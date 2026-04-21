Тайный снос или борьба с нацизмом: в Калинино демонтировали исторический валун
Секрет стабильного тонометра: простые причины, из-за которых терапия гипертонии не дает эффекта
Лишние часы на работе съедают силы и внимание: дальше начинаются перемены, к которым мало кто готов
Мудрые фермеры против агрессоров: как грибные белки побеждают в битве за тучи
Процедуру развода в России хотят ужесточить: психолог вскрыла слабое место громкой идеи
Хищник среди людей: Аскольд Запашный оценил реальную угрозу для зрителей цирка в Ростове
Нажал кнопку — и получил максимум тяги: Avatr 12 раскрывает скрытую функцию, меняющую езду
Геометрия против скорости: как фазовые сингулярности обходят фундаментальные запреты
Магия урожая или ошибки садовода: как правильно кормить картофель весной

США подошли к грани признания поражения: геополитический замысел сорвался

Мир

США могут столкнуться с признанием поражения, поскольку не смогли реализовать свои геополитические задачи в противостоянии с Ираном, заявил военный эксперт, политолог, профессор, директор Центра военно-политических проблем Алексей Подберезкин. О развитии конфликта между США и Ираном он рассказал в эфире Pravda.Ru.

Обломки американской авиатехники в Иране
Фото: скрин https://t.me/farsna/426671 by Pravda.ru is licensed under Pravda.Ru
Обломки американской авиатехники в Иране

Подберезкин считает, что, несмотря на серьезный ущерб для Ирана, говорить о его поражении преждевременно. По его оценке, Тегеран сохранил военный потенциал, а Вашингтон не смог добиться того политического и геополитического результата, на который рассчитывал.

"У Ирана остался потенциал, и они его демонстративно показали — те самые длинные коридоры шахт, заполненных ракетами и управляемыми снарядами. Все это у Ирана есть. Поэтому ни Иран своих целей не добился, ни американцы своих целей не добились. Иран понес серьезный ущерб, но не такой, который говорил бы о его поражении, а американцы, естественно, своих стратегических целей не достигли", — сказал Подберезкин.

По мнению эксперта, ключевой замысел США выходил далеко за рамки локального силового давления. Он отметил, что речь шла о попытке усилить влияние на регион углеводородов и важнейшие транспортные маршруты, а также использовать этот ресурс как инструмент давления на Китай, Индию и страны Юго-Восточной Азии.

"А стратегические цели США — это прежде всего геополитические задачи: взять под контроль этот углеводородный регион, контролировать транспортный коридор углеводородов. И это было серьезным инструментом влияния не только на Иран, но и прежде всего на Китай и Индию, да и вообще на Юго-Восточную Азию. Этот геополитический замах американцы практически не смогли реализовать, потому что Ормузский пролив сейчас находится и под их контролем, и под иранским контролем", — подчеркнул он.

Политолог отметил, что у США остаются запасы вооружений, в том числе крылатых ракет, и не исключил новых попыток давления. При этом он добавил, что при подписании договоренностей в текущем виде можно будет говорить о том, что американцы не добились своих целей и фактически проиграли.

Полная запись разговора с Алексеем Подберезкиным будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Зверь идет прямо на вас: одна хитрость при отступлении, которая поможет остаться в живых
Домашние животные
Зверь идет прямо на вас: одна хитрость при отступлении, которая поможет остаться в живых
Гардероб стал проще — стиль дороже: 3 вещи, которые вытеснили старую базу
Красота и стиль
Гардероб стал проще — стиль дороже: 3 вещи, которые вытеснили старую базу
Участок перестаёт тонуть после дождя: система, которая работает без насоса и химии
Садоводство, цветоводство
Участок перестаёт тонуть после дождя: система, которая работает без насоса и химии
Популярное
Эти змеи не просто кусают — они давят, душат и глотают: 5 встреч, которые лучше не представлять

Мир гигантских рептилий скрывает существ, способных поглотить крупную добычу и обладающих интеллектом, который заставляет по-новому взглянуть на дикую природу.

Эти змеи не просто кусают — они давят, душат и глотают: 5 встреч, которые лучше не представлять
Балтика улыбается — а под водой уже готовит удар: что скрывает самое спокойное море
Балтика улыбается — а под водой уже готовит удар: что скрывает самое спокойное море
Трон под Урсулой зашатался: Мадьяр неожиданно выставил Орбана на захват Брюсселя
Китай установил рекорд, продавая газ соседним странам
Новость дня: Болгария полностью меняет курс на фоне недовольства политикой ЕС Любовь Степушова Главком ВСУ Сырский* признал преимущество России на поле боя Андрей Николаев Когда замолкают пушки: десять дней передышки между Ливаном и Израилем Дарья Митина
Кабачки растут как на дрожжах: странное место на участке даёт урожай раньше на 2 недели
Косатки отступают без боя: кто в океане заставляет главных хищников терять преимущество
Ситуация выходит из-под контроля: ещё один удар по Евросоюзу нанесла Румыния
Ситуация выходит из-под контроля: ещё один удар по Евросоюзу нанесла Румыния
Последние материалы
Геометрия против скорости: как фазовые сингулярности обходят фундаментальные запреты
Приговор вассалам: США гонит Европу в НАТО 3.0 под угрозой бросить Киев
Магия урожая или ошибки садовода: как правильно кормить картофель весной
Прощай, скучная теория: как игровые механики изменят детские сады Подмосковья
Тайный адрес Барда: как старые чертежи раскрыли лондонский быт Шекспира
В Азии ищут, где взять нефть, в Европе — авиакеросин
Коммунальный тупик: пять домов в Люберцах остались один на один с ветхими крышами
Космический изгой: как маленькая каменная планета оказалась на окраине гигантов
Секрет высокой груди без бюстгальтера: эффект пуш-ап за 3 минуты упражнений у стены
Демографическое харакири: режим Зеленского переходит на завоз рабочих рук из Африки
