Полный отказ России от поставок энергоресурсов в Европу может усугубить экономическую ситуацию и ударить по российскому бюджету. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал кандидат политических наук, ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН, экономист Василий Кашин.

Танкер "Волгонефть-264"
Фото: commons.wikimedia.org by Alexxx1979, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Танкер "Волгонефть-264"

Ранее лидер партии "Справедливая Россия — За правду" (СРЗП) Сергей Миронов выступил с идеей перестать поставлять материальные и энергетические ресурсы странам ЕС и НАТО. Он сообщил, что депутаты от его фракции подготовили концепцию экономического противостояния с ЕС и Британией.

Кашин объяснил, что прекращение поставок энергоресурсов в Европу может рассматриваться как долгосрочная политическая задача, но не как решение на ближайшее время. Он указал, что любые шаги в этой сфере должны соотноситься с текущим состоянием экономики. Важным фактором остается устойчивость бюджета, от которой зависят ключевые государственные задачи.

"Ставить это как долгосрочную политическую цель можно, и в перспективе такие решения могут обсуждаться. Но в ближайшее время решения о прекращении поставок будут приниматься исходя из текущего состояния экономики и бюджета, которое сейчас не самое благоприятное. Любые действия должны предприниматься с большой осторожностью, чтобы не усугубить ситуацию. От состояния экономики в конечном счете зависит многое, включая способность государства решать стратегические задачи", — отметил он.

Одним из ключевых ограничений специалист назвал текущее состояние экономики и бюджета. Он указал, что сейчас приоритетом является обеспечение стабильности в условиях снижения темпов роста. Важно сохранять возможность выполнять ключевые задачи государства. В этих условиях любые решения требуют особенно взвешенного подхода.

"В этом году наблюдается резкое снижение темпов роста экономики, а также есть существенные проблемы с дефицитом бюджета. В такой ситуации первоочередная задача — обеспечить финансирование военных расходов, сохранить социальные обязательства и инвестиции в экономику. Подрывать эту стабильность ради дополнительного давления на Европу нецелесообразно. Подобные решения должны приниматься на основе тщательного финансово-экономического анализа, а не в форме лозунгов", — заключил Кашин.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.