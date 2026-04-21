США подошли к грани признания поражения: геополитический замысел сорвался

США могут столкнуться с признанием поражения, поскольку не смогли реализовать свои геополитические задачи в противостоянии с Ираном, заявил военный эксперт, политолог, профессор, директор Центра военно-политических проблем Алексей Подберезкин. О развитии конфликта между США и Ираном он рассказал в эфире Pravda.Ru.

Фото: скрин https://t.me/farsna/426671 by Pravda.ru is licensed under Pravda.Ru Обломки американской авиатехники в Иране

Подберезкин считает, что, несмотря на серьезный ущерб для Ирана, говорить о его поражении преждевременно. По его оценке, Тегеран сохранил военный потенциал, а Вашингтон не смог добиться того политического и геополитического результата, на который рассчитывал.

"У Ирана остался потенциал, и они его демонстративно показали — те самые длинные коридоры шахт, заполненных ракетами и управляемыми снарядами. Все это у Ирана есть. Поэтому ни Иран своих целей не добился, ни американцы своих целей не добились. Иран понес серьезный ущерб, но не такой, который говорил бы о его поражении, а американцы, естественно, своих стратегических целей не достигли", — сказал Подберезкин.

По мнению эксперта, ключевой замысел США выходил далеко за рамки локального силового давления. Он отметил, что речь шла о попытке усилить влияние на регион углеводородов и важнейшие транспортные маршруты, а также использовать этот ресурс как инструмент давления на Китай, Индию и страны Юго-Восточной Азии.

"А стратегические цели США — это прежде всего геополитические задачи: взять под контроль этот углеводородный регион, контролировать транспортный коридор углеводородов. И это было серьезным инструментом влияния не только на Иран, но и прежде всего на Китай и Индию, да и вообще на Юго-Восточную Азию. Этот геополитический замах американцы практически не смогли реализовать, потому что Ормузский пролив сейчас находится и под их контролем, и под иранским контролем", — подчеркнул он.

Политолог отметил, что у США остаются запасы вооружений, в том числе крылатых ракет, и не исключил новых попыток давления. При этом он добавил, что при подписании договоренностей в текущем виде можно будет говорить о том, что американцы не добились своих целей и фактически проиграли.

