Забудьте о блокаде: Иран предлагает США новый поэтапный план урегулирования

Иран предложил США поэтапную схему урегулирования: сначала гарантии ненападения и прекращение войны, затем доступ/управление Ормузским проливом, а ядерные переговоры — отложить на более поздний этап.

Ормузский пролив и полуостров Мусандам

Что предлагает Иран Суть этапов Гарантии ненападения Полное прекращение войны и предотвращение её возобновления против Ирана и Ливана. Перемирие предлагается продлить на длительный период, если стороны не смогут сразу согласовать финальное прекращение конфликта. Ормузский пролив Управление Ормузским проливом обсуждается на втором этапе — уже после успешного первого. Ядерная тема Третий этап: Иран готов обсуждать ограничения по обогащению урана только после прохождения первых договорённостей.

По данным СМИ со ссылкой на источники, соответствующие предложения были переданы Ираном американцам. В Тегеране рассчитывают сначала снять блокаду и стабилизировать ситуацию, а затем переходить к обсуждению параметров ядерной сделки.

При этом остаётся неясным, готов ли Вашингтон принять формат, где США фактически должны снять блокаду Ирана до заключения окончательного соглашения. Ранее президент США Дональд Трамп выступал против такого подхода.

Ситуацию планируется обсудить на совещании в Белом доме с участием команды по национальной безопасности.

Ранее о передаче нового иранского плана заявлял сам Трамп. Al Mayadeen также указывает на трёхэтапную формулу переговоров.

Переговоры были приостановлены в выходные после того, как Трамп отменил запланированную поездку своих главных посланников, а Исламская Республика заявила, что не будет вести переговоры, пока ей угрожают.

Тем временем Ормузский пролив сейчас полностью закрыт двойной блокадой, что привело к росту мировых цен на нефть и усугубляет растущие потери в мировой экономике.