Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Психология дефицита: как семейные сценарии мешают накоплению капитала
Лужа вместо приветствия: одна ошибка хозяев превращает радость собаки в проблему
Этот трюк со вторым бульоном делает суп в разы легче — диетологи в восторге
Майские праздники под угрозой: аналитики назвали типичные весенние риски
Закон против живодёров: как одна статья превращает штрафы в реальные тюремные сроки
Болезни в упаковке: рейды в Улан-Удэ выявили угрозу для садов и огородов
Чем больше любим, тем меньше нравимся мы ей: почему кошки бегут от фанатов к тем, кто их игнорирует
В Томске участились случаи использования детей для мошеннических схем
Один неверный шаг — и трагедия: главные риски горных походов, о которых вы не знали

Китай съел российское мороженое: экспорт рухнул в 27 раз из-за хитрой стратегии

Мир

Экспорт российского мороженого в Китайскую Народную Республику продемонстрировал аномальное снижение, сократившись в двадцать семь раз по сравнению с предыдущими отчетными периодами. Эксперты связывают такую динамику не с потерей интереса к самому лакомству, а с агрессивным развитием внутреннего производства в Поднебесной. Китайские компании оперативно освоили выпуск аналогов, которые постепенно вытесняют оригинальный продукт с полок магазинов.

Фото: www.freepik.com is licensed under Free More info
Китаевед Бронислав Виногродский полагает, что причиной рыночного сдвига стало массовое копирование успешных рецептур. Как сообщается на сайте MoneyTimes.Ru со ссылкой на эксперта, защитить уникальный состав холодного десерта в условиях развитой индустрии реплик крайне затруднительно.

Местные фабрики быстро адаптировали технологии, предложив потребителям более доступный вариант привычного "вкуса из России", что нанесло серьезный удар по прямой мировой торговле в этом сегменте.

"В какой-то момент оно было очень популярно. Стали подделывать, стали делать много вообще российской продукции. Там существует же индустрия копий", — отметил Виногродский.

По его словам, помимо мороженого, КНР проявляет активный интерес к другим товарам: меду, кондитерским изделиям, гречке, а также алтайским дикоросам и грибам. В крупных городах даже формируются полноценные отделы с русскими продуктами, однако успех каждой категории неизбежно ведет к попыткам локализации производства внутри Китая.

"Локализация производства — это естественный этап для китайского рынка: как только зарубежный товар доказывает свою рентабельность, Пекин стремится минимизировать импортозависимость, будь то продукты питания или стратегическая энергетическая безопасность", — объяснил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Ответы на популярные вопросы о рынке мороженого в Китае

Почему экспорт из России так резко упал?

Основной причиной эксперты называют замещение импорта местной продукцией и копирование российских рецептур китайскими производителями.

Какое российское мороженое популярно в Китае?

Наибольшим спросом традиционно пользовались классический пломбир в вафельных стаканчиках и эскимо, которые воспринимались как экологически чистый продукт.

Сложно ли защитить рецептуру в КНР?

Да, из-за особенностей местного законодательства и специфики "индустрии копий" предотвратить появление аналогичных товаров на местном рынке практически невозможно.

Какие еще товары из РФ востребованы в Пекине?

Китайские потребители ценят российский шоколад, натуральный мед, мясные деликатесы и продукцию из экологически чистых регионов, таких как Алтай.

Читайте также

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Подземный мир, который не должен был стать известным: что скрывали горняки СССР
Наука и техника
Подземный мир, который не должен был стать известным: что скрывали горняки СССР
Зверь идет прямо на вас: одна хитрость при отступлении, которая поможет остаться в живых
Домашние животные
Зверь идет прямо на вас: одна хитрость при отступлении, которая поможет остаться в живых
Балтика улыбается — а под водой уже готовит удар: что скрывает самое спокойное море
Домашние животные
Балтика улыбается — а под водой уже готовит удар: что скрывает самое спокойное море
Популярное
Россия отменяет поставки нефти. Берлин ответит за экспроприацию российских активов

Вероятно, в Кремле принято давно назревшее решение о прекращении поставок нефти на завод в Шведте, который Германия отобрала у "Роснефти".

Россия отменяет поставки нефти. Берлин ответит за экспроприацию российских активов
Куст, который не знает старости: цветёт так долго, что становится частью семейной истории
Куст, который не знает старости: цветёт так долго, что становится частью семейной истории
Мадьяр достал козырь из прошлого: Австро-Венгрия может появиться на картах Европы
Свежая сельдь под строжайшим запретом: почему на прилавки пускают только соленые кусочки в масле
На Западе предсказывают скорый крах экономике России, но реальность выглядит иначе Любовь Степушова Подводная охота НАТО: что стоит за проектом Логгерхед Андрей Николаев Когда замолкают пушки: десять дней передышки между Ливаном и Израилем Дарья Митина
Оно было похоже на помесь человека и собаки: жуткая тайна существа из капкана в Якутской тундре
Черное золото из мусорной кучи: 3 действия в апреле, чтобы к лету завалить грядки удобрением
Ягод будет больше, чем листьев: метод трех ударов, который оживит любую смородину
Ягод будет больше, чем листьев: метод трех ударов, который оживит любую смородину
Последние материалы
Закон против живодёров: как одна статья превращает штрафы в реальные тюремные сроки
Япония нашла альтернативу Ормузскому проливу. Но есть нюанс
Квитанции запутывают даже взрослых: школьников хотят учить платить за ЖКХ
Болезни в упаковке: рейды в Улан-Удэ выявили угрозу для садов и огородов
Чем больше любим, тем меньше нравимся мы ей: почему кошки бегут от фанатов к тем, кто их игнорирует
Трава с участка кормит грядки: удобрение за 7 дней без единого рубля
В Томске участились случаи использования детей для мошеннических схем
Один неверный шаг — и трагедия: главные риски горных походов, о которых вы не знали
Секрет богатого урожая картофеля: почему нельзя обламывать ростки перед посадкой
На Западе предсказывают скорый крах экономике России, но реальность выглядит иначе
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.