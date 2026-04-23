Одна из стран вступит в ЕС уже при председательстве Греции: кого имели в виду Афины

Греция, вероятнее всего, имела в виду Украину, говоря о возможном вступлении одной из стран в Евросоюз, однако говорить о реальных перспективах такого сценария пока рано. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал политолог, программный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай", доктор политических наук, заведующий кафедры политики Европейского Союза МГИМО Олег Барабанов.

Ранее газета Politico сообщила, что министр иностранных дел Греции Йоргос Герапетритис утверждает, что как минимум одна страна может присоединиться к ЕС во время председательства Афин в союзе во второй половине 2027 года.

Барабанов обратил внимание, что обсуждение возможного ускоренного вступления Украины в ЕС идет уже давно, однако внутри объединения нет согласия по этому вопросу. По его оценке, сама тема остается политически чувствительной и упирается в отсутствие общего решения среди стран союза.

"Украина говорит о необходимости ускоренного вступления, и кто-то из стран ЕС ее поддерживает. Но определенного консенсуса здесь нет. Кроме того, всегда было понимание, что Украина идет в связке с Молдовой и принимать их будут, по сути, вместе. Если речь и идет об ускоренном порядке, то тогда это тоже должно касаться обеих стран", — отметил он.

Политолог подчеркнул, что другие кандидаты на вступление, прежде всего балканские страны, сейчас находятся в слишком сложном положении, чтобы решение по ним могли принять быстро. На этом фоне версия с Украиной выглядит наиболее вероятной.