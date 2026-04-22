Венгрия возвращается к корням: как альянс с Австрией изменит позиции Будапешта в Евросоюзе

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мир

Попытка избранного премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра наладить связи с Австрией может стать частью более широкого курса на восстановление отношений Будапешта с европейскими соседями и усиление роли Центральной Европы в Евросоюзе. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал ответственный редактор отдела международной и внутренней политики газеты "Известия" Семен Бойков.

Петер Мадьяр
Фото: commons.wikimedia.org by Arbuzsanya, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Петер Мадьяр

Ранее Politico сообщило, что Петер Мадьяр намерен наладить более тесные связи с Австрией и другими государствами Центральной Европы. Издание отметило, что Мадьяр хочет вернуть Австро-Венгерскую империю на карту мира.

Бойков отметил, что интерес Мадьяра к Австрии может быть частью более широкого курса на налаживание отношений Венгрии с европейскими соседями. Он напомнил, что при экс-министре Викторе Орбане у Будапешта были напряженные отношения с рядом европейских партнеров, тогда как сейчас речь может идти о попытке возобновить контакт с ближайшими историческими соседями и вернуть страну к более активному взаимодействию с Европой.

"Мадьяр как довольно консервативный политик обращается к австро-венгерскому прошлому Венгрии. Будапешт был частью Габсбургской империи и одной из ее главных столиц, поэтому в его риторике такой исторический мотив звучит неслучайно. На этом фоне контакты с Веной можно рассматривать как часть курса на восстановление связей с европейскими соседями. Если первым направлением для него стал Брюссель, затем он заявил о планах посетить Варшаву, то интерес к Австрии укладывается в ту же линию", — пояснил он.

Политолог добавил, что венгерский политик апеллирует и к другим чувствительным для страны темам, в частности вспоминает события 1956 года, когда затрагивает отношения с Россией. При этом, по оценке Бойкова, интерес к сближению может быть взаимным, поскольку для Австрии важно сохранять устойчивые политические и экономические связи с Венгрией.

"Думаю, Австрия настроена налаживать отношения с Венгрией. Для нее как для центральной державы важно иметь с ней хорошие отношения. Мадьяр, как и канцлер Австрии Кристиан Штокер, вероятно, стремятся усилить значимость Центральной Европы, ориентируясь на исторические связи времен Австро-Венгерской империи. Их цель — создание коалиции государств схожего размера для увеличения веса при голосовании в органах Евросоюза", — подчеркнул Бойков.

Он уточнил, что Будапешт и Вена также могут попытаться выработать единый подход по вопросу миграционной политики. Кроме того, Австрия заинтересована в улучшении положения своих компаний, работающих в Венгрии. Бойков напомнил, что Австрия является крупнейшим инвестором для Венгрии, а в соседней стране работают свыше 100 тысяч венгров.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.