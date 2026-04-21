Болгария устала от прежней власти: силы Радева получили сигнал от общества

Победа политической силы, связанной с бывшим президентом Болгарии Руменом Радевым, отражает запрос общества на смену курса и более самостоятельную политику, заявил главный редактор национального информационного сайта novinata.bg Недялко Тенев. Об итогах парламентских выборов в Болгарии он рассказал в эфире Pravda.Ru.

Фото: By Kremlin.ru by Администрация Президента РФ, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Румен Радев

Тенев отметил, что прежняя власть во многом ориентировалась на позицию Брюсселя, из-за чего у граждан возникло ощущение зависимости и отсутствия собственной линии. По его словам, это вызвало недовольство и протестные настроения, в результате чего общество стало искать альтернативный политический курс, который отражал бы национальные интересы страны.

"Последнее правительство Болгарии было очень беспринципным: оно предпринимало шаги, которые люди не поддерживали. Граждане хотели стабильной власти. Радев сделал несколько заявлений, подчеркнув, что будущее Болгарии должно решаться здесь, в самой Болгарии", — подчеркнул он.

Эксперт также обратил внимание на общественные настроения в отношении внешней политики. Он подчеркнул, что значительная часть граждан выступает за более сбалансированный подход, включая развитие отношений с Россией и отказ от односторонней повестки. По его словам, люди не видят в политике и СМИ разнообразия позиций, что усиливает недоверие к власти и подталкивает к поиску альтернатив.

"Люди увидели спасение в Радеве, потому что ожидают от него другого политического курса. Большой процент населения хорошо относится к России, однако партии в парламенте не отражают эту позицию, представляя только одну сторону и не показывая реальную ситуацию — что происходит на Украине, в России и в Иране", — сказал Тенев.

Полная запись разговора с Недялко Теневым будет доступна на видеоканале Правда ТВ.