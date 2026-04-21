Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Военная тема обострилась до предела: Германия вызвала посла после действий России

Мир

Публикация Минобороны РФ списка европейских предприятий, производящих оружие для Украины, стала причиной вызова российского посла в Берлин — Германия хочет понять, насколько серьезны намерения Москвы. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал политолог, член Экспертного совета Общероссийской организации "Офицеры России" Максим Бардин.

Флаг Германии
Фото: commons.wikimedia.org by RudolfSimon, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Ранее в МИД Германии сообщили о вызове российского посла Сергея Нечаева в Берлине.

Бардин пояснил, что Германия постепенно расширяет участие в конфликте, в том числе через развитие оборонного сектора. Речь идет не только о политических заявлениях, но и о конкретных шагах в промышленной сфере. Отдельное внимание уделяется наращиванию производственных мощностей и обсуждению поставок вооружений.

"Германия все сильнее втягивается в эскалацию конфликта, в военные действия. На ее территории развернуто производство беспилотных летательных аппаратов и комплектующих. Неоднократно звучали заявления о готовности передать ВСУ ракеты Taurus, а это достаточно серьезное и опасное вооружение. Со стороны российского МИДа уже были предупреждения, что в случае передачи такого оружия Германия может рассматриваться как сторона конфликта", — подчеркнул он.

Политолог добавил, что публикация перечня предприятий вызвала недовольство не только на уровне властей, но и среди местных жителей. По его словам, общественность в регионах, где размещены такие производства, начала задавать вопросы политикам. В этой ситуации Берлин, вероятно, стремится прояснить позицию Москвы и возможные последствия.

"Будут задаваться вопросы, для чего был опубликован этот список и предполагаются ли какие-то действия в отношении этих предприятий. Россия уже заявляла, что Германия должна прекратить помощь и производство, связанное с военной сферой. В этом направлении и будет строиться разговор. При этом германская сторона, скорее всего, будет пытаться объяснить, что речь идет о предприятиях, работающих в интересах собственной промышленности", — объяснил эксперт.

Он также указал, что развертывание военного производства в Европе идет сразу в нескольких странах и быстро остановить эти процессы невозможно. Такие проекты носят долгосрочный характер и уже запущены на разных уровнях. В этих условиях ожидать резкого сворачивания не приходится. Ситуация, по словам политолога, будет сохраняться в текущем виде.

"Пока идет военное производство, Россия, конечно, будет обращать на это внимание. Сейчас не только Германия, но и другие европейские страны, в том числе Франция, Дания и Норвегия, разворачивают такие мощности. Свернуть их за один-два дня практически невозможно, потому что это уже запущенные процессы. Поэтому все предприятия, которые задействованы в этом направлении, будут оставаться в поле внимания", — заключил Бардин.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.