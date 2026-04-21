Военная тема обострилась до предела: Германия вызвала посла после действий России

Публикация Минобороны РФ списка европейских предприятий, производящих оружие для Украины, стала причиной вызова российского посла в Берлин — Германия хочет понять, насколько серьезны намерения Москвы. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал политолог, член Экспертного совета Общероссийской организации "Офицеры России" Максим Бардин.

Ранее в МИД Германии сообщили о вызове российского посла Сергея Нечаева в Берлине.

Бардин пояснил, что Германия постепенно расширяет участие в конфликте, в том числе через развитие оборонного сектора. Речь идет не только о политических заявлениях, но и о конкретных шагах в промышленной сфере. Отдельное внимание уделяется наращиванию производственных мощностей и обсуждению поставок вооружений.

"Германия все сильнее втягивается в эскалацию конфликта, в военные действия. На ее территории развернуто производство беспилотных летательных аппаратов и комплектующих. Неоднократно звучали заявления о готовности передать ВСУ ракеты Taurus, а это достаточно серьезное и опасное вооружение. Со стороны российского МИДа уже были предупреждения, что в случае передачи такого оружия Германия может рассматриваться как сторона конфликта", — подчеркнул он.

Политолог добавил, что публикация перечня предприятий вызвала недовольство не только на уровне властей, но и среди местных жителей. По его словам, общественность в регионах, где размещены такие производства, начала задавать вопросы политикам. В этой ситуации Берлин, вероятно, стремится прояснить позицию Москвы и возможные последствия.

"Будут задаваться вопросы, для чего был опубликован этот список и предполагаются ли какие-то действия в отношении этих предприятий. Россия уже заявляла, что Германия должна прекратить помощь и производство, связанное с военной сферой. В этом направлении и будет строиться разговор. При этом германская сторона, скорее всего, будет пытаться объяснить, что речь идет о предприятиях, работающих в интересах собственной промышленности", — объяснил эксперт.

Он также указал, что развертывание военного производства в Европе идет сразу в нескольких странах и быстро остановить эти процессы невозможно. Такие проекты носят долгосрочный характер и уже запущены на разных уровнях. В этих условиях ожидать резкого сворачивания не приходится. Ситуация, по словам политолога, будет сохраняться в текущем виде.