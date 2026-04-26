Два факта обсуждают в США по итогам стрельбы на ужине Трампа с прессой. Почему его эвакуировали позже Вэнса и осведомлённость Ливитт о выстрелах.
ФБР сообщило о задержании 31-летнего Коула Томаса Аллена из Торранса, Калифорния. По данным полиции округа Колумбия, он предположительно произвел выстрел и был вооружен дробовиком, пистолетом и несколькими ножами. Мотив нападения пока не установлен.
Следователи утверждают, что Аллена перехватили на контрольно-пропускном пункте, прежде чем он смог попасть в главный зал, где собралось около 2500 гостей, включая президента.
Инцидент произошел во время ежегодного ужина в честь представителей прессы Белого дома. Мероприятие внезапно прервали хаос и неразбериха: журналисты прятались под столами, а президента и членов его кабинета срочно вывели из зала.
Позже Трамп и его жена появились на пресс-конференции в Белом доме. Президент заявил, что никто из них не пострадал, и похвалил Секретную службу за реакцию. По его словам, насилие произошло «довольно далеко», а один из агентов был защищен бронежилетом.
Прокурор округа Колумбия Джанин Пирро сообщила, что обвиняемому уже предъявлены обвинения по двум эпизодам незаконного хранения оружия и нападения. В понедельник пройдет заседание по предъявлению обвинений, и, как ожидается, список может быть расширен.
Информация о прошлом Аллена всплыла из неподтвержденных онлайн-профилей. Указывается, что он изучал машиностроение в Калифорнийском технологическом институте, получив степень бакалавра в 2017 году, а затем степень магистра компьютерных наук в Калифорнийском государственном университете Домингес-Хиллз. Преподавал в Калифорнийском технологическом институте
Помимо этого разрабатывал видеоигры. Аллен пожертвовал 25 долларов политическому комитету Демократической партии, поддерживающему Камалу Харрис в 2024 году.
В этом году ужин проходил в напряженной атмосфере из-за присутствия Трампа и высокопоставленных членов его кабинета, включая министра обороны Пита Хегсета и государственного секретаря Марко Рубио. Трамп отказался от участия в мероприятии прошлом году.
В США обсуждают, почему вице-президент Джей Ди Вэнс был эвакуирован раньше Трампа ( высказывается мнение, что так было безопаснее для охранников) и слова пресс-атташе Белого дома Каролины Ливитт о том, что «в зале будут произведены выстрелы», сказанные до начала ужина.
Корреспондент Fox News сообщает, что муж Ливитт наклонился к нему прямо перед началом ужина и сказал: "Тебе нужно быть очень осторожным". Комментаторы подозревают, что стрельба была организована, чтобы повысить рейтинг Трампа.
Рассказываем о методике динамических нагрузок в домашних условиях, которая воздействует на глубокие мышцы и помогает эффективно бороться с отечностью тела.