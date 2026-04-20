Болгария выбирает новый курс: как результаты выборов скажутся на отношениях с Москвой

После победы экс-президента Румена Радева на выборах в Болгарии отношения Софии с Москвой могут постепенно улучшиться, поскольку в болгарской политике будет усиливаться прагматический подход. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала политолог, профессор Российского государственного гуманитарного университета, ведущий специалист информационно-аналитического центра МГУ, доктор политических наук Людмила Адилова.

Ранее газета The Telegraph сообщила, что возможная победа Румена Радева на парламентских выборах может стать серьезным вызовом для Брюсселя в вопросе поддержки Украины.

Адилова указала, что после прихода к власти предвыборная риторика нередко уступает место более прагматичной политике, зависящей от общественных ожиданий. Поэтому жесткие заявления Румена Радева в ходе кампании сами по себе еще не означают, что в должности он сохранит ту же тональность.

"После выборов поведение кандидата, когда он занимает должность, радикально меняется. Поэтому резкие заявления, звучавшие в ходе кампании, могут так и не получить практического продолжения, потому что дальше уже приходится учитывать настроение и ожидания избирателей. Это касается не только Радева. Если взять парламентские выборы в Венгрии, то новый премьер Петер Мадьяр тоже отклонился от того, что говорил в ходе кампании, и занял позицию, близкую предшественнику Виктору Орбану", — подчеркнула она.

Адилова указала, что недовольство общеевропейской бюрократией в странах ЕС постепенно нарастает. Одновременно усиливается запрос на более практичный курс, учитывающий внутренние экономические интересы и ресурсные ограничения. В этих условиях Болгария, по ее мнению, может начать двигаться к улучшению отношений с Россией.

"Отношение к Евросоюзу в целом меняется. Население Европы все больше понимает, что это бюрократическая структура, которую никто не выбирал, которая сама себя назначает и проводит политику, отличающуюся от интересов населения ЕС. Отношения Болгарии с Россией будут улучшаться, как и у Венгрии. Зависимость от нефти, газа и природных ресурсов будет нарастать, народ будет нищать, и требования к правящей элите будут увеличиваться", — отметила политолог.

Она добавила, что наиболее жесткую антироссийскую риторику в Евросоюзе сегодня задают не ключевые европейские державы, а прежде всего прибалтийские политики. По ее оценке, именно они чаще других пытаются поддерживать атмосферу конфронтации и выносить эту повестку в публичное пространство.