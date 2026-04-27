Ревизия науки в Тамбове: как 100 объектов изменят экономику Черноземья к 2036 году
Сидячий образ жизни убивает тихо: врачи раскрыли главные риски для сердца и сахара
Опасные ловушки дешевых хостелов: как реестр спасает туристов от мошенников онлайн схем
Тень больше не враг: лучшие решения для густой живой изгороди без солнца
Новые данные банков шокируют: сколько фальшивок в обороте и как их вычислить
Вы уверены, что натуральное безопасно? Диетологи предупреждают о скрытых угрозах
Красивая упаковка усыпляет бдительность: почему даже проверенные товары могут удивить дома
Неожиданный поворот: как снижение ставки ЦБ ударит по вкладам и изменит рынок кредитов
Иллюзия экономии: эксперты объяснили риски подержанных машин на фоне роста авторынка

Забудьте о блокаде: Иран предлагает США новый поэтапный план урегулирования

Иран предложил США поэтапную схему урегулирования: сначала гарантии ненападения и прекращение войны, затем доступ/управление Ормузским проливом, а ядерные переговоры — отложить на более поздний этап.

Ормузский пролив и полуостров Мусандам
Фото: commons.wikimedia.org by MODIS Land Rapid Response Team, NASA GSFC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ормузский пролив и полуостров Мусандам
Что предлагает Иран Суть этапов
Гарантии ненападения Полное прекращение войны и предотвращение её возобновления против Ирана и Ливана. Перемирие предлагается продлить на длительный период, если стороны не смогут сразу согласовать финальное прекращение конфликта.
Ормузский пролив Управление Ормузским проливом обсуждается на втором этапе — уже после успешного первого.
Ядерная тема Третий этап: Иран готов обсуждать ограничения по обогащению урана только после прохождения первых договорённостей.

По данным СМИ со ссылкой на источники, соответствующие предложения были переданы Ираном американцам. В Тегеране рассчитывают сначала снять блокаду и стабилизировать ситуацию, а затем переходить к обсуждению параметров ядерной сделки.

При этом остаётся неясным, готов ли Вашингтон принять формат, где США фактически должны снять блокаду Ирана до заключения окончательного соглашения. Ранее  президент США Дональд Трамп выступал против такого подхода.

Ситуацию планируется обсудить на совещании в Белом доме с участием команды по национальной безопасности.

Ранее о передаче нового иранского плана заявлял сам Трамп. Al Mayadeen также указывает на трёхэтапную формулу переговоров.

Переговоры были приостановлены в выходные после того, как Трамп отменил запланированную поездку своих главных посланников, а Исламская Республика заявила, что не будет вести переговоры, пока ей угрожают.

Тем временем Ормузский пролив сейчас полностью закрыт двойной блокадой, что  привело к росту мировых цен на нефть и усугубляет растущие потери в мировой экономике. 

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Саид Гафуров
Саид Гафуров — политолог, руководитель направления "Восток", ведущий прямых эфиров Правды.Ру
Россия отменяет поставки нефти. Берлин ответит за экспроприацию российских активов
Нефть
Россия отменяет поставки нефти. Берлин ответит за экспроприацию российских активов
Атака, которую пытались сделать переворотом: Африканский корпус провёл в Мали тяжёлые бои
Военные новости
Атака, которую пытались сделать переворотом: Африканский корпус провёл в Мали тяжёлые бои
Кроссовки уходят в тень: 3 пары обуви, которые делают образ дороже и удобнее
Красота и стиль
Кроссовки уходят в тень: 3 пары обуви, которые делают образ дороже и удобнее
Популярное
Ягоды некуда девать: лёгкий способ заставляет кусты малины и смородины плодоносить без остановки

Особая техника работы с верхушечными почками позволяет изменить архитектуру куста и перенаправить жизненные соки растения на формирование плодовой массы.

Ягоды некуда девать: лёгкий способ заставляет кусты малины и смородины плодоносить без остановки
Скумбрия бездетна? Секретная причина, по которой в этой рыбе никогда не находят икринок
Скумбрия бездетна? Секретная причина, по которой в этой рыбе никогда не находят икринок
Смерть застала их врасплох: что заставило целый флот превратиться в ледяной склеп с живыми мертвецами
Универсальный крем для всех тортов: теперь ваши домашние десерты будут всегда удаваться
Атака, которую пытались сделать переворотом: Африканский корпус провёл в Мали тяжёлые бои Любовь Степушова Катастрофа на ЧАЭС: как Чернобыль можно было остановить и как реактор превратили в бомбу Олег Володин Амнезия на крови: Почему арабы и евреи забыли о тысячелетии братства Петр Ермилин
Атака, которую пытались сделать переворотом: Африканский корпус провёл в Мали тяжёлые бои
Попытка поймать призрака: почему Буревестник стал неразрешимой загадкой для инженеров Пентагона
Рынок аренды меняется: китайцы и иранцы стали главными арендаторами Подмосковья
Рынок аренды меняется: китайцы и иранцы стали главными арендаторами Подмосковья
Последние материалы
Минус 350 тысяч рублей за месяц: реальная история владельца Haval H3, который поверил Китаю
Финансовая прачечная: как мошенники крадут вашу репутацию через банковские карты
Забудьте о блокаде: Иран предлагает США новый поэтапный план урегулирования
Ошибка, которая портит ваш торт: как добиться идеальной кремовой эмульсии
Сахарный рикошет: как сосиска в тесте превращает мышцы в бесполезный жир
Гастрономический вызов: как превратить простую грушу в изысканный мишленовский десерт
Миф о неприкасаемых авто разрушен: кого на самом деле тормозят чаще всего
Почки превращаются в соляной карьер из-за одного напитка: привычка, которая растит булыжники
Смысл йоги скрыт не в асанах: один бытовой навык оказался важнее стойки на голове
Укроп без грубых стеблей до заморозков: как превратить грядку в бесконечный источник зелени
