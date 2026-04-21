Военный бюджет ЕС вырастет в разы: откуда Европа возьмет деньги на перевооружение

Евросоюз располагает экономическими возможностями для существенного увеличения военных расходов, однако реализация таких планов потребует перераспределения бюджетных средств и может затронуть социально-экономические направления. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

Ранее еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил, что Еврокомиссия планирует увеличить военные расходы в новом семилетнем бюджете ЕС на 2028-2034 годы до 131 миллиарда евро, тогда как в текущем бюджете эта сумма составляла 13 миллиардов евро.

Топорнин указал, что у ЕС уже существует программа перевооружения до 2030 года, общий объем которой оценивается в сотни миллиардов евро. Он отметил, что при распределении этих средств по годам нагрузка становится более управляемой. Важную роль играет и наличие крупных экономик внутри союза, способных обеспечить значительную часть финансирования.

"У них есть программа перевооружения до 2030 года, рассчитанная примерно на 800 миллиардов евро. Если разделить эту сумму на несколько лет, получается около 200 миллиардов ежегодно. С учетом того, что в Евросоюзе есть крупные и богатые государства, такие как Германия, Франция и Италия, такие расходы для них посильны. Конечно, придется перебрасывать средства с других статей, возможно, даже затрагивать социальные расходы, но в целом это реализуемо", — отметил политолог.

Он добавил, что экономические возможности ЕС позволяют идти на подобные траты при наличии политического согласия. Существенным фактором становится изменение внешнеполитической обстановки и снижение уверенности в поддержке со стороны США. В этих условиях европейские страны все чаще говорят о необходимости опоры на собственные силы.