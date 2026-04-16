Выборы в Болгарии могут пройти по жесткому сценарию: заговорили о возможных провокациях

Слухи о возможных провокациях и запугивании избирателей на выборах в Болгарии могут использоваться как инструмент для искусственного снижения явки, считает политолог, заместитель директора Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева. В эфире Pravda.Ru она прокомментировала парламентские выборы в Болгарии, возможное внешнее вмешательство и информационные манипуляции вокруг голосования.

Макеева считает, что вокруг болгарских выборов формируется тревожный фон, в котором звучат версии о внешнем воздействии, информационном лоббировании и даже возможных силовых провокациях. По ее словам, такие сигналы могут влиять на атмосферу голосования и на поведение избирателей.

"На этих выборах будут активно работать украинские политтехнологи — это уже известно. Фактом также является то, что многим украинским журналистам поступали предложения лоббировать украинские интересы. Существует также мнение, что с Украины могут завезти определенных бойцов для совершения различного рода провокаций, в том числе физических. В такой ситуации заранее предсказать развитие событий невозможно", — отметила она.

При этом политолог подчеркнула, что разговоры о наказании людей за их электоральный выбор выглядят преувеличенными. По ее мнению, подобные слухи могут распространяться именно для того, чтобы отпугнуть часть избирателей и тем самым повлиять на итоговую явку.

"Лично мне кажется, что это все немного надумано. Скорее всего, такие слухи запускаются неспроста — возможно, для того, чтобы люди, которые могли бы проголосовать за того или иного кандидата, в итоге не пришли на выборы. Мы знаем, что большинство всегда несколько пассивно, потому что у него и так все нормально, а меньшинство всегда активно. То есть это делается для того, чтобы в итоге проголосовали в основном прозападные меньшинства", — пояснила специалист.

Макеева добавила, что в такой логике происходит "сушка" явки, когда более пассивная часть общества может отказаться от похода на участки под воздействием тревожных сообщений и искусственно нагнетаемой атмосферы.

