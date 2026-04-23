Китай съел российское мороженое: экспорт рухнул в 27 раз из-за хитрой стратегии

Экспорт российского мороженого в Китайскую Народную Республику продемонстрировал аномальное снижение, сократившись в двадцать семь раз по сравнению с предыдущими отчетными периодами. Эксперты связывают такую динамику не с потерей интереса к самому лакомству, а с агрессивным развитием внутреннего производства в Поднебесной. Китайские компании оперативно освоили выпуск аналогов, которые постепенно вытесняют оригинальный продукт с полок магазинов.

Мороженое

Китаевед Бронислав Виногродский полагает, что причиной рыночного сдвига стало массовое копирование успешных рецептур. Как сообщается на сайте MoneyTimes.Ru со ссылкой на эксперта, защитить уникальный состав холодного десерта в условиях развитой индустрии реплик крайне затруднительно.

Местные фабрики быстро адаптировали технологии, предложив потребителям более доступный вариант привычного "вкуса из России", что нанесло серьезный удар по прямой мировой торговле в этом сегменте.

"В какой-то момент оно было очень популярно. Стали подделывать, стали делать много вообще российской продукции. Там существует же индустрия копий", — отметил Виногродский.

По его словам, помимо мороженого, КНР проявляет активный интерес к другим товарам: меду, кондитерским изделиям, гречке, а также алтайским дикоросам и грибам. В крупных городах даже формируются полноценные отделы с русскими продуктами, однако успех каждой категории неизбежно ведет к попыткам локализации производства внутри Китая.

"Локализация производства — это естественный этап для китайского рынка: как только зарубежный товар доказывает свою рентабельность, Пекин стремится минимизировать импортозависимость, будь то продукты питания или стратегическая энергетическая безопасность", — объяснил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Ответы на популярные вопросы о рынке мороженого в Китае

Почему экспорт из России так резко упал?

Основной причиной эксперты называют замещение импорта местной продукцией и копирование российских рецептур китайскими производителями.

Какое российское мороженое популярно в Китае?

Наибольшим спросом традиционно пользовались классический пломбир в вафельных стаканчиках и эскимо, которые воспринимались как экологически чистый продукт.

Сложно ли защитить рецептуру в КНР?

Да, из-за особенностей местного законодательства и специфики "индустрии копий" предотвратить появление аналогичных товаров на местном рынке практически невозможно.

Какие еще товары из РФ востребованы в Пекине?

Китайские потребители ценят российский шоколад, натуральный мед, мясные деликатесы и продукцию из экологически чистых регионов, таких как Алтай.

