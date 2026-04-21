Полный отказ России от поставок энергоресурсов в Европу может усугубить экономическую ситуацию и ударить по российскому бюджету. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал кандидат политических наук, ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН, экономист Василий Кашин.
Ранее лидер партии "Справедливая Россия — За правду" (СРЗП) Сергей Миронов выступил с идеей перестать поставлять материальные и энергетические ресурсы странам ЕС и НАТО. Он сообщил, что депутаты от его фракции подготовили концепцию экономического противостояния с ЕС и Британией.
Кашин объяснил, что прекращение поставок энергоресурсов в Европу может рассматриваться как долгосрочная политическая задача, но не как решение на ближайшее время. Он указал, что любые шаги в этой сфере должны соотноситься с текущим состоянием экономики. Важным фактором остается устойчивость бюджета, от которой зависят ключевые государственные задачи.
"Ставить это как долгосрочную политическую цель можно, и в перспективе такие решения могут обсуждаться. Но в ближайшее время решения о прекращении поставок будут приниматься исходя из текущего состояния экономики и бюджета, которое сейчас не самое благоприятное. Любые действия должны предприниматься с большой осторожностью, чтобы не усугубить ситуацию. От состояния экономики в конечном счете зависит многое, включая способность государства решать стратегические задачи", — отметил он.
Одним из ключевых ограничений специалист назвал текущее состояние экономики и бюджета. Он указал, что сейчас приоритетом является обеспечение стабильности в условиях снижения темпов роста. Важно сохранять возможность выполнять ключевые задачи государства. В этих условиях любые решения требуют особенно взвешенного подхода.
"В этом году наблюдается резкое снижение темпов роста экономики, а также есть существенные проблемы с дефицитом бюджета. В такой ситуации первоочередная задача — обеспечить финансирование военных расходов, сохранить социальные обязательства и инвестиции в экономику. Подрывать эту стабильность ради дополнительного давления на Европу нецелесообразно. Подобные решения должны приниматься на основе тщательного финансово-экономического анализа, а не в форме лозунгов", — заключил Кашин.
Мир гигантских рептилий скрывает существ, способных поглотить крупную добычу и обладающих интеллектом, который заставляет по-новому взглянуть на дикую природу.