но не превращаются в реальную программу выхода из объединения.